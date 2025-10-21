หน้าชื่นอกตรม? 'เซเลนสกี' ยันหารือ 'ทรัมป์' สำเร็จด้วยดี หลังสื่อปูด 'โทมาฮอว์ก' ก็ไม่ได้ แถมถูกบีบ 'สละดินแดน' ให้รัสเซีย

ประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน เอ่ยถึงการพบปะกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า "ประสบความสำเร็จ" และนำไปสู่ความคืบหน้าในการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศใหม่ๆ ตรงกันข้ามกับรายงานข่าวที่ว่า ทรัมป์ได้ตำหนิเขาด้วยถ้อยคำหยาบคาย แถมยังบีบให้สละดินแดนเพื่อจบสงครามกับรัสเซียด้วย
ในความคิดเห็นที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนเมื่อวันอาทิตย์ (19) ซึ่งตอนแรกไม่ได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน แต่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ในวันจันทร์ (20) ผู้นำยูเครนได้กล่าวถึงสารของ ทรัมป์ ในการประชุมซึ่งจบลงด้วยการที่ ทรัมป์ เรียกร้องให้หยุดยิงโดยมีกองกำลังประจำการอยู่ว่าเป็น "เชิงบวก"
เซเลนสกี กล่าวด้วยว่า จากการเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้ ยูเครนกำลังเตรียมสัญญาสั่งซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต 25 หน่วย ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซีย
ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์ก่อนที่รอยเตอร์และสำนักข่าวอื่นๆ จะรายงานว่า ทรัมป์ กดดันให้ เซเลนสกี ยอมสละดินแดน ในระหว่างการประชุมซึ่งแหล่งข่าวระบุว่ามีความตึงเครียดมากกว่าที่เปิดเผยในตอนแรก
“หลังจากการหารือหลายรอบนานกว่า 2 ชั่วโมงกับ (ทรัมป์) และทีมงานของเขา ในมุมมองของผม ข้อความของเขาเป็นไปในเชิงบวก นั่นคือ เรายืนอยู่ในจุดที่เรายืนอยู่ในแนวหน้า” เซเลนสกี กล่าว
ยูเครนและพันธมิตรเรียกร้องให้หยุดยิงโดยทันทีโดยคงกำลังทหารไว้ ขณะที่มอสโกเรียกร้องให้ยูเครนต้องยอมเสียดินแดนเพิ่มเติมก่อนที่จะยุติการสู้รบ
โอลกา สเตฟานิชินา ทูตยูเครนประจำสหรัฐฯ กล่าวถึงการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17) ว่าเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มีความหมาย และมีรายละเอียด และชี้ว่าการประชุมได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับความพยายามในอนาคตที่จะยุติสงครามและบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและยุติธรรมในยูเครน
สเตฟานิชินา บอกกับรอยเตอร์ว่า "เราจะต้องไม่ลืมว่ายูเครนคือผู้ที่ถูกโจมตี" ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นของเคียฟที่ว่า ผู้นำสหรัฐฯ บวกกับความพยายามระหว่างประเทศอื่นๆ จะช่วยยุติสงครามที่ล่วงเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว
เซเลนสกี ไม่ได้ระบุว่า ยูเครนใกล้จะลงนามในสัญญาจัดซื้อขีปนาวุธแพทริออต 25 หน่วยมากน้อยเพียงใด แต่เขากล่าวว่าในการเดินทางครั้งนี้ ตนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหารือเรื่องนี้ รวมถึงพูดคุยโดยตรงกับทรัมป์
แม้ว่า เซเลนสกี จะล้มเหลวในการโน้มน้าวให้วอชิงตันจัดหา "ขีปนาวุธร่อนโทมาฮอว์ก" ให้กับยูเครนสำหรับการโจมตีระยะไกลภายในรัสเซีย แต่ประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่า เขาเชื่อว่าเป็นเพราะ ทรัมป์ ไม่ต้องการทำให้ ปูติน โกรธเคืองก่อนที่ตะได้พบปะกับผู้นำรัสเซียที่เมืองหลวงฮังการี
ทรัมป์ระบุเมื่อวันจันทร์ (20) ว่า ประเด็นการจัดหาอาวุธให้ยูเครนฟังดูเหมือนง่าย แต่อันที่จริงกลับ "ซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อย"
เขากล่าวว่า สหรัฐฯ ยังคงกดดันให้มีข้อตกลงระหว่างยูเครนและรัสเซียเพื่อยุติสงคราม
"ผมคิดว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ แต่มันกลับกลายเป็นเรื่องเลวร้าย เพราะเรามีผู้นำสองคนที่เกลียดชังกันอย่างแท้จริง" ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าวในช่วงเริ่มต้นการประชุมกับนายกรัฐมนตรี แอนโทนี อัลบานีสแห่งออสเตรเลีย
เมื่อถูกถามถึงมุมมองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกี่ยวกับว่าโอกาสของยูเครนที่จะชนะสงคราม ทรัมป์ ก็กล่าวว่า "ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะชนะ แต่พวกเขาก็อาจชนะได้ ผมไม่เคยบอกว่าพวกเขาจะชนะ ผมแค่บอกว่าพวกเขาอาจชนะก็ได้ อะไรก็เกิดขึ้นได้ คุณก็รู้ว่าสงครามเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมาก"
เดือนที่แล้ว ทรัมป์เคยกล่าวว่ายูเครนอาจจะทวงคืนดินแดนทั้งหมดที่ถูกรัสเซียยึดครองไปตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นในเดือน ก.พ. ปี 2022 ซึ่งเป็นสุ้มเสียงใหม่ที่ทำให้ฝ่ายยูเครนมีกำลังใจขึ้น แต่แล้วก็เปลี่ยนท่าทีอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่ได้พูดคุยกับปูติน
เมื่อวันจันทร์ (20) ทรัมป์กล่าวว่าเขาได้หารือกับ ปูติน เกี่ยวกับการโจมตีพลเรือนชาวยูเครน และเมื่อถูกถามว่าเขาบอกให้ปูตินหยุดการโจมตีหรือไม่? ทรัมป์ ก็ตอบว่า "บอกแล้ว"
ที่มา: รอยเตอร์