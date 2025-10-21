คอมพิวเตอร์คลาวด์ Amazon ล่มกระทบทั่วโลกกว่าพันบริษัทรวม “สรรพากรอังกฤษ -ธนาคาร Lloyds-สายการบิน United Airlines- AI อัจฉริยะ Alexa -รักษาความปลอดภัยบ้าน Ring”

เอพี/เอเจนซีส์ – ระบบบริการคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ Amazon ล่มเช้าวันจันทร์(20 ต.ค) เกิดปัญหาขัดข้องไปทั่วโลกนานหลายชั่วโมงส่งผลทำให้ทั้งบริการออนไลน์ สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องพึ่งพาอินเตอร์เนตทั้ง AI อัจฉริยะ Alexa ของAmazon ระบบรักษาความปลอดภัยบ้าน Ring ชื่อดัง ไปถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มทั้ง Snapchat แอปแชตชื่อดัง Signal เกมส์ออนไลน์ Fortnite กว่า 1,000 บริษัทได้รับผลกระทบรวม สำนักงานสรรพากรและศุลกากรอังกฤษ HMRC, ธนาคารอังกฤษ Lloyds และสายการบิน United Airlines ของสหรัฐฯ เป็นต้น
เอพีรายงานวันนี้(20 ต.ค)ว่า ราว 3 ชั่วโมงหลังจากที่การขัดข้องเริ่มต้น ระบบบริการคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ Amazon ภายใต้ชื่อ AWS ออกแถลงประกาศว่า กำลังเริ่มกู้กลับมาได้
ทั้งนี้ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ Amazon ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ต่อองค์กรยักษ์ใหญ่ทั่วโลกรวม หน่วยงานรัฐบาล มหาวิทยาลับ บริษัทธุรกิจ รวมบริษัทสื่อเป็นต้นว่า สำนักข่าวเอพี
สัญญาณแรกๆของการขัดข้องเกิดเมื่อเวลาราว 03.11 น.ของวันจันทร์(20)ตามเวลาท้องถิ่นทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯโดยระบุว่ากำลังสอบสวนอัตราความผิดพลาดที่เพิ่มขึ้นและความล่าช้าของบริการคอมพิวเตอร์คลาวด์ที่ AWS มากมายในภูมิภาค US-EAST-1
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียรายงานว่า เจ้าหน้าที่เทคนิกรายงานว่า การลดลงแรกได้เริ่มขึ้นเมื่อเวลา 19.22 น. ตามเวลาท้องถิ่นออสเตรเลียและมีสัญญาณสำคัญของการฟื้นในกลุ่มแพลตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบ
“พวกเราจะยังคงเฝ้าจับตาการกู้คืนส่วนใหญ่ของบริการ AWS
ที่ได้รับผลกระทบ พวกเราสามารถยืนยันการบริการระดับโลกและบริการที่ต้องขึ้นอยู่กับ US-EAST-1นั้นได้รับการกู้กลับได้” อ้างอิงจากแถลงการณ์ของ AWS เมื่อเวลา 20.03 น. ตามเวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย
สกายนิวส์ของอังกฤษอ้างอิงเว็บไซต์ติดตามการขัดข้องชื่อดัง Downdetector ระบุว่าได้รับรายงานแจ้งปัญหาจากผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 6.5 ล้านรายงานถึงการเข้าเว็บไซต์ไม่ได้รวมไปถึงเกมว์และการทำธุรกรรมธนาคารออนไลน์ในวันนี้
และรายงานต่อว่า มีบริษัทไม่ต่ำว่า 1,000 แห่งได้รับผลกระทบจากระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ Amazon ล่ม
รายงานแจ้งปัญหาขัดข้องเริ่มเข้ามาตั้งแต่ก่อนเวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นอังกฤษ
และภายใน 2 ช.มแรกที่ Downdetector ได้รับแจ้งรายงานการขัดข้อง โดยมีกว่า 1ล้านมาจากสหรัฐฯ , 400,000 จากอังกฤษ , 200,000 จากออสเตรเลีย 200,000 จากเนเธอร์แลนด์ และ 200,000 เยอรมัน ส่วน 180,000 มาจากญี่ปุ่น
เอบีซีนิวส์ของออสเตรเลียเปิดเผยว่า บริษัทชื่อดังและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการขัดข้องได้แก่ Amazon.com, ระบบสตรีมภาพยนต์ PrimeVideo และระบบ AI ชื่อดัง Alexa ซึ่งทั้งหมดเป็นบริการจาก Amazon
นอกจากนี้แพลตฟอร์มเกมส์ออนไลน์ต่างๆเป็นต้นว่า Roblox ,Fortnite ระบบการสื่อสารออฟฟิศ Zoom ต่างล้วนแต่ใช้งานไม่ได้
ขณะเดียวกันในอังกฤษ ธนาคาร Lloyds และธนาคารสกอตแลนด์ (Bank of Scotland) รวมถึงบริษัทโทรคมนาคมสื่อสาร Vodafone และ BT โดนกันถ้วนหน้า อ้างอิงจาก DownDetecor ภูมิภาคอังกฤษ
นอกจากนี้หน่วยงานรัฐบาลอังกฤษ เว็บไซต์สำนักงานสรรพากรและศุลกากรอังกฤษ HMRC ประสบปัญหาจากความขัดข้องเช่นกัน
CNBC ของสหรัฐฯรายงานว่า ระบบคอมพิวเตอร์คลาวด์ของ Amazon ขัดข้องกระทบสายการบินต่างๆรวมสายการบินเดลตาและสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส
พบว่ามีผู้โดยสารบางส่วนบ่นว่าไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ในส่วนของการเช็กอินเที่ยวบินหรือเที่ยวบินที่จองของพวกเขาได้
ทั้งนี้พบว่ามีการจองบางส่วนปรากฎบนแอปของสายการบินขณะที่มีผู้โดยสารที่แสดงความอึดอัดผ่านโซเชียลมีเดียโดยเปิดเผยว่า ไม่สามารถเช็กอินหรือการเช็กอินกระเป๋าเดินทางเพื่อขึ้นเครื่องได้เป็นเวลาไม่กี่ชั่วโมง
ด้านบริษัทสายการบินเดลตากล่าวว่าในช่วงครึ่งเช้าวันจันทร์(20) ประสบปัญหาการล่าช้าบ้างแต่ไม่คาดว่าจะกระทบผู้โดยสารจำนวนมากจากเหตุการณ์นี้