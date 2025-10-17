อัยการบังกลาเทศขอศาลธากาประหารชีวิต “อดีตนายกฯชีค ฮาสินา” ระหว่างตัวจริงกำลังลี้ภัยอยู่ในอินเดีย

เอเอฟพี – อัยการบังกลาเทศวันพฤหัสบดี(16 ต.ค)ขอศาลธากาให้ลงโทษอดีตผู้นำ ชีค ฮาสินา ซึ่งปัจจุบันลี้ภัยอยู่ในอินเดียถึงขั้นประหารชีวิตในการไต่สวนคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ทำคนเสียชีวิตระหว่างการลุกขึ้นสู้ของประชาชนปีที่แล้วร่วม 1,400 คน
เอเอฟพีรายงานวันพฤหัสบดี(16 ต.ค)ว่า อดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ ชีค ฮาสินา ฝ่าฝืนคำสั่งศาลธากาให้เดินทางออกมาจากอินเดียที่ปัจจุบันกำลังลี้ภัยทางการเมืองหลังโดนประชาชนลุกขึ้นขับไล่เมื่อปีที่แล้วเพื่อเผชิญหน้าต่อข้อหาจากการที่เธอออกคำสั่งสลายการประท้วงของนักศึกษาบังกลาเทศอย่างป่าเถื่อนและมีคนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
อ้างข้อมูลจากสหประชาชาติพบว่ามีชาวบังกลาเทศสูงถึง 1,400 คนเสียชีวิตในการปะทะระหว่างกรกฎาคม ปี 2024 และสิงหาคม ปี 2024
“พวกเราเรียกร้องการลงโทษขั้นสูงสุดสำหรับเธอ” หัวหน้าอัยการ ทาจุล อิสลาม (Tajul Islam ) ได้เปิดเผยกับนักข่าวด้านนอกศาลและเสริมว่า “สำหรับกาฆ่าแค่ศพเดียว โทษประหารชีวิตเดียวเป็นกฎ และสำหรับการสังหาร 1,400 ครั้ง เธอสมควรต้องโดนลงโทษ 1,400 ครั้งแต่เป็นเพราะมันเป็นไปไม่ได้ ทางเราจึงเรียกร้อง(การลงโทษ)อย่างน้อย 1 ครั้ง”
อัยการเปิดเผยต่อว่า อดีตนายกฯฮาสินาวัย 78 ปีนั้นเป็นไข่แดงของคนรอบตัวที่ลงมือก่ออาชญากรรมระหว่างกรกฎาคม – สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงประชาชนลุกขึ้นขับไล่”
เอเอฟพีชี้ว่า ฮาสินาโดนไต่สวนแบบลับหลังพร้อมอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงบังกลาเทศ 2 คน
ในขณะที่อดีตรัฐมนตรีมหาดไทยบังกลาเทศ อัสดุซซามาน ข่าน คามาล( Asaduzzaman Khan Kamal) ในเวลานี้เป็นนักโทษหลบหนีคดี แต่อดีตผู้บัญชาการตำรวจบังกลาเทศ โชว์ดูรี อับดุลลาห์ อัล-มามัน (Chowdhury Abdullah Al-Mamun) นั้นอยู่ในเรือนจำและยอมรับความผิด
อัยการบังกลาเทศกล่าวในวันพฤหัสบดี(16)ว่า อดีตรัฐมนตรีมหาดไทยบังกลาเทศสมควรได้รับโทษประหารชีวิตเช่นกัน
คดีไต่สวนในชั้นศาลนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย และในช่วงหลายเดือนของการให้การเปิดเผยให้เห็นถึงบทบาทของฮาสินาในการสั่งการหรือล้มเหลวต่อการไม่ให้เกิดการสังหารหมู่ระหว่างการประท้วงขับไล่รัฐบาลที่นำโดยนักศึกษาบังกลาเทศ
โดยอัยการระบุว่า เป้าหมายเดียวของอดีตนายกฯหญิง ชีค ฮาสินา เพื่ออยู่ในอำนาจถาวร เพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัวของตัวเอง พร้อมชี้ว่า อดีตผู้นำยังไม่แสดงความรู้สึกผิดต่อความโหดร้ายป่าเถื่อนที่ตัวเองได้กระทำลงไป
ทั้งนี้อัยการบังกลาเทศได้ดำเนินคดี 5 ข้อหารวมถึง ความล้มเหลวในการไม่ให้เกิดการสังหารที่ซึ่งเทียบเท่าอาชญากรรมต่อมนุษยชาติภายใต้กฎหมายบังกลาเทศ
ด้านพรรคสันนิบาตอวามีของเธอที่ปัจจุบันโดนสั่งให้ผิดกฎหมายออกแถลงการณ์ว่า ฮาสินาขอปฎิเสธอย่างสิ้นเชิวต่อข้อกล่าวหาเหล่านั้น
เอเอฟพีรายงานว่า การไต่สวนนี้อยู่ในชั้นสุดท้ายพร้อมไปกับรัฐบาลรักษาการบังกลาเทศกำลังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในกุมภาพันธ์
พยานที่ขึ้นให้การรวมไปถึงชายหนึ่งคนที่ใบหน้าฉีกออกจากกันด้วยกระสุนปืนระหว่างการประท้วง
และที่สำคัญอัยการยังเปิดเสียงบันทึกที่ตรงกับตำรวจได้ยืนยันการบันทึกของฮาสินาที่ชี้ไปว่า อดีตนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศเป็นคนสั่งการให้กองกำลังความมั่นคงบังกลาเทศใช้ “อาวุธที่สามารถทำให้เสียชีวิตได้” ต่อผู้ประท้วง และเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเขาค้นพบ(คนเหล่านั้น)พวกเขาจะยิง”