ผู้ว่ารัฐแคลิฟอร์เนียเดือด “ทรัมป์” ใช้อีโกไฟเขียว “นาวิกโยธินสหรัฐฯ” จัดเต็มยิงกระสุนจริง-โชว์โจมตีชายฝั่งฉลองครบ 250 ปีใกล้ไฮเวย์ 5 เลนรถวิ่งพลุกพล่าน

เอเจนซีส์ - ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แกวิน นิวซอม ล่าสุดกล่าวหาประธานาธิบดีสหรัฐฯใช้อีโกเหนือความรับผิดชอบทำประชาชนเสี่ยงตายไฟเขียวให้กองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯเปิดซ้อมใหญ่ใช้กระสุนจริงยิงเหนือถนนไฮย์เวย์ 5 เลนทางใต้วิ่งพลุกพล่านวันเสาร์(18 ต.ค)ในพิธีฉลองครบรอบกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯครบรอบ 250 ปีมีรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ และรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ เป็นประธานสาธิตการประสานโจมตีชายฝั่งจากทางทะเลมีทั้งเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก หน่วยพลโดดร่ม เครื่องบินทหารบินวน แบบจัดเต็มสมจริง
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอาทิตย์(18 ต.ค)ว่า กลายเป็นศึกวาทะการเมืองรอบใหม่ระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันในสัปดาห์ประชาชนทั่วอเมริกาออกมาประท้วง “No King” ครั้งประวัติศาสตร์และผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย แกวิน นิวซอม โจมตีประธานาธิบดีสหรัฐฯหลังให้กองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯฉลองครบรอบ 250 ปีและเปิดซ้อมใหญ่ที่ฐานทัพ Camp Pendleton วันเสาร์(18) โดยรองประธานาธิบดีสหรัฐฯเจดี แวนซ์ และรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พีธ เฮกเซธ เป็นประธานเปิดงานร่วมกันท่ามกลางทหารนาวิกโยธินเป็นจำนวนใก
นิวซอมแถลงว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่มลรัฐต้องปิดบางส่วนของถนนไฮเวย์ I-5 ขนาด 5 เลนที่พลุกพล่านใกล้กับฐานทัพในวันเสาร์(18)
“ประธานาธิบดีสหรัฐฯกำลังให้อีโกของเขาอยู่เหนือความรับผิดชอบด้วยความไม่สนใจต่อความปลอดภัยสาธารณะ” นิวซอมโจมตีผ่านแถลงการณ์
และเสริมว่า “การยิงกระสุนจริงเหนือถนนไฮเวย์ที่พลุกพล่านนี่ไม่ใช่แค่ผิดแต่มันอันตราย”
นิวซอมผู้ว่าการจากพรรคเดโมแครตชี้ว่า “การใช้กองทัพข่มขู่ประชาชนที่คุณไม่เห็นด้วยไม่ถือเป็นความแข็งแกร่งแต่เป็นความประมาท มันขาดความนับถือและมันอยู่ใต้สำนักงานที่เขากำลังบังคับบัญชา”
และในการโพสต์ก่อนหน้าบนแพลตฟอร์ม X นิวซอมประณามการจัดฉลองครบรอบ 250 ปีกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯครั้งนี้เป็นการแสดงกำลังที่ประหลาดและไม่เคยนึกถึงมาก่อน
นิวซอมกล่าวไปถึงการรณรงค์ครั้งประวัติศาสตร์ทั่วอเมริกา No King ที่มีประชาชนอเมริกันร่วมล้านออกมาประท้วงทรัมป์ เขายืนยันว่า ขอให้เป็นการประท้วงที่เป็นไปอย่างสันติ แสดงตัวตนของพวกคุณปกป้องชุมชนของตัวเอง พร้อมประกาศว่า “ไม่มีกษัตริย์ใดๆในประเทศสหรัฐอเมริกา”
เดอะการ์เดียนรายงานว่า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินสหรัฐฯออกมาเตือนว่า ไม่มีสิ่งใดเป็นอันตรายสำหรับการฝึกซ้อมที่ฐาน Camp Pendleton เพราะมักมีการฝึกยิงปืนใหญ่เป็นประจำ และจะไม่ทำให้การจราจรบนถนนไฮเวย์เส้น I-5 ระหว่างเมืองซานดิเอโกและเมืองลอสแอนเจลิสติดขัด
ขณะที่โฆษกของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ ได้ออกมาโต้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของเดโมแครต ตามการรายงานของนิวยอร์กโพสต์ ชี้ว่า ผู้ว่าการรัฐต้องการให้ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวต่อการซ้อมรบครั้งนี้
“หากว่าผู้ว่าการแกวิน นิวซอม ต้องการต่อต้านการซ้อมรบที่เป็นหลักประกันต่อกองทัพสหรัฐฯของพวกเราว่าเป็นกองกำลังต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดและอันตรายมากที่สุดในโลก ดังนั้นแล้วเชิญเขาสามารถกระทำได้”
สื่ออังกฤษรายงานต่อว่า งานเฉลิมฉลองนี้รวมไปถึงการสาธิตการยิงกระสุนจริงยกพลขึ้นบกที่หาดเรดบีช(Red Beachทางตะวันตกเฉียงเหนือของซานดิเอโกเคาน์ตี
รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ อดีตทหารนาวิกโยธินอเมริกันที่เคยไปรบในอิรักได้ขึ้นกล่าวท่ามกลางทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯจำนวนมากรวม ลูกเรือสหรัฐฯ อดีตทหารผ่านศึกอเมริกันและครอบครัว
“การสาธิตนี้จะแสดงถึงปฎิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือสหรัฐฯและกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐฯทั่งทางอากาศ บก และทะเล”
และเมื่อต้นตุลาคมพบว่า กองทัพเรือสหรัฐฯจัดเฉลิมฉลองครบรอบบนเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐฯนอกชายฝั่งรัฐเวอร์จิเนียและผู้นำสหรัฐฯเปลี่ยนให้เป็นเวทีหาเสียงระหว่างกล่าวสุนทรพจน์พิธีครบรอบ