เหมือนถูกกดขี่!ฝูงชนจำนวนมากชุมนุมใน50รัฐ ต่อต้านนโยบายแข็งกร้าวของ'ทรัมป์'

ฝูงชนจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนสายต่างๆในทั้ง 50 รัฐของสหรัฐฯในวันเสาร์(18ต.ค.) แสดงความขุ่นเคืองต่อนโยบายแข็งกร้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ณ การชุมชุมใช้ชื่อว่า "โน คิงส์" แต่ทางพรรครีพับลิกันเย้ยเย้นการประท้วงนี้ว่าเป็นการเดินขบวน "เกลียดชังอเมริกา"
ตั้งแต่นิวยอร์กและวอชิงตัน ไปจนถึงเมืองเล็กๆอย่างมิชิแกนและฟลอริดา บ้านหลังที่ 2 ของทรัมป์ พวกผู้ประท้วงในซีกตะวันออกของสหรัฐฯปิดฉากขึ้น ก่อนที่กิจกรรมต่างๆในซีกตะวันตกจะมีกำหนดตามมาในภายหลัง
พวกผู้ชุมนุมวางแผนประท้วงจากชายฝั่งหนึ่งไปยังอีกชายฝั่งมากกว่า 2,700 จุด และแกนนำคาดหมายว่าจะมีผู้เข้าร่วมหลายล้านคน "นี่คือสิ่งที่ประชาธิปไตยเป็น!" พวกผู้ประท้วงหลายพันคนร้องตะโกน ระหว่างชุมนุมกันในวอชิงตัน ใกล้อุทยานเนชั่นแนล มอลล์ "ทรัมป์ จำเป็นต้องไป" พวกผู้ประท้วงบางส่วนร้องตะโกน จำนวนมากโบกธงชาติอเมริกา
บรรดาผู้ประท้วงขุ่นเคืองอย่างมาก ต่อสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็น "วิธีการใช้กำลังหรืออำนาจบังคับ" นับตั้งแต่มหาเศรษฐีจากรีพับลิกันรายนี้กลับสู่ทำเนียบขาวในเดือนมกราคม ในนั้นรวมถึงการโจมตีสื่อมวลชน ดำเนินคดีกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง และปราบปรามผู้อพยพอย่างกว้างขวาง
ขณะเดียวกันภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 แล้ว โดยที่รัฐบาลทรัมป์ไล่ออกพนักงานรัฐบาลกลางหลายพันคน ส่วนทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแทบไม่ส่งสัญญาณใดๆว่าพวกเขาพร้อมทลายทางตัน
พบเห็นประชาชนหลายพันคนไล่บ่าไปรวมตัวกันยังไทม์ส สแควร์ ในนิวยอร์ก, สวนสาธารณะบอสตัน และสวนสาธารณะแกรนต์ปาร์ค ในชิคาโก
ในเขตกรีนส์ของนิวยอร์ก พวกผู้ประท้วงชูป้ายข้อความหลากสีอ่านว่า "ควีนบอกว่าไม่เอาคิงส์" และ "เราประท้วงเพราะว่าเรารักอเมริกา และเราต้องการมันกลับคืนมา" ในขณะที่บางคนตะโกนว่า "เรารักประเทศของเรา เราไม่อาจยืนหยัดเคียงข้างทรัมป์!"
ที่ลองแองเจลิส แกนนำมีแผนปล่อยบอลลูนยักษ์รูปทรัมป์สวมผ้าอ้อม และคาดหมายว่าจะมีประชาชามากกว่า 100,000 ราย เข้าร่วมชุมนุม
จนถึงตอนนี้ ท่าทีตอบสนองของทรัมป์ ที่มีต่อการชุมนุมในวันเสาร์(18ต.ค.) เป็นไปอย่างเงียบเชียบ "พวกเขาพาดพิงผมว่าเป็นเกษัตริย์ แต่ผมไม่ใช่กษัตริย์" ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์
อย่างไรก็ตามตัวแทนของเขา มีท่าทีท้าตีท้าต่อยมากกว่า ในนั้นรวมถึง โมค์ จอห์นสัน ประธานสภาผู้แทนราษฏร ที่เรียกการประท้วงวันนี้ว่าเป็นการชุมนุมเกลียดชังอเมริกา "พวกคุณกำลังเป็นการรวมตัวกันของพวกมาร์กซิสต์, โซเชียลลิสต์, แอนติฟา, ลัทธิอนาธิปไตย และปีกโปรฮามาสของพรรคเดโมแครตซ้ายจัด" เขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าว
ทอม เอ็มเมอร์ สมาชิกรีพับลิกัน ก็ใช้คำว่า "เกลียดชังอเมริกา" เช่นกัน และพาดพิงผู้เข้าร่วมชุมนุมว่าเป็น "ปีกก่อการร้าย" ของพรรคเดโมแครต
นอกเหนือจากสหรัฐฯ ขบวนการเคลื่อนไหว "โนคิงส์" ยังจัดกิจกรรมในแคนาดา และมีการประท้วงเล็กๆในเมืองมาลากา ประเทศสเปน และเมืองมัมโม ของสวีเดน ในวันเสาร์(18ต.ค.)
เมื่อวันพฤหัสบดี(17ต.ค.) ดีเดร ชิฟลิง หัวหน้าฝ่ายการเมืองของสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน กล่าวว่าพวกผู้ประท้วงต้องการสื่อสารว่า "เราเป็นประเทศแห่งความเท่าเทียม"
"เราเป็นประเทศที่กฎหมายบังคับใช้กับทุกๆคน เป็นประเทศที่มีกระบวนการอันชอบธรรม และเป็นประเทศประชาธิปไตย เราจะไม่ปิดปากเงียบ" เธอบอกกับพวกผู้สื่อข่าว
เลียห์ กรีนเบิร์ก ผู้ร่วมก่อตั้ง Indivisible Project ประณามความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ ในการส่งกองกำลังป้องกันชาติเข้าไปยังเมืองต่างๆของอเมริกา และปราบปรามผู้อพยพผิดกฎหมาย "มันคือตำราเผด็จการดั้งเดิม ข่มขู่คุกคาม ป้ายสี และโกหก ก่อความหวาดกลับให้ผู้คนยอมนอบน้อม"
(ที่มา:เอเอฟพี)