ยิวสั่งปิดจุดผ่านแดนราฟาห์ไม่มีกำหนด อ้างฮามาสเตะถ่วงไม่คืนร่างตัวประกัน

รอยเตอร์ – เนทันยาฮูลั่นยังไม่เปิดจุดผ่านแดนราฟาห์ที่เชื่อมต่อกาซากับอียิปต์จนกว่าฮามาสจะทำตามข้อตกลงในการส่งร่างตัวประกันที่เสียชีวิตคืน ด้านนักรบปาเลสไตน์โต้การปิดจุดผ่านแดนทำให้ไม่สามารถลำเลียงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการค้นหาร่างตัวประกันที่ฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ ซึ่งจะทำให้การค้นหาและการส่งคืนร่างตัวประกันล่าช้า
แถลงการณ์ดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ออกมาเมื่อวันเสาร์ (18 ต.ค.) หลังจากสถานทูตปาเลสไตน์ในอียิปต์ประกาศว่า จุดผ่านแดนราฟาห์ที่เป็นช่องทางเข้า-ออกหลักสำหรับชาวกาซา จะเปิดในวันจันทร์ (20 ต.ค.)
ตลอดหลายวันที่ผ่านมา รัฐบาลของเนทันยาฮูและฮามาสต่างก็กล่าวหากันว่า ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่อเมริกาเป็นตัวกลาง โดยเมื่อคืนวันเสาร์ กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงว่า ได้รับรายงานที่เชื่อถือได้ว่า ฮามาสเตรียมโจมตีประชาชนในกาซาซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างรุนแรง
แถลงการณ์เตือนว่า หากฮามาสทำตามแผนการดังกล่าว จะมีการดำเนินการเพื่อปกป้องชาวกาซาและรักษาความสมบูรณ์ของข้อตกลงหยุดยิง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ
วันอาทิตย์ (19 ต.ค.) ฮามาสปฏิเสธทั้งข้อกล่าวหาเตรียมการโจมตีและละเมิดข้อตกลงหยุดยิง พร้อมกล่าวหาทางการอิสราเอลจัดตั้ง ติดอาวุธ และให้เงินสนับสนุน “แก๊งอาชญากร” ที่ตระเวนฆ่าและลักพาตัวชาวกาซา รวมทั้งปล้นสิ่งบรรเทาทุกข์
ฮามาสเสริมว่า กำลังตำรวจในกาซาปฏิบัติหน้าที่ในการไล่ติดตามแก๊งเหล่านั้นมาดำเนินคดี และเรียกร้องให้คณะบริหารสหรัฐฯ หยุดเผยแพร่ข้อมูลที่มาจากอิสราเอลและมุ่งสร้างความเข้าใจผิดๆ
ทั้งนี้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เผยว่า อาจพิจารณาอนุญาตให้กองกำลังอิสราเอลฟื้นปฏิบัติการสู้รบในกาซา หากฮามาสไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง
รายงานระบุว่า ฮามาสไล่กวาดล้างพื้นที่ต่างๆ บริเวณชานเมืองที่อิสราเอลถอนกำลังออกไป และแสดงอำนาจด้วยการประหารฝ่ายต่อต้านต่อหน้าประชาชน และปะทะกับกลุ่มติดอาวุธในท้องถิ่น
นอกจากนั้นเมื่อคืนวันเสาร์ ฮามาสยังออกแถลงการณ์โจมตีว่า การตัดสินใจของเนทันยาฮูเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและละทิ้งความมุ่งมั่นที่ให้ไว้กับคณะผู้ไกล่เกลี่ยและผู้รับประกัน เนื่องจากการปิดจุดผ่านแดนราฟาห์จะทำให้ไม่สามารถลำเลียงอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการค้นหาร่างตัวประกันที่ฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ ซึ่งจะทำให้การค้นหาและการส่งคืนร่างตัวประกันล่าช้า
เมื่อวันเสาร์ อิสราเอลเผยว่า ได้รับร่างตัวประกันคืนอีก 2 ศพ รวมแล้วเป็น 12 ศพจากที่ต้องส่งคืนทั้งหมด 28 ศพภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงและการแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษปาเลสไตน์ที่ตกลงกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
การปิดจุดผ่านแดนยังเป็นอุปสรรคต่อการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซา โดยความขัดแย้งเกี่ยวกับการส่งร่างตัวประกันคืนและการจัดส่งความช่วยเหลือตอกย้ำความเปราะบางของข้อตกลงหยุดยิง รวมทั้งข้อตกลงอื่นๆ สำหรับประเด็นสำคัญที่รวมอยู่ในแผนการ 20 ข้อเพื่อยุติสงครามของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์
ภายใต้ข้อตกลงนี้ ฮามาสได้ปล่อยตัวประกันอิสราเอลที่ยังมีชีวิตทั้งหมด 20 คน ขณะที่อิสราเอลปล่อยนักโทษและผู้ถูกควบคุมตัวชาวปาเลสไตน์เกือบ 2,000 คน
นอกจากนั้น อิสราเอลยังต้องส่งคืนร่างนักรบปาเลสไตน์ที่เสียชีวิต 360 คนแลกกับร่างตัวประกัน โดยขณะนี้อิสราเอลส่งคืนร่างนักรบ 15 ศพสำหรับร่างตัวประกันอิสราเอลทุกศพที่ได้รับคืน
ข้อตกลงหยุดยิงยังครอบคลุมการเพิ่มการส่งความช่วยเหลือเข้าสู่กาซาที่ประชาชนหลายแสนคนถูกระบุว่า ขาดอาหารตั้งแต่เดือนสิงหาคม
นับจากห้ามการส่งความช่วยเหลือเข้าสู่กาซานาน 11 สัปดาห์ตั้งแต่เดือนมีนาคม อิสราเอลเพิ่มการจัดส่งความช่วยเหลือในเดือนกรกฎาคม และยอมให้จัดส่งอาหารเพิ่มเป็นราว 560 ตันต่อวันหลังจากข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม โครงการอาหารโลกของสหประชาชาติระบุว่า ปริมาณความช่วยเหลือดังกล่าวยังต่ำกว่าระดับที่จำเป็น