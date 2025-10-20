ยังกับในหนัง! "พิพิธภัณฑ์ลูฟร์" ชื่อดังปิดหลังโดนปล้น แก๊งโจรเหนือเมฆแค่ 7 นาทีขนเซ็ตเครื่องประดับนโปเลียนออกไป พบมงกุฎจักพรรดินีฝรั่งเศสศตวรรษที่ 19 ตกด้านล่างหน้าต่าง

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – แก๊งโจรมืออาชีพมาเหนือเมฆไม่ต่างจากภาพยนต์ฮอลลีวูดบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เช้าวันอาทิตย์(19 ต.ค)ใช้เวลาเบ็ดเสร็จแค่ 7 นาทีขนเซ็ตเครื่องประดับจักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ตและจักรพรรดินีโจเซฟินออกไปได้ทั้งหมด 9 ชิ้นประเมินค่าไม่ได้ก่อนขับมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์หลบหนีไปได้อย่างลอยนวล ทิ้งมงกุฎจักพรรดินีเออเฌนีศตวรรษที่ 19 ทิ้งไว้ด้านล่างหน้าต่าง ตำรวจฝรั่งเศสตามล่าแก๊งโจรไฮเทค 4 คน
เอเอฟพีรายงานวันอาทิตย์(19 ต.ค)ว่า นักท่องเที่ยวต่างตกตะลึงหลังพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ชื่อดังกลางกรุงปารีสประกาศปิดกะทันหันวันอาทิตย์(19) หลังแก๊งโจรมืออาชีพไม่ต่างจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อดังบุกเข้าปล้นเมื่อเวลา 09.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นก่อนใช้เวลาแค่ 7 นาทีสามารถกวาดของมีค่าด้านในหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลด้วยรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์
เจ้าหน้าที่พบมงกุฎเออเฌนีแห่งฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 ตกด้านล่างของหน้าต่าง ตัวมงกุฎอยู่ในสภาพเสียหาย
หัวหน้าอัยการกรุงปารีส Laure Beccuau ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศส BFMTV ว่าในเวลานี้ตำรวจกำลังตามล่าแก๊งโจรมืออาชีพ 4 คนที่กำลังอยู่ระหว่างหลบหนี
ทหารฝรั่งเศสเดินลาดตระเวนด้านหน้าปิรามิดแก้วชื่อดังสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ระหว่างนักท่องเที่ยวที่โดนอพยพออกมา หรือคนที่ผ่านไปมาต้องอยู่หลังเทปตำรวจที่กั้นไว้
ทาเลีย โอแคมโป (Talia Ocampo)นักท่องเที่ยวอเมริกันให้สัมภาษณ์กับเอเอฟพีด้วยความระทึกว่า “มันเหมือนหนังฮอลลีวูด”
และเสริมต่อว่า “มันบ้ามากและเป็นบางสิ่งที่พวกเราจะไม่มีวันลืม พวกเราไม่สามารถเข้าไปด้านในพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ได้เพราะมีการปล้น”
กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสออกแถลงการณ์ด่วนประกาศว่า มีเครื่องประดับ 8 ชิ้นได้ถูกขโมยออกไปจากห้องแสดง Galerie d'Apollon ที่จัดแสดงเครื่องประดับจักรพรรดิฝรั่งเศส
เครื่องประดับที่หายไปรวมถึงสร้อยเพชรและมรกตที่จักรพรรดินโปเลียน โบนาปาร์ตได้มอบให้กับมารี ลุยส์ ดัชเชสแห่งปาร์มา ภรรยาคนที่สองของจักรพรรดินโปเลียน และสิ่งที่หายไปยังรวมไปถึงมงกุฎจักรพรรดิเออเฌนีแห่งศตวรรษที่ 19
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า แก๊งโจรปลอมตัวมาอย่างแนบเนียนสวมรอยเป็นคนงานก่อสร้างแฝงตัวเข้าไปโดยแก๊งโจรสวมหน้ากากและเสื้อกั๊กสีเหลือง hi-viz มีเป้าหมายไปที่ปีกของพิพิธภัณฑ์ใกล้แม่น้ำที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
พบว่าโจรยืนอยู่บนบันไดยื่นได้สำหรับขนเฟอร์นิเจอร์ไม่ต่างจากลิฟต์บนรถบรรทุกก่อนที่จะใช้เครื่องเจียรตัดเพื่อทะลุหน้าต่างชั้นนอกผ่านเข้าไปด้านในของพิพิธภัณฑ์ชื่อดังสำเร็จได้ในเวลาอันสั้นก่อนที่จะปีนไปยังห้องจัดแสดง
คลิปที่เผยแพร่โดยสถานีโทรทัศน์ฝรั่งเศสเปิดเผยภาพโจรเสื้อกั๊กเหลืองกำลังใช้เครื่องเจียรที่นำมาตัดตู้แสดงที่เป็นกระจกเพื่อนำเครื่องประดับมีค่าออกไป
สื่ออังกฤษชี้ว่า เครื่องประดับ 9 ชิ้นที่แก๊งโจรมืออาชีพฉกไปได้นั้นมาจากคอลเลคชันจักรพรรดินโปเลียนและจักรพรรดินีโจเซฟินที่มีทั้งหมด 23 ชิ้น
รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศส โลรองต์ นูเญซ(Laurent Nuñez) แถลงว่า โจร 2 คนมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮา Tmax ขณะที่โจรอีก 2 คนกำลังรออยู่ที่รถบรรทุกกึ่งพ่วงพื้นเรียบที่มาพร้อมเครื่องมือคล้ายบันไดยื่นได้สำหรับขนเฟอร์นิเจอร์อยู่ด้านบนของตัวรถที่ตำรวจฝรั่งเศสสามารถยึดไว้ได้ในที่เกิดเหตุ