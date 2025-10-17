มีคนเงิบ!รัฐบาลอินเดียโต้ไม่เห็นรู้เรื่อง ทรัมป์อ้างนายกฯโมดีรับปากหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย

กระทรวงการต่างประเทศอินเดียในวันพฤหัสบดี(16ต.ค.) บอกว่า "ไม่ทราบเรื่อง" กรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวอ้างว่านายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ตอบตกลงและรับปากระหว่างพูดคุยทางโทรศัพท์ ว่าจะหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย
เมื่อวันพุธ(15ต.ค.) ทรัมป์อ้างว่าผู้นำอินเดีย "รับปากกับผมในวันนี้ ว่าจะหยุดนำเข้าน้ำมันรัสเซีย" ความเคลื่อนไหวที่ผลักดันโดยสหรัฐฯ ในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจแก่มอสโก ให้ยุติสงครามในยูเครน
อย่างไรก็ตามพอถูกสอบถามเกี่ยวกับการพูดคุยทางโทรศัพท์ดังกล่าว ทางโฆษกรัฐบาลอินเดียในวันพฤหัสบดี(16ต.ค.) แสดงความสงสัยในคำกล่าวอ้างของทรัมป์ บอกว่า "เขาไม่ทราบเรื่อง การสนทนาใดๆระหว่างผู้นำทั้ง 2 ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้"
ก่อนหน้านี้รัฐบาลอินเดีย เคยบอกว่ายังคงอยู่ระหว่างพุดคุยกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับกรณีที่อินเดียจัดซื้อน้ำมันของรัสเซีย
อินเดีย กลายมาเป็นลูกค้าทางพลังงานรายสำคัญของรัสเซีย ตั้งแต่สงครามปะทุขึ้น เปิดทางให้เครมลินยืนหยัดรับมือกับผลกระทบจากการที่บรรดาพันธมิตรยูเครนลดการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของรัสเซีย แม้มอสโกเป็นตลาดการนำเข้ารายใหญ่ที่สุดของพวกเขา
รัฐบาลทรัมป์ถาโถมแรงกดดันทั้งอย่างเปิดเผยและทางการทูต ให้อินเดียหยุดสนับสนุนตลาดพลังงานรัสเซีย ขณะที่พวกเขาหาทางโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจเล่นงานมอสโกหนักหน่วงขึ้น และบีบให้วังเครมลินยอมยุติสงคราม หลังจากรัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ทรัมป์ กล่าวในทำเนียบขาวเมื่อวันพุธ(15ต.ค.)อ้างว่าเขาได้รับคำรับประกันจาก โมดี ว่าอินเดียจะหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้
ในเบื้องต้น รัฐบาลอินเดียไม่โต้แย้งตรงๆเกี่ยวกับการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างทรัมป์กับโมดี โดยบอกเพียงว่า "เราให้ความสำคัญลำดับต้นๆเสมอ ต่อการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคอินเดีย ในสถานการณ์ทางพลังงานที่ผันผวนเช่นนี้ นโยบายนำเข้าของเราอยู่ภายใต้การนำทางด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยสิ้นเชิง"
อย่างไรก็ตามการตอบคำถามครั้งที่้ 2 ของรัฐบาลอินเดียในวันพฤหัสบดี(16ต.ค.) ก่อคำถามเพิ่มเติมว่าวอชิงตันและเดลี บรรลุข้อตกลงกันจริงหรือไม่
การที่อินเดียยังคงพึ่งพิงนำมันดิบรัสเซีย ซึ่งนำเข้าภายใต้เงื่อนไขปรับลดราคาลงอย่างมาก กลายมาเป็นบ่อเกิดข้อถกเถียงสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลทรัมป์ ซึ่งใช้แนวทางแข็งกร้าวกว่าเดิมในเรื่องสงครามยูเครน หลังจาก ปูติน ล้มเหลวบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับทำเนียบขาว
อินเดีย คือชาติผู้นำเข้าพลังงานรัสเซีย รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 รองจากจีน การนำเข้าดังกล่าวช่วยปกป้องอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สำคัญของรัสเซีย ไม่ให้ล่มสลาย
ที่ผ่านมา รัฐบาลโมดี กล่าวหาพันธมิตรของยูเครน หน้าไว้หลังหลอก โดยชี้ว่าพวกพันธมิตรของยูเครนก็กำลังค้าขายกับรัสเซียไม่ต่างกัน ในนั้นรวมถึงนำเข้าพลังงานไปยังสหภาพยุโรป แม้ในระดับที่ลดลงก็ตาม
(ที่มา:บีบีซี)