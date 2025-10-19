ซดแห้ว!เซเลนสกีกลับบ้านมือเปล่า ทรัมป์บ่งชี้ไม่พร้อมจัดขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ยูเครน

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน ดูเหมือนจะออกจากที่ประชุมในทำเนียบขาวแบบมือเปล่า หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าเขาไม่พร้อมจัดหาขีปนาวุธร่อนรโทมาฮอว์กให้แก่ยูเครน ตามที่ต้องการ
เซเลนสกี กล่าวหลังจากพูดคุยทวิภาคี ว่าเขาและทรัมป์ พูดคุยเกี่ยวกับขีปนาวุธพิสัยไกล ด้วยความจริงใจ แต่ตัดสินใจไม่ออกถ้อยแถลงใดๆในประเด็นนี้ "สืบเนื่องจากสหรัฐฯไม่ต้องการขยายความ"
ขณะเดียวกันตามหลังการประชุม ทรัมป์ เขียนบนสื่อสังคมมออนไลน์ เรียกร้องเคียฟและมอสโก หยุดสิ่งที่ทั้ง 2 ชาติทำอยู่ และยุติสงคราม
การพบปะกันระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกี มีขึ้น 1 วัน หลังจาก ทรัมป์ พูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย ทางโทรศัพท์ และเห็นพ้องพบปะกันในฮังการีเร็วๆนี้
เซเลนสกีเชื่อว่าการใช้ขีปนาวุธโทมาฮอว์กโจมตีที่ตั้งทางน้ำมันและพลังงานของรัสเซีย จะก่อความอ่อนแอแก่เศรษฐกิจสงครามของรัสเซียอย่างรุนแรง ในส่วนของ ทรัมป์ แม้ไม่ตัดความเป็นไปได้ แต่น้ำเสียงระหว่างการพูดคุยในทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์(17ต.ค.) ไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ
"หวังว่า พวกเขาจะไม่ต้องการมัน หวังว่าเราจะสามารถทำให้สงครามยุติลงโดยปราศจากการคิดถึงโทมาฮอว์ก" ประธานาธิบดีสหัฐฯกล่าว พร้อมระบุ "ผมคิดว่าเราใกล้เคียงแล้ว"
ทรัมป์ ให้คำจำกัดความอาวุธดังกล่าวว่า "เป็นเรื่องใหญ่" และบอกว่าสหรัฐฯจำเป็นต้องมีโทมาฮอว์กไว้เพื่อป้องกันตนเองเช่นกัน นอกจากนี้แล้วเขาบอกด้วยว่าการมอบโทมาฮอว์กแก่ยูเครน อาจหมายความถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่ลุกลามบานปลาย อย่างไรก็ตามการพูดคุยหารือเกี่ยวกับการส่งมอบขีปนาวุธนี้จะยังคงเดินหน้าต่อไป
เมื่อบีบีซีถามว่า ถ้าการมอบโทมาฮอว์กอาจกระตุ้นให้ ปูติน ยอมพบปะกับ ทรัมป์ ทางประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าวว่า "คำขู่ดังกล่าว(ขีปนาวุธ) อาจเป็นเรื่องดี แต่ภัยคุกคามก็ยังคงมีอยู่ตลอด"
ในส่วนของ เซเลนสกี ถูกถามขณะเดินทางออกจากวอชิงตัน ว่าเขามีมุมมองในแง่บวกหรือไม่ ว่า ยูเครน จะได้รับขีปนาวุธโทมาฮอว์ก เขาตอบว่า "ผมมองในความเป็นจริง"
นอกจากนี้แล้วผู้นำยูเครนยังดูเหมือนบ่งชี้ว่าเขาพร้อมทำตามคำชี้แนะของทรัมป์ ต่อการหยุดสงครามไว้ที่แนวหน้าในปัจจุบัน "เราจำเป็นต้องหยุดอยู่ตรงที่เราอยู่ เขาพูดถูก ประธานาธิบดีพูดถูก" เซเลนสกีกล่าว พร้อมระบุว่าก้าวย่างหลังจากนั้นก็จะเป็น "การพูดคุย"
ในเวลาต่อมา เซเลนสกี โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เรียกร้องให้พวกผู้นำยุโรปแชร์รายละเอียดการพบปะพูดคุยกับทรัมป์ พร้อมบอกว่าเป้าหมายหลักในตอนนี้ คือปกป้องชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นคือรับประกันความมั่นคงแก่ยูเครน และเสริมความเข้มแข็งแก่ "พวกเราทุกชาติในยุโรป"
เคียร์ สตาร์เมอร์ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เรียกการพูดคุยกับพวกผู้นำยุโรป "ว่าผลิดอกออกผล" และรับปากว่าสหราชอาณาจักรจะเดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแรงสนับสนุนทางทหาต่อไป
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ในขณะที่ ทรัมป์ แสดงท่าทีเปิดกว้างสำหรับขายโทมาฮอว์กแก่ยูเครน แต่ทาง ปูติน เตือนว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจโหมกระพือความตึงเครียดเพิ่มเติมในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและรัสเซีย
(ที่มา:บีบีซี)