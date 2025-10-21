เสี่ยงลอบสังหาร?? FBI เต้นสอบด่วนเจอ “แคร่ล่าสัตว์ปริศนา” บนต้นไม้ใกล้สนามบินปาล์มบีชเห็น “แอร์ฟอร์ซวัน” ชัดก่อนหน้าทรัมป์จะมาถึง

เอเจนซีส์ – FBI ยืนยันสอบสวนพบแคร่ล่าสัตว์ปริศนาบนต้นไม้ใกล้สนามบินปาล์มบีชเมื่อสุดสัปดาห์ เห็นโซนร่อนลงจอดของเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯแอร์ฟอร์ซวันชัดเจน เจอระหว่างการตรวจทั่วบริเวณรับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ บินมาถึง
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(20 ต.ค)ว่า ตำรวจลับสหรัฐฯพบแคร่ล่าสัตว์ต้องสงสัยอยู่ในรัศมีสายตาโซนร่อนลงจอดของเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวันก่อนหน้าการเดินมาถึงของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่รัฐฟลอริดาในสุดสัปดาห์ ผู้อำนวยการ FBI แคช ปาเตล (Kash Patel) แถลงพร้อมเปิดเผยว่า ไม่มีใครอยู่บนแคร่ดังกล่าว
“ก่อนหน้าการเดินทางกลับมายังเวสต์ปาล์มบีชของประธานาธิบดี ตำรวจลับสหรัฐฯค้นพบสิ่งที่ดูเหมือนแคร่ล่าสัตว์ภายในระยะการมองเห็นของโซนพื้นที่ร่อนลงจอดของเครื่องบินแอร์ฟอร์ซวัน” ผอ.FBI เปิดเผยในรายการสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯก่อนที่จะยืนยันผ่านโซเชียลมีเดียในเวลาต่อมาว่า “FBI กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในสิ่งที่เขาเรียกว่า แคร่ต้องสงสัยใกล้โซน”
ทั้งนี้แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ระดับสูงการบังคับใช้กฎหมายสหรัฐฯเปิดเผยว่า ที่ตั้งแคร่ล่าสัตว์นี้ถูกพบตรงกันข้ามกับสนามบิน ซึ่งตามสภาพของแคร่ดังกล่าวแหล่งข่าวชี้ว่า น่าจะตั้งอยู่ที่นั่นมาได้ระยะหนึ่งแล้ว
อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวเปิดเผยว่า ปัจจุบันไม่มีข้อบ่งชี้ว่า แคร่นี้ถูกสร้างโดยมีเป้าหมายไปที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
สำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯยืนยันว่า เจ้าหน้าที่ค้นพบแคร่ล่าสัตว์ใกล้สนามบินนานาชาติปาล์มบีชระหว่างการตรวจค้นล่วงหน้าก่อนประธานาธิบดีจะเดินทางมาถึง
ด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI แดน บอนจีโน (Dan Bongino)ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์นิวส์ในวันจันทร์(20)ยืนยันว่า ได้ทำลายแคร่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
“แคร่ล่าสัตว์นี้ถูกรื้ออย่างเหมาะสมแล้ว มันถูกส่งมาทางอากาศมาที่ห้องแล็บของพวกเรา ผมเชื่อว่ามันอยู่ที่นั่นแล้วและเครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่พวกเรามีตั้งแต่เครื่องมือดิจิทัลไปจนถึงเครื่องมือทางระบบไบโอเมตริก สิ่งเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อพยายามหาว่าใครเป็นคนนำไปตั้งที่นั่นและทำไม?”
การประกาศจาก FBI และตำรวจลับสหรัฐฯเกิดขึ้นหลังทรัมป์ตกเป็นเป้าความพยายามลอบสังหารถึง 2 ครั้งระหว่างการหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐฯในสมัย 2 ของเขา