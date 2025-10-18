'เจ้าชายแอนดรูว์' ประกาศสละฐานันดรศักดิ์ 'ดยุกแห่งยอร์ก' เซ่นข้อครหาพัวพัน 'เศรษฐีค้ากาม-สายลับจีน'

เจ้าชายแอนดรูว์แห่งอังกฤษทรงประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (17 ต.ค.) ว่าพระองค์จะสละฐานันดรศักดิ์ดยุกแห่งยอร์ก (Duke of York) หลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์มานานหลายปีเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเชื่อมโยงกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีนักค้ากามผู้อื้อฉาวในสหรัฐฯ
ชื่อเสียงของเจ้าชายแอนดรูว์ ซึ่งทรงเป็นพระอนุชาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 และพระราชโอรสองค์ที่ 2 ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ตกต่ำย่ำแย่ลงอย่างหนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการไปมีส่วนเชื่อมโยงกับพฤติกรรมผิดกฎหมายของ เอปสตีน
คำตัดสินของศาลเมื่อปีที่แล้วยังเผยให้เห็นว่ารัฐบาลอังกฤษเชื่อว่าหนึ่งในผู้ร่วมธุรกิจที่ใกล้ชิดกับพระองค์เป็น "สายลับชาวจีน" ซึ่งในขณะนั้นเจ้าชายแอนดรูว์ทรงยืนยันว่า พระองค์ได้เลิกติดต่อกับนักธุรกิจผู้นี้ไปแล้ว
เจ้าชายแอนดรูว์ตรัสว่า พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับชาติบ้านเมืองเป็นอันดับแรก
ในคำแถลงเมื่อวันศุกร์ (17)เจ้าชายแอนดรูว์ตรัสว่า "ข้อกล่าวหาที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า" ได้เบี่ยงเบนความสนใจจากพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ พระเชษฐา รวมถึงพระราชกรณียกิจโดยรวมของราชวงศ์อังกฤษ
"ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ดังที่เคยเป็นมาตลอด ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่อครอบครัวและประเทศชาติเป็นอันดับแรก ข้าพเจ้าขอยืนยันการตัดสินใจเมื่อ 5 ปีก่อนที่จะงดปฏิบัติภารกิจสาธารณะ" เจ้าชายแอนดรูว์ ระบุ
"ด้วยความเห็นชอบจากสมเด็จพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 พวกเราจึงรู้สึกว่าข้าพเจ้าควรต้องก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง ดังนั้นข้าพเจ้าจะไม่ใช้ตำแหน่งหรือเกียรติยศที่พระราชทานให้แก่ข้าพเจ้าอีกต่อไป และดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไปแล้ว ข้าพเจ้าขอปฏิเสธข้อครหาต่างๆ ที่มีต่อข้าพเจ้าอย่างแข็งขัน"
การตัดสินใจสละบรรดาศักดิ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ทรงหารือกับสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูง โดยแหล่งข่าวราชวงศ์ระบุว่าพระองค์ทรงยินดีกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าชายแอนดรูว์ พระชันษา 65 ปี ทรงเป็นรัชทายาทลำดับที่ 8 แห่งราชบัลลังก์อังกฤษ ทรงเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นนายทหารเรือผู้กล้าหาญ และเคยรับราชการทหารในช่วงสงครามฟอล์กแลนด์กับอาร์เจนตินาในช่วงต้นทศวรรษ 1980
ที่มา: รอยเตอร์