ไฟแค้นสุมอก!คนเกาหลีเริ่มสงสัยคดี'อินฟลูฯสาว-พิธีกรดัง'ดับปริศนาในกัมพูชา ท่ามกลางข่าวเหยื่อสแกมเมอร์

ในขณะที่กัมพูชาเผชิญกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในนั้นรวมถึงเหตุลักพาตัวและกักขังผิดกฎหมาย การตายอย่างเป็นปริศนาของ อายอง อินฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง และพิธีกรทีวี ซอ เซ-วอน กำลังกลับมาถูกพินิจพิเคราะห์อีกครั้งโดยประชาชนชาวเกาหลีใต้ ตามรายงานของโคเรียไทม์ส
อายอง คอนเทนต์ครีเอเตอร์วัย 33 ปี เดินทางไปยังกัมพูชาพร้อมกับคนรู้จักในปี 2023 และถูกพบเป็นศพในอีก 4 วันต่อมา ใกล้สถานที่ก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดกันดาล รอบนอกกรุงพนมเปญ
ในตอนนั้น ตำรวจท้องถิ่นจับกุมคู่รักชาวจีนในวัน 30 เศษๆ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงพยาบาลที่ อายอง เข้ารักษาตัว ทั้งคู่ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่าเธอเป็นโรคลมชัก หลังฉีดแอนติบอดีและจู่ๆก็เสียชีวิต ทำให้พวกเขาตื่นตระหนกและจัดการทำลายศพของเธอ
อย่างไรก็ตาม รายงานในเวลาต่อมา พบรอยถลอกและสัญญาณการถูกทำร้ายร่างกายบนตัวของเธอ ตำรวจยังพบว่ากางเกงในของเธอถูกสวมกลับด้าน เพิ่มความสงสัยเกี่ยวกับเหตุล่วงละเมิดทางเพศ แต่ทางพวกผู้ต้องสงสัยปฏิเสธ ทีมสืบสวนได้ทำการตรวจสอบว่าคลินิกแห่งนี้ได้รับอนุญาตจากทางการหรือไม่ และมีการทำทุจริตต่อหน้าที่หรือความประมาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับการตายของเธอหรือไม่
ต่อมา รายการทีวีแนวสืบสวนของเกาหลี อย่างเช่น "Unanswered Questions" ของสถานีโทรทัศน์เอสบีเอส และExploration Seven ของทีวีโชซุน เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้ง แต่ไม่พบสาเหตุการตายที่แน่ชัด และไม่มีการตัดสินความผิดทางอาญาใดๆตามมา
ส่วนการตายของ ซอ เซ-วอน ก็เริ่มกลายมาเป็นประเด็นสงสัยของผู้คนชาวเกาหลีใต้เช่นกัน
ในปีเดียวกันนั้น ซอ เซ-วอน ตลกรุ่นเดอะชาวเกาหลีใต้ เสียชีวิตหลังมีข่าวว่าหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ขณะให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ(IV drip หรือ ดริปวิตามิน) ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพนมเปญ เดือนเมษายน 2023
เหตุเสียชีวิตอย่างกะทันหันสร้างความรู้สึกช็อคแก่แฟนๆและโหมกระพือการคาดเดาต่างๆนานาเกี่ยวกับกรณีแวดล้อมการเสียชีวิต ครอบครัวของ ซอ ร้องขอให้ส่งศพเข้ากลับประเทศเพื่อทำการชันสูตร แต่สภาพท้องถิ่นทำให้คำขอนี้เป็นไปไม่ได้ จึงทำให้ต้องจัดพิธีฌาปนกิจในกัมพูชา ทั้งที่สาเหตุการตายยังไม่ชัดเจน
ความสนใจรอบใหม่ที่มีต่อ 2 คดีนี้ มีขึ้นในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ ยกระดับคำเตือนเยือนกัมพูชา ท่ามกลางข่าวคนเกาหลีใต้จำนวนมาก ตกเป็นเหยื่อถูกลักพาตัว ค้ามนุษย์ และเข่นฆ่าโดยแก๊งอาชญากรรมในกัมพูชา
