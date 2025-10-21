ทรัมป์หวานเจี๊ยบ!ชูความสัมพันธ์อันดีกับ'สี' จีนไม่ต้องการรุกราน'ไต้หวัน'

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันจันทร์(20ต.ค.) แสดงความสงสัยต่อคำกล่าวอ้างที่ว่าจีนจะรุกรานไต้หวัน และแสดงความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสี จิ้นผิง ผู้นำปักกิ่ง ก่อนที่ทั้ง 2 คนจะพบปะประชุมกันปลายเดือนนี้
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับคำประเมินของเพนตากอนก่อนหน้านี้ ที่เชื่อว่า สี กำลังเล็งถึงความเป็นไปได้ในความพยายามบุกยึดไต้หวัน ในปี 2027 "ผมคิดว่า เราจะมีความราบรื่นกับจีน จีนไม่ต้องการทำเช่นนั้น" ทรัมป์ บอกกับพวกผู้สื่อขาวระหว่างพบปะกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย
ในความเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างว่า สี เล็งเป้าบุก ไต้หวัน เกาะปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ที่จีนกล่าวอ้างเป็นส่วนหนึ่งของดินแดน ในอีก 2 ปีข้างหน้า ทรัมป์ ตอบว่า "ตอนนี้ มันไม่ได้หมายความว่า ไต้หวันไม่ใช่แก้วตาดวงใจของเขาอีกต่อไปแล้ว เพราะว่ามันยังคงเป็นอยู่ แต่ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น"
ทรัมป์ ไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่าเขาจะอนุมัติใช้กำลังปกป้องไต้หวันหรือไม่ โดยเขาพูดเพียงว่า จีน รู้ดีว่าสหรัฐฯ มีแสนยานุภาพทางทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ทิ้งห่างชาติอื่นแบบไม่เห็นฝุ่น "เราแข็งแกร่งที่สุดในทุกๆด้าน และไม่มีใครกล้ายุ่งด้วย และผมไม่เห็นว่าประธานาธิบดีสี จะทำเช่นนั้น ผมคิดว่าเรากำลังเป็นไปด้วยดีในแง่เกี่ยวกับไต้หวันและประเด็นอื่นๆ"
ทั้งนี้ ทรัมป์ จะพบปะกับ สี เป็นครั้งแรก ในวาระการดำรงตำแหน่งสมัย 2 ครั้งที่ผู้นำชาติเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลก 2 ชาติ มีกำหนดเดินทางเยือนเกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนนี้ ณ ที่ประชุมซัมมิตเอเชีย-แปซิฟิก
ประธานาธิบดีสหรัฐฯบอกว่าเป้าหมายที่เขาให้ความสำคัญลำดับต้นๆคือบรรลุข้อตกลงการค้าที่ยุติธรรมกับจีน อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธตอบคำถามว่าจะยอมสละแรงสนับสนุนของอเมริกาที่มีต่อไต้หวันหรือไม่ ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับสี "ผมอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีน ผมชอบในความสัมพันธ์ระหว่างผมกับประธานาธิบดีสี เรามีความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยม" ทรัมป์ กล่าว
สหรัฐฯ ให้การรับรองเพียงแค่ปักกิ่ง ไม่ใช่ไต้หวัน ดินแดนที่พวกชาตินิยมพ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองในแผ่นดินใหญ่ปี 1949 แก่พวกคอมมิวนิสต์ อพยพหลบหนีมาตั้งรกราก และนับตั้งแต่นั้นเกาะแห่งนี้ก็แปรเปลี่ยนเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยที่เฟื่องฟูและกลายมาเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี
ภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ ทางอเมริกาถูกกำหนดให้ต้องมอบความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่ไต้หวัน เพื่อป้องกันตนเอง แต่วอชิงตันเลือกใช้นโยบายคลุมเครือโดยเจตนา ว่าพวกเขาจะใช้กำลังปกป้องไต้หวันหรือไม่
โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนก่อนหน้านี้ บ่งชี้ซ้ำๆว่าเขาจะสั่งให้กองทัพอเมริกาเข้าแทรกแซง ถ้าจีนเคลื่อนไหวรุกรานไต้หวัน
(ที่มา:เอเอฟพี)