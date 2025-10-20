เขมรเตรียมกระอักเลือด! 'เกาหลีใต้' เล็งอายัดทรัพย์สิน 'ปรินซ์ กรุ๊ป-ฮุยวัน กรุ๊ป' เซ่นปมค้ามนุษย์

รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมพิจารณาคว่ำบาตรทางการเงินกับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาซึ่งมีการค้ามนุษย์และเปิดศูนย์หลอกลวงออนไลน์ เพื่อตอบสนองการลักพาตัวพลเมืองเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
สื่อ Korea Times รายงานว่า ประกาศยืนยันการดำเนินการดังกล่าวคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ และจะถือเป็นมาตรการที่เด็ดขาดที่สุดของรัฐบาลเกาหลีใต้ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่อยมาว่าตอบสนองปัญหาล่าช้า
เมื่อวันอาทิตย์ (19 ต.ค.) หน่วยงานด้านการเงินของเกาหลีใต้ระบุว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน กำลังพิจารณาว่าจะกำหนดให้ผู้ต้องสงสัยในคดีอาชญากรรมและธุรกิจในเครือเป็น "นิติบุคคลที่ถูกจำกัด" หรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การอายัดทรัพย์สิน และการปิดกั้นธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วย
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งระบุว่า “หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้หารือกี่ยวกับวิธีกำหนดลักษณะขององค์กรอาชญากรรมในกัมพูชา และมาตรการรับมือพวกเขา”
การหารือนี้เกิดขึ้นเพียง 1 หนึ่งสัปดาห์ หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ประกาศคว่ำบาตรบริษัท ปรินซ์ กรุ๊ป (Prince Group) และ ฮุยวัน กรุ๊ป (Huione Group) ของกัมพูชา โดยทั้งสองบริษัทถูกกล่าวหาว่ากระทำการค้ามนุษย์ ฟอกเงิน และฉ้อโกงทางไซเบอร์ขนานใหญ่
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กำหนดให้ ปรินซ์ กรุ๊ป เป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” และได้ฟ้องร้องเอาผิดกับ เฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานและซีอีโอชาวจีนในข้อหาฉ้อโกงทางการเงินออนไลน์และฟอกเงิน โดยขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่า เฉิน กบดานอยู่ที่ไหนหลังจากที่ถูกประกาศคว่ำบาตร
ด้านบริษัท ฮุยวัน กรุ๊ป ยังถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐฯ ด้วย
มูลค่าทรัพย์สินของบริษัททั้งสองในเกาหลีใต้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ขณะนี้ตำรวจเกาหลีกำลังสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า ปรินซ์ กรุ๊ป ดำเนินกิจการสำนักงานในกรุงโซล ซึ่งอาจใช้เป็นฉากบังหน้าในการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแรงงานในต่างประเทศ บริษัทในเครือ ปรินซ์ กรุ๊ป ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถูกพบว่าเปิดสำนักงานอยู่บนชั้น 16 ของอาคารแห่งหนึ่งในย่านกังนัมทางตอนใต้ของกรุงโซลตั้งแต่เดือน ก.พ. ภายใต้ชื่อ KINGMEN REAL ESTATE GROUP
ยู แจซอง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้ แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันศุกร์。(17) ว่า ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อครหาดังกล่าวเพื่อตัดสินใจว่าจะเปิดสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบริษัทเครือ ปรินซ์ กรุ๊ป ในเกาหลีใต้หรือไม่
มาตรการคว่ำบาตรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี้จะนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับโซล ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เน้นใช้มาตรการทูตมากกว่าบทลงโทษ ขณะเดียวกัน FIU ยังมีแผนที่จะขยายการสืบสวนกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในสิ้นปีนี้
ที่มา: Korea Times