ระทึก!เชื่อเศษซากอวกาศตกใส่เครื่องบินโดยสาร หวิดตายยกลำกลางอากาศ

เครื่องบินโบอิ้ง 737 แม็กซ์ 8 ของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ส โดนวัตถุปริศนากระแทกใส่กลางเที่ยวบิน บางส่วนในนั้นสงสัยว่าเป็นเศษซากอวกาศ เคราะห์ดีที่ไม่เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงใดๆ
เที่ยวบิน 1093 ของยูไนเต็ด แอร์ไลน์ บินออกจากเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด เมื่อวันพฤหัสบดี(16ต.ค.) และมีกำหนดลงจอดในลองแองเจลิสในอีก 40 นาทีต่อมา อย่างไรก็ตามเครื่องบินที่บรรทุกผู้โดยสารและลูกเรือ 140 รายลำนี้ ค่อยๆลดระดับลงขณะบินเหนือเดนเวอร์ และเบี่ยงไปลงจอดที่ซอลต์เลค ซิตี
ภาพถ่ายที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ พบเห็นลำตัวเครื่องบินได้รับความเสียหายและกระจกห้องนักบินแตก เช่นเดียวกับมีเลือดเปื้อนบนแขนนักบิน อย่างไรก็ตามยังไม่ยืนยันว่ามันเป็นภาพจริงจากเหตุการณ์หรือไม่
🚨United Boeing 737 MAX 8 (N17327) flight UA1093 from Denver to Los Angeles diverted to Salt Lake City after reportedly hitting "metal space debris" at 36,000 ft. 😳— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) October 18, 2025
The crew noticed a crack in one layer of the windshield and landed safely.
A replacement aircraft later continued… pic.twitter.com/OIDl5rq942
ตามข้อมูลจากเว็บไซต์การบิน AvBrief.com กัปตันเปิดเผยว่าเครื่องบินโดน "เศษซากอวกาศ" อย่างไรก็ตามทีมสืบสวนได้มุ่งเน้นไปที่อีกสมมุติฐาน นั่นคือเครื่องบินอาจชนเข้ากับชิ้นส่วนของบอลลูนสภาพอากาศลำหนึ่ง
ฮีเธอร์ แรมซีย์ ผู้โดยสารให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ 11 ว่า นักบินแจ้งเพียงว่าเครื่องบินชนเข้ากับวัตถุๆหนึ่ง
คณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติสหรัฐฯ(NTSB) ระบุในวันอาทิตย์(19ต.ค.) ว่ากำลังอยู่ระหว่างสืบสวน "รอยร้าวบนกระจกหน้า" ของเครื่องบิน ส่วนทางยูไนเต็ด แอร์ไลน์ ยืนยันเพียงว่ากระจกหน้าได้รับความเสียหาย แต่ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)