โดนเช็คบิลยาว! เกาหลีใต้คุมพลเมือง 64 คนกลับถึงโซล เตรียมเอาผิดเอี่ยว 'แก๊งสแกมเมอร์' ในกัมพูชา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชาวเกาหลีใต้ 64 คนที่ถูกควบคุมตัวในกัมพูชาในข้อหาพัวพันการหลอกลวงทางออนไลน์ได้เดินทางกลับถึงเกาหลีใต้แล้วในวันนี้ (18 ต.ค.) และคาดว่าส่วนใหญ่จะถูกสอบสวน

ทางการโสมขาวระบุว่า การนำตัวพลเมืองกลุ่มนี้กลับประเทศมีขึ้นหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ ซึ่งถูกทรมานจนเสียชีวิตในกัมพูชาเมื่อเดือน ส.ค. และมีส่วนเชื่อมโยงกับการหลอกลวงจ้างงาน

ผู้ที่เดินทางกลับบางคนสวมหมวกและหน้ากากอนามัย และถูกตำรวจควบคุมตัวหลังจากเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติอินชอนในกรุงโซล และดูเหมือนพวกเขาจะถูกใส่กุญแจมือด้วย ทว่าถูกปิดบังด้วยผ้า

สัปดาห์นี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกคำสั่งห้ามการเดินทาง "รหัสดำ" (code black) ครอบคลุมบางพื้นที่ของกัมพูชา และได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ระดับสูงไปช่วยเหลือพลเมืองที่ถูกหลอกให้ทำงานตามสถานที่หลอกลวงต่างๆ รวมถึงปล่อยผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่สมัครใจ

วี ซุงลัก ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้ กล่าวเมื่อวันพุธ (15) ว่า เชื่อว่ามีชาวเกาหลีใต้กว่า 1,000 คนอยู่ในกลุ่มคนประมาณ 200,000 คนจากหลากหลายเชื้อชาติที่เกี่ยวข้องกับศูนย์สแกมเมอร์ในกัมพูชา

คิม จีนา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่สนามบินอินชอนว่า การส่งตัวกลับประเทศครั้งนี้ "เป็นเครื่องยืนยันถึงการปราบปรามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลกัมพูชา" ต่อเครือข่ายหลอกลวง และความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในเรื่องนี้

เธอกล่าวด้วยว่า "รัฐบาลของเราจะสร้างและใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง เพื่อกำจัดการหลอกลวงที่พุ่งเป้าไปที่ชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา"

นายตำรวจระดับสูงคนหนึ่งระบุว่า ทางการกัมพูชาตกลงที่จะแจ้งการจับกุมชาวเกาหลีใต้ให้รัฐบาลโซลรับทราบ และส่งตัวพวกเขากลับมายังเกาหลีใต้เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย

ที่มา : รอยเตอร์








