เป็นเรื่อง! “ทรัมป์” ประกาศพบ “ปูติน” รอบ 2 ที่บูดาเปส ระหว่าง “เซเลนสกี” กำลังเดินทางถึงสหรัฐฯรอคำประกาศิต “มิสไซล์โทมาฮอว์ก” ที่ทำเนียบขาววันศุกร์

เอเจนซีส์ - ประธานาธิบดียูเครน โวโลโดมีร์ เซเลนสกี จะหารือผู้นำสหรัฐฯในวันศุกร์(17 ต.ค)หารือมิสไซล์โทมาฮอว์ก แต่แค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ จู่ๆประกาศเตรียมพบปูตินอีกรอบที่บูดาเปสระหว่างมอสโกเห็นช่องทางเจรจาแกมบิตต่อรองมิสไซล์โทว์มาฮอว์ก
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันศุกร์(17 ต.ค)ว่า ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ที่เดินทางไปถึงกรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งแต่บ่ายวันพฤหัสบดี(16)เพื่อเตรียมการใหญ่สำหรับการพบประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
แต่เขาและทีมงานต้องประหลาดใจอ้างอิงจากแอกซิออสของสหรัฐฯหลังเครื่องร่อนลงจอดที่ฐานทัพอากาศแอนดรูว์ของสหรัฐฯ เมื่อพบว่าผู้นำสหรัฐฯได้แถลงว่า ตกลงที่จะยอมพบกับปูตินคู่ปรับอีกครั้งที่ฮังการี หลังเขา่ได้หารือกับประธานาธิบดีรัสเซียทางโทรศัพท์อีกครั้งและเป็นการหารือที่สร้างสรรค์
เดอะการ์เดียนชี้ว่า หัวข้อการหารือใหญ่ในวันศุกร์(17)ระหว่างทรัมป์และเซเลนสกีคาดว่าจะเป็นเรื่องการส่งจรวดโทมาฮอว์กให้กับยูเครนที่จะทำให้เคียฟมีศักยภาพโจมตีพิสัยไกลลึกเข้าไปในยูเครนได้อย่างแม่นยำ
หลังการโทรศัพท์หารือ ทรัมป์กล่าวว่า “ปูตินไม่ชอบเท่าใด” เมื่อได้มีการหยิบยกความเป็นไปได้ที่อเมริกาจะป้อนมิสไซล์โทมาฮอว์กให้เซเลนสกี ที่ซึ่งมีพิสัยทำการสูงถึง 1,500 ไมล์ แต่ดูเหมือนจะตั้งข้อสงสัยว่าผู้นำยูเครนจะสามารถครอบครอ
มิสไซล์โทมาฮอว์กได้จริง โดยกล่าวว่า "สหรัฐฯ....คงไม่สามารถทำให้อาวุธหมดลงได้”
“พวกเราต้องการพวกมันเช่นกัน ดังนั้นผมไม่รู้ว่าพวกเราจะสามารถทำอะไรในเรื่องนี้ได้บ้าง” ทรัมป์กล่าว
เดอะการ์เดียนชี้ว่า แผนการหารือกับปูตินที่ฮังการีนี้เป็นการเปิดเผยต่อสาธารณะนี้ยังไม่ทราบกำหนดวัน
อย่างไรก็ตามพบว่า ทรัมป์และเซเลนสกีหารือร่วมกันทั้งทางโทรศัพท์ 2 ครั้งเมื่อสุดสัปดาห์และเป็นสิ่งที่ผู้นำยูเครนกล่าวว่า สร้างสรรค์
มิสไซล์โทมาฮอว์กเปิดฉากใช้ครั้งแรกในสมรภูมิรบเมื่อปี 1991 และมักจะยิงออกมาจากเรือและเรือดำน้ำที่ยูเครนไม่มี จรวดโทมาฮอว์กแต่ละลูกมีราคาสูงถึง 1.3ล้านดอลลาร์และมีพิสัยทำการไกลที่จะสามารถทำให้กรุงมอสโกอยู่ในเป้า
ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐฯไฟเขียวการแชร์ข่าวกรองร่วมกับคียฟเพื่อช่วยยูเครนเจาะเป้าหมายการโจมตีอย่างแม่นยำไปที่โรงกลั่นน้ำมันรัสเซียจากโดรนผลิตในประเทศของยูเครนและมิสไซล์ Atacms ส่งผลทันทีทำให้รัสเซียเกิดปัญหาเชื้อเพลิงขาดแคลนและส่งให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นทั่วประเทศ
สถาบันการศึกษาสงครามของสหรัฐฯหรือ ISW ได้ประเมินว่ามีเป้าหมายการทหารรัสเซียมากถึง 1,900 จุดภายในรัศมีทำการมิสไซล์โทมาฮอว์กรุ่นต่างๆ