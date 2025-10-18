xs
ได้กลับบ้านแล้วนะ! ญี่ปุ่นส่งกระดูกเด็ก 6 ขวบที่ถูก 'สึนามิ' ซัดหายเมื่อปี 2011 คืนให้ครอบครัว หลังรอคอยมา 14 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กระดูกของเด็กหญิงวัย 6 ขวบซึ่งถูกคลื่นสึนามิพัดพาไปในจังหวัดอิวาเตะเมื่อปี 2011 ก็ถูกส่งกลับคืนสู่ครอบครัวของเธอแล้ว หลังจากรอคอยมา 14 ปีเต็ม

กระดูกของ นัตสึเสะ ยามาเนะ (Natsuse Yamane) ถูกค้นพบโดยคนงานก่อสร้างที่เข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดพื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดมิยางิ ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของเธอประมาณ 70 กิโลเมตร ตำรวจญี่ปุ่นสามารถยืนยันตัวตนของเธอได้เมื่อต้นเดือนนี้ และกระดูกถูกส่งกลับให้แก่ครอบครัวเมื่อวันพฤหัสบดี (16 ต.ค.) ที่ผ่านมา

จิยูมิ (Chiyumi) มารดาของนัตสึเสะ กล่าวว่า เธอรู้สึกทั้งสุขและเศร้า รู้สึกขอบคุณที่ลูกสาว “ได้กลับบ้านเสียที” แต่ก็ยังเจ็บปวดกับการสูญเสียครั้งนี้

“ฉันรู้สึกเหมือนนาฬิกาที่หยุดนิ่งได้เริ่มเดินอีกครั้ง” เธอกล่าว

เรื่องราวนี้เป็นเครื่องเตือนใจอันเจ็บปวด และความหวังอันยาวนานของผู้รอดชีวิตจากภัยพิบัติเมื่อปี 2011

ที่มา: Japan Daily


