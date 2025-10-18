โธ่ถัง! ยายวัย 80 เชื่อว่าตัวเองกำลังแอบกิ๊กกับ 'อีลอน มัสก์' สุดท้ายโดนมิจฉาชีพตุ๋นสูญเงินกว่า $50,000

สื่อต่างประเทศรายงานข่าวหญิงชราคนหนึ่งในสหรัฐฯ ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และสูญเงินหลายหมื่นดอลลาร์ให้กับคนที่แอบอ้างตัวเป็น "อีลอน มัสก์" แถมเธอยังหลงคิดว่าตัวเองกำลัง "มีความรักแบบลับๆ" กับมหาเศรษฐีคนดังด้วย
ลูกชายของเธอเข้าไปที่ Reddit เพื่อขอคำแนะนำหลังจากพบว่าเธอส่งเงินประมาณ 50,000 ถึง 75,000 ดอลลาร์ให้กับคนที่เธอคิดว่าเป็นซีอีโอของเทสลา
ผู้ใช้รายนี้โพสต์ข้อความบน R/legaladvice ก่อน จากนั้นจึงโพสต์ข้อความบน R/Scams ตามคำแนะนำของผู้ใช้ โดยอธิบายว่า แม่ของเขากำลังติดต่อกับบุคคลที่ปลอมตัวเป็นมัสก์ โดยผู้แอบอ้างคนนี้ได้ชักชวนให้เธอส่งเงินผ่าน Apple Gift Cards และสกุลเงินดิจิทัล เธอยังเชื่อว่า มัสก์ "แอบรัก" เธอ และวางแผนจะพาเธอไปยังบ้านของเขาบนเกาะแห่งหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้
“แม่ของผมอายุ 80 ปี และเมื่อเร็วๆ นี้ผมพบบิลค้างชำระมากมาย รวมถึงค่าผ่อนบ้านสองชั้นพร้อมเตาผิงมูลค่า 28,000 ดอลลาร์” เขาเขียน
ตามโพสต์ดังกล่าว จดหมายจากบริษัทจำนอง Shellpoint เปิดเผยว่า เธอไม่ได้ชำระเงินมา 10 เดือนแล้ว และอีกไม่กี่วันก็จะถูกยึดทรัพย์
“ผมจ่ายไป 2,555 ดอลลาร์เพื่อชำระหนี้ให้ตรงเวลา แต่เธอก็ยังติดหนี้บริษัทอื่นๆ อีกหลายพันดอลลาร์” เขากล่าว
การหลอกลวงลักษณะนี้แพร่หลายอย่างมากในโลกออนไลน์ โดย Fox 4 เคยรายงานกรณีที่คล้ายๆ กันว่า ชายชาวฟลอริดาคนหนึ่งถูกจำคุกเมื่อ 10 เดือนที่แล้วหลังจากถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงหญิงสาวชาวเทกซัสคนหนึ่งเป็นเงิน 600,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยแอบอ้างเป็น อีลอน มัสก์ อีกเช่นกัน สำหรับเคสนี้มิจฉาชีพได้บอกกับหญิงสาวคนนั้นว่า เงินจำนวนนี้จะทำให้เขาได้รับผลตอบแทน 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ปัจจุบันแผนหลอกลวงลักษณะนี้ยังคงแพร่ระบาดทางออนไลน์
เทคโนโลยี Deep Fake และปัญญาประดิษฐ์ทำให้การสร้างวิดีโอที่เหมือนกับว่า มัสก์ พูดในสิ่งที่เหล่ามิจฉาชีพต้องการให้เขาพูดนั้นเป็นเรื่องง่ายดายกว่าที่เคย และมีรายงานจาก CBS Texas ว่า การหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับ อีลอน มัสก์ ได้สร้างความสูญเสียปีละหลายพันล้านดอลลาร์
สำหรับกรณีคุณยายที่วอชิงตัน มีชาวเน็ตเสนอให้ผู้ใช้ Reddit รายนี้ติดต่อ Adult Protective Services และปรึกษาทนายความเพื่อปกป้องบ้านและทรัพย์สินของแม่ของเขา
ที่มา: Carscoops