สื่อผู้ดีแฉหน่วย MI5 วิตก “เจ้าชายแอนดรูว์” ทรงพบหัวหน้าข่าวกรองลับจีน คนใกล้ตัวปธน.สี จิ้นผิงถึง 3 ครั้ง

เอเจนซีส์ - เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก มีรายงานพบ ไท่ ฉี(Cai Qi) หัวหน้าสายลับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกระดับอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP และคนใกล้ตัวประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ปี 2018 และ ปี 2019
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันศุกร์(17 ต.ค)ว่า ทั้งนี้เป็นที่เข้าใจว่า ไท่ ฉี (Cai Qi)เป็นเป้าหมายผู้รับชั้นสูงสุดสำหรับข้อมูลความลับอ่อนไหวที่ส่งไปปักกิ่งโดย คริสโตเฟอร์ เบอร์รี(Christopher Berry) และ คริสโตเฟอร์ แคช(Christopher Cash) พลเมืองอังกฤษทั้งคู่แต่ถูกกล่าวหาว่าทำงานจารกรรมลับให้จีน
ทั้งนี้สมาชิกโปลิบูโรของพรรคคอมมิวนิสต์ CCP คนสำคัญไม่ได้ถูกเอ่ยระบุชื่อในเอกสารทางการแต่รายละเอียดข้อมูลทางบุคคลที่ปรากฎในเอกสารศาลที่ได้มีการเปิดเผยนั้นตรงกับ "ไท่ ฉี" มือขวาของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง
แหล่งข่าวหลายปากเปิดเผยกับเดลีเทเลกราฟต่างชี้ตัวว่า เขาเป็นเจ้าหน้าที่จีนที่เป็นหัวใจคดีสายลับจีนที่ล้มสร้างความไม่พอใจไปทั่วอังกฤษ
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์กทรงพบไค ผู้นำระดับอาวุโสของพรรคคอมมิวนิสต์ CCP ถึง 3 ครั้งที่กรุงลอนดอนและกรุงปักกิ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เบอร์รีและแคชนั้นถูกจีนว่าจ้างให้จารกรรมข้อมูลลับของอังกฤษ
ทั้งนี้ทั้งคู่ถูกกล่าวหาในการส่งข้อมูลข่าวกรองอ่อนไหวจากรัฐสภาไปยังพรรคคอมมิวนิสต์จีน CCP แต่ทว่าคดีนี้ที่ส่งไต่สวนชั้นศาลเดือนนี้กลับล้มในนาทีสุดท้ายหลังหลังรัฐบาลอังกฤษของนายกรัฐมนตรีเซอร์เคียร์ สตาร์เมอร์ ปฎิเสธที่จะเรียกจีนว่า “ศัตรู” และอีกทั้งจำเลยทั้งสองได้แก่แคชและเบอร์รีต่างปฎิเสธข้อกล่าวหาต่างๆ
การเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างดยุกแห่งยอร์กซึ่งเป็นสมาชิกราชวงศ์ชั้นสูงอังกฤษกับเจ้าหน้าที่อาวุโสพรรคคอมมิวนิสต์ CCP เกิดขึ้นช่วงเวลาที่รัฐบาลสตาร์เมอร์โดนตรวจสอบต่อคำให้การของพยานสำคัญของคดี และ MI5 แสดงความอึดอัดต่อการทำคดี
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ไท่ก่อนหน้าเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกของคณะกรรมการสามัญระดับมณฑลเจ้อเจียงและนายกเทศมณรีเมืองหางโจวซึ่งเป็นเมืองที่ทั้งแคชและเบอร์รีเคยสอนภาษาอังกฤษในจีนระหว่างปี 2017 - ปี 2019
แคชเป็นคนจารกรรมข้อมูลจากที่ทำงานในอดีตก่อนส่งต่อไปให้เบอร์รี เป็นข้อมูลจากกลุ่มวิจัยจีนที่ประกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภาอังกฤษที่วิจารปักกิ่ง
และเบอร์รีถูกกล่าวว่าส่งข้อมูล เป็นการผ่านผู้ปฎิบัติการจีนที่รู้จักเพียงในชื่อ อเล็กซ์ (Alex)
ทั้งนี้เชื่อว่า อเล็กซ์เป็นเจ้าหน้าที่จีนทำงานในองค์กรที่เป็นด่านหน้าของกระทรวงความมั่นคงจีนคือ หน่วยงานข่าวกรองจีน
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ไท่ ฉี เป็นหัวหน้านำคณะมาอังกฤษพบเจ้าหน้าที่อังกฤษเมื่อพฤษภาคมปี 2018 ซึ่งมีการพบบุคคลสำคัญของอังกฤษตั้งแต่ เจ้าชายแอนดรูว์ อดีตผู้นำพรรคแรงงานอังกฤษเจรามี คอร์บิน และอดีตนายกรัฐมนตรีสกอตแลนด์ นิโคลา สเตอร์เจียน
และเจ้าชายแอนดรูว์ทรงเสด็จไปเยือนจีนในอีกราวไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นและทรงได้พบทั้ง ไท่ และ สี
ส่วนการพบครั้งที่ 3 เกิดขึ้นระหว่างเจ้าชายแอนดรูว์และ ไท่ ฉี เมื่อเมษายน ปี 2019
ข่าวอื้อฉาวมากมายที่รายล้อมเจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก นั้นนิตยสารพีเพิลรายงานวันอังคาร(14)ที่ผ่านมาว่า มีรายงานว่าพระเจ้าชาร์ลสที่ 3 ทรงตัดสินพระทัยไม่อนุญาตให้ทั้งเจ้าชายและพระชายา ซารา เฟอร์กูสัน ดัชเชสแห่งยอร์ก เสด็จเข้าร่วมงานคริสต์มาสของราชวงศ์ประจำปีนี้