อื้ออึง! “ซาราห์ เฟอร์กูสัน” เอ่ยปากยืมเงิน "เอปสตีน" เศรษฐีอเมริกันกินเด็ก $100,000 จ่ายบิลจิปาถะ พา "เจ้าหญิงเบียทริซ-เจ้าหญิงยูเชนี" ฉลองปล่อยตัวจากเรือนจำสหรัฐฯ

เมโทรของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(19 ต.ค)ว่า ซาราห์ เฟอร์กูสัน พระชายาของเจ้าชายแอนดรูว์ที่หย่าร้างกลายเป็นข่าวดังไปทั่วเกาะอังกฤษ และต้องลาออกจากการสนับสนุนองค์กรการกุศลมากมาย
เกิดหลังข่าวอื้อฉาวพระสวามีเกี่ยวข้องคดีความสัมพันธ์ เวอร์จิเนีย จุฟเฟรที่อังกฤษผ่านเพื่อนอดีตมหาเศรษฐีอเมริกัน เจฟฟรีย์ เอปสตีน และเกี่ยวพันสายลับจีนหลายคน ส่งผลทำให้ทรงประกาศสละฐานันดรศักดิ์ 'ดยุกแห่งยอร์ก' ที่อาจส่งผลกระทบไปถึงฐานันดรศักดิ์ ‘ดัชเชสแห่งยอร์ก’ ของเฟอร์กีตามไปด้วย
กระแสข่าวความอื้อฉาวของพระองค์สร้างแรงกดดันต่อรัฐสภาเวสมินสเตอร์ของแดนผู้ดีอ้างอิงจากเดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวานนี้(19) บรรดาส.สอังกฤษเวลานี้เรียกร้องให้ตรวจสอบว่าราชวงศ์รู้ความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าชายและมหาเศรษฐีอเมริกันล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือไม่อย่างไร พร้อมเสนอมาตรการแก้ปัญหาถอดพระยศและฐานันดรออก
ซึ่งหนังสือบันทึกความทรงจำของจุฟเพรที่กำลังจะเผยแพร่ต่อสาธารณะมีบางตอนอ้างตามการรายงานของสกายนิวส์ของอังกฤษวันพฤหัสบดี(16)ว่า จุฟเฟรอ้างว่า เจ้าชายทรงแสดงความเป็นมิตรแต่ยังคงแสดงตนเป็นชนชั้นสูงและเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเธอนั้นถือเป็น birthright ของพระองค์
เมโทรรายงานโดยอ้างอิงการค้นคว้าของเดลีเมลของอังกฤษที่ระบุว่า ข้อความการสื่อสารของมหาเศรษฐีอเมริกันอื้อฉาว เจฟฟรีย์ เอปสตีน ปัจจุบันกำลังถูกสภาคองเกรสสหรัฐฯตรวจสอบและน่าจะเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณะได้ในภายหลังมีการเซ็นเซอร์นำชื่อเหยื่อของเอปสตีนออกไป
ทั้งนี้พบว่าเป็นอีเมลจำนวนมากมีร่างจดหมายจำนวนมากมาย
มหาเศรษฐีอเมริกันได้บ่นกับเพื่อนของเขาเกี่ยวกับการใช้ทุกวิธีของดัชเชสแห่งอังกฤษผู้อื้อฉาวในข้อความที่บ่งชี้ว่า การช่วยเหลือทางการเงินของเขาไปไกลกว่าก้อน 15,000 ปอนด์ที่เฟอร์กูสันยอมรับ
โดยหนึ่งในอีเมลที่มีรายงานว่าเกิดขึ้นเมื่อมกราคมปี 2010 ซาราห์ เฟอร์กูสัน ได้เอ่ยปากขอยืมเงินจากเอปสตีนมีใจความว่า
“จะมีโอกาสไหมที่ดิฉันจะสามารถหยิบยืมราว 50,000 ดอลลาร์ – 100,000 ดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจิปาถะที่กำลังรุมล้อมในขณะนี้ ?จำเป็นต้องถาม”
อย่างไรก็ตามมีรายงานว่า มหาเศรษฐีอเมริกันตอบปฎิเสธไปโดยอ้างว่าเขาโดนตรวจจับความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารโดยรัฐ และปฎิเสธการขอความช่วยเหลือในอีกครั้งเมื่ออดีตดัชเชสแห่งยอร์กได้ชี้ว่า เอปสตีนสามารถให้เพื่อนของเขาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแทน
เมโทรของอังกฤษรายงานว่า และในอีกหลักฐานพบว่า เจฟฟรีย์ เอปสตีน ได้ส่งอีเมลไปหาเพื่อนเอเยนต์แฟชั่นฝรั่งเศสคนดัง Jean-Luc Brunel โดยกล่าวถึงเฟอร์กูสันว่า เขาต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ดัชเชสมานานเป็นเวลาร่วม 15 ปี
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า สำหรับก้อนหนี้ 15,000 ปอนด์ที่เอปสตีนให้เฟอร์กี้ยืมนี้เป็นการจ่ายให้แก่อดีตผู้ช่วยส่วนตัวของเฟอร์กูสันคือ จอห์น โอ'ซัลลิแวน (John O'Sullivan)
โดยในวันที่ 20 ม.ค ปี 2011 เอปสตีนได้ทูลเจ้าชายแอนดรูว์ว่าเขาได้จ่ายให้แก่ โอ’ซัลลิแวนแล้ว และเจ้าชายทรงตอบกลับว่า “ยอดเยี่ยมมาก” และทรงขอบพระทัยพร้อมกับชี้ว่า อดีตผู้ช่วยรายนี้ยังไม่ได้รับเงินค่าจ้างที่ค้างอยู่อีกจำนวน 60,000 ดอลลาร์
และไม่กี่เดือนหลังจากนั้นพบว่า มหาเศรษฐีอเมริกัน เอปสตีน เริ่มอดรนทนไม่ไหวอีกต่อไปและได้ร้องขอให้อดีตดัชเชสทรงคืนเงินที่ยืมไปจำนวน 15,000 ปอนด์ ก่อนที่เขาจะบีบให้เฟอร์กูสันต้องลงประกาศขออภัยต่อทางสาธารณะบนหน้าหนังสือพิมพ์ในการยอมรับความผิดพลาดที่รับเงินก้อนนี้โดยหากว่าไม่ทำเขาจะฟ้องร้องดำเนินคดี
ซึ่งความอื้อฉาวยังไม่จบเมื่อมีรายงานว่า ซาราห์ เฟอร์กูสัน ได้นำพระธิดาทั้ง 2 พระองค์ได้แก่เจ้าหญิงเบียทริซและเจ้าหญิงยูเชนียังอยู่ในวัยราว 19 พรรษาและ 20 พรรษาบินเข้าสหรัฐฯเพื่อไปพบกับเจฟสตีนที่นิวยอร์กฉลองการปล่อยตัวจากเรือนจำ อ่งอิงจากอีเมลที่รั่ว เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงาน
โดยตามรายงานระบุว่า ดัชเชสและพระธิดาทั้ง 2 พระองค์เป็นบุคคลรายแรกๆที่ฉลองการปล่อยตัวจากเรือนจำ
และเอปสตีนอ้างอดีตดัชเชสร้องขอความช่วยเหลือมูลนิธิการกุศลต่างๆที่อยู่ภายใต้การกำกับ แต่ทว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดเฟอร์กีออกมายืนยันเสียงแข็งว่า ทั้งอดีตดัชเชสและเจ้าหญิงทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปในเหตุการณ์เช่นนั้น