อึ้งไปเลย!สื่อกัมพูชาโวสนามบินเตโชมีผู้โดยสารเฉลี่ยพอๆกับสุวรรณภูมิ 'ฮุนเซน'ร่วมโต้ใช้เงินตนเองล้วนๆไม่ได้กู้จีน

นับตั้งแต่เปิดตัว สนามบินเตโชต้อนรับผู้โดยสารเฉลี่ยแล้ว 150,000 คนต่อวันและเที่ยวบิน 130 เที่ยวบินต่อวัน โดยมีสายการบินต่างๆให้บริการ 29 สายการบิน(สายการบินระหว่างประเทศ 25 แห่งและภายในประเทศ 4 แห่ง) ตามคำกล่าวอ้างของ kampucheathmey สื่อมวลชนกัมพูชา
สนามบินนานาชาติเตโช ท่าอากาศยานชั้น 4F ใช้เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 2,300 ล้านดอลลาร์ บนเนื้อที่ 16,250 ไร่ ตั้งอยู่ในจังหวัดกันดาล ห่างจากกรุงพนมเปญราวๆ 26 กิโลเมตร การก่อตั้งใช้เวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2020 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2025
ในเฟสแรก จนถึงปี 2030 ท่าอากาศยานแห่งนี้มีศักยภาพรองรับผู้โดยสารสูงสุด 15 ล้านคนต่อปี ขณะเดียวกันคาดหมายว่าจะมีการเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารในเฟสที่ 2 แตะระดับ 30 ล้านคนภายในปี 2030 ด้วยรันเวย์ที่ 2 และเพิ่มเป็นระดับ 50 ล้านคน หลังปี 2050 ด้วยรันเวย์ที่ 3
Kampucheathmey เมื่อวันจันทร์(20ต.ค.) รายงานอวดอ้างว่านับตั้งแต่เปิดใช้งาน สนามบินเตโช ต้อนรับผู้โดยสารเฉลี่ยแล้ว 150,000 คนต่อวันและเที่ยวบิน 130 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งถ้าตัวเลขดังกล่าวถ้าเป็นจริง จะทำให้สนามบินแห่งนี้มีจำนวนผู้โดยสารพอๆกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของไทย ที่คาดหมายจะมีผู้โดยสารราว 67.7 ล้านคน(เฉลี่ย 185,000 คนต่อวัน) ในปี 2026
ฮุน เซน อดีตผู้นำและประธานวุฒิสภากัมพูชา กล่าวในวันจันทร์(20ต.ค.) ว่าการเปิดบริการสนามบินแห่งนี้ จะเป็นโอกาสสำหรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกัมพูชา พร้อมกับเน้นย้ำว่าการก่อร้างท่าอากาศยานนานาชาติเตโช ใช้เงินทุนของกัมพูชา 100% ไม่ได้กู้เงินจากต่างชาติ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีสื่อสังคมออนไลน์หลายบัญชีโพสต์ข้อความบ่งชี้ว่ารัฐบาลกัมพูชากู้เงินมาจากจีนหรือประเทศอื่นๆ เพื่อลงทุนในการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่
ฮุนเซน ยืนยันข้อมูลที่ว่าโครงการนี้ลงทุนโดยกัมพูชา 100% ในนั้น 90% มาจาก บริษัท Overseas Cambodian Investment Corporation (OCIC) และอีก 10% โดยสำนักงานเลขาธิการการบินพลเรือนกัมพูชา ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาล
"การลงทุนนี้ไม่ใช่โครงการที่รัฐกู้ยืมเงินมาจากที่อื่นๆ รัฐบาลไม่ได้ยืมเงินจากรัฐหรือประเทศไหนๆ มันเป็นโครงการ PPP (โครงการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน) ที่ภาคเอกชนใช้ศักยภาพของพวกเขาลงทุนเองทั้งหมด ไม่ใช่การกู้ยืม" เขากล่าว
(ที่มา:kampucheathmey/mgronline)