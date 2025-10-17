อึ้ง!ทองพุ่งวันเดียว$103ทะลุ$4,300เป็นครั้งแรก น้ำมันลงอีก-หุ้นสหรัฐฯปิดลบ

ราคาน้ำมันทรงตัวในวันพฤหัสบดี(16ต.ค.) นักลงทุนเตรียมรับมือความเป็นไปได้อินเดียระงับนำเข้าน้ำมันดิบรัสเซีย ที่อาจเปลี่ยนกระแสและส่งเสริมอุปสงค์สำหรับอุปทานจากเจ้าอื่นๆ ส่วนวอลล์สตรีทปิดลบ ท่ามกลางสัญญาณความอ่อนแอในภาคธนาคารท้องถิ่น ขณะที่ทองคำทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4 วันติดต่อกัน
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 81 เซนต์ ปิดที่ 57.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 85 เซนต์ ปิดที่ 61.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทั้งสองสัญญาปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เปิดเผยว่า นเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย รับปากในวันพุธ(15ต.ค.) อินเดียจะหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย ผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ของอินเดีย ซึ่งมีสัดส่วนราว 1 ใน 3 ของน้ำมันดิบที่อินเดียนำเข้า
"มันเป็นพัฒนาการในทางบวกสำหรับราคาน้ำมัน เนื่องจากมันจะถอนผู้ซื้อรายใหญ่น้ำมันรัสเซียออกไป" โทนี ซีแคมัวร์ นักวิเคราะห์ตลาดจากบริษัทไอจีกล่าว
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดลบในวันพฤหัสบดี(16ต.ค.) จากสัญญาณความอ่อนแอของบรรดาธนาคารระดับท้องถิ่น ที่ซ้ำเติมความกังวลของนักลงทุนอยู่ก่อนแล้ว เกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างอเมริกากับจีน
ดาวโจนส์ ลดลง 301.07 จุด (0.65 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 45,952.24 เอสแอนด์พี ลดลง 41.99 จุด (0.63 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,629.07 จุด แนสแดค ลดลง 107.54 จุด (0.47 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,562.54 จุด
หุ้นของ ไซออนส์ แบนคอร์ปอเรชัน ดิ่งลงแรง หลังจากสถาบันการเงินระดับภูมิภาคแห่งนี้ เปิดเผยผลประกอบการขาดทุนอย่างไม่คาดหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ 2 ก้อน ณ สาขาแคลิฟอร์เนีย ซ้ำเติมความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความตึงเครียดด้านเครดิตที่ซ่อนอยู่ ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง
นอกจากนี้แล้วธนาคารเวสเทิร์น อัลลิอันซ์ ได้ซ้ำเติมความความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในบรรดาสถาบันการเงินระดับภูมิภาคเช่นกัน หลังเผยว่าได้เริ่มยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงกับหนึ่งในบรรดาลูกหนี้รายใหญ่แล้ว
ขณะเดียวกันตลาดยังถูกกดดันจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่รีดภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 100% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เช่นเดียวกับกำหนดมาตรการทางการค้าใหม่อื่นๆกับปักกิ่ง ตอบโต้ที่จีนควบคุมการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ
ส่วนราคาทองคำในวันพฤหัสบดี(16ต.ค.) ทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4 วันติดต่อกัน นักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และภาวะชัตดาวน์หน่วยงานรัฐบาลของอเมริกา โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 103.00 ดอลลาร์ หรือ 2.50 % ปิดที่ 4,304.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)