ระทึก! ไฟไหม้ครั้งมโหฬารที่คลังสินค้าสนามบินบังกลาเทศ เปลวเพลิงแดงฉานลุกท่วม ต้องปิดยาว 7 ชม.กว่าจะคุมเพลิงสำเร็จ

เอเจนซีส์ – ไฟไหม้ครั้งมโหฬารเมื่อเวลา 14.15 น.ตามเวลาท้องถิ่นวันเสาร์(18 ต.ค)ที่สนามบินฮาซรัท ชาห์จาลาล( Hazrat Shahjalal Airport) ที่บริเวณคลังสินค้า ไฟลุกแดงฉานลามสุดน่ากลัว สร้างความติดขัดให้เที่ยวบินต้องทำให้เครื่องบินระหว่างประเทศรวมบินมาจากกรุงเทพฯต้องเปลี่ยนเส้นทางการบินกะทันหัน สนามบินหลักธากาปิดนานถึง 7 ช.มกว่าจะเปิดให้บริการใหม่ได้อีกครั้ง
มิร์เรอของอังกฤษรายงานวันเสาร์(18 ต.ค)ว่า ภาพข่าวที่ปรากฎไปทั่วแสดงให้เห็นถึงทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงปากีสถานกำลังต่อสู้กับกองเพลิงมโหฬารขนาดใหญ่ที่มีลูกไฟแดงฉานลามไปทั่วและควันดำมิดท้องฟ้าบริเวณนั้นที่ท่าอากาศยานบังกลาเทศ ฮาซรัท ชาห์จาลาล( Hazrat Shahjalal Airport) ซึ่งเป็นสนามบินหลักบังกลาเทศที่เกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.15 น.ของวันเสาร์(18)
ทั้งนี้ไฟไหม้มีรายงานว่าเกิดขึ้นที่คลังสินค้าใกล้ประตู 8 ก่อนที่จะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
หน่วยบริการฉุกเฉินธาการีบไปที่เกิดเหตุ และมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 36 คนปัจจุบันอยู่ที่คลังสินค้าของสนามบิน
อ้างอิงจากเดลีสตาร์ของบังกลาเทศรายงานวันเสาร์(18)พบว่า มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่กี่คนได้รับบาดเจ็บในการดับเพลิงที่ยาวนานถึง 7 ช.มกว่าจะดับลงได้สำเร็จ
ภาพจากสนามบินแสดงให้เห็นความโกลาหลที่เห็นฝูงชนขนาดใหญ่กำลังเฝ้ารอคอยข่าวพร้อมไปกับเทอร์มินอลสนามบินปิดเว้นแต่ผู้โดยสารเท่านั้นที่ยังสามารถเข้าไปได้
หนึ่งในผู้โดยสาร ฮุสเซน อาลี (Hussain Ali)ที่เดินทางมาจากจาชอร์(Jashore) และมีกำหนดจะเดินทางด้วยสายการบิน US-Bangla Airlines ของบังกลาเทศได้เปิดเผยกับเดลีสตาร์ว่า “ผมไม่รู้ว่าจะจัดการกับสัมภาระทั้งหมดของตัวเองได้อย่างไร”
เดลีสตาร์ของบังกลาเทศรายงานว่า เที่ยวบินระหว่างประเทศรวม 2 เที่ยวบินของสายการบิน US-Bangla Airlines ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย
รวมเที่ยวบินจากสายการบิน Biman Bangladesh Airlines จำนวน 1 เที่ยวบินมาจากสิงคโปร์และ Air Arabia มาจากตะวันออกกลาง
ทั้งหมดรวม 4 เที่ยวบินต้องเปลี่ยนไปลงที่สนามบินจิตตะกองแทน
เดลีสตาร์รายงานว่า ไฟไหม้มโหฬารได้เผาทำลายสินค้าหลายร้อยตันที่อยู่ในคลังสินค้าท่าอากาศยานรวมถึงวัสดุนำเข้าจากประเทศต่างๆรวมจากจีนและสหรัฐฯ ผ้าทอที่พร้อมใช้ วัตถุดิบอุตสาหกรรม วัตถุดิบยารักษาโรค วัคซีนสำคัญ และเครื่องมืออิเล็กทรอนิก เป็นต้น
หนังสือพิมพ์ธาการายงานว่า เมื่อเวลาราว 21.18 น. สำนักงานดับเพลิงธากาประกาษว่า เพลิงอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วแต่ทว่านักข่าวของเดลีสตาร์รายงานเข้ามาว่า เมื่อเวลาราว 22.30 น. ยังมองเห็นเพลิงไหม้ได้อย่างชัดเจนอยู่เลยที่ไม่กี่ห้องภายในคลังสินค้า
มิร์เรอของอังกฤษรายงาน สำนักงานการบินพลเรือนบังกลาเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวบังกลาเทศกล่าวยืนยันผ่านแถลงการณ์ว่า เที่ยวบินต่างๆเริ่มกลับมาอีกครั้งที่สนามบินหลักแห่งนี้เมื่อเวลาราว 21.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างจากเหตุผลสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว