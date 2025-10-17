ไรเดอร์มีตกงาน! สหรัฐฯใช้รถโรโบแท็กซีไร้คนขับ Waymo ตระเวนส่งอาหารแทนคนในฟินิกซ์

เอเอฟพี/เอเจนซีส์ – สหรัฐฯเริ่มต้นใช้รถไร้คนขับ Waymo ส่งอาหารตามบ้านให้ค่ายสั่งอาหาร DoorDash เป็นครั้งแรกประเดิมที่เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา สุดง่ายดายแค่มาถึงลูกค้าเปิดแอปบนมือถือเพื่อเปิดล็อกประตูรถรับสินค้าตามไม่ต้องมีปัญหาทะเลาะกับไรเดอร์
เอเอฟพีรายงานวันพฤหัสบดี(16 ต.ค)ว่า บริษัทบริการส่งอาหารชื่อดัง DoorDash ของสหรัฐฯในวันนี้(16)ประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับรถโรโบแท็กซี่ไร้คนขับ Waymo ของกูเกิลเพื่อเริ่มต้นให้บริการส่งอาหารตามบ้านลูกค้าบางส่วนในเมืองฟินิกซ์ (Pheonix) รัฐแอริโซนาในไม่กี่เดือนข้างหน้า
นอกจากที่จะส่งอาหารตามสั่งแล้ว ลูกค้าแอป DoorDash ยังสามารถเลือกใช้ Waymo เพื่อส่งการช้อปสินค้าจากซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อต่างๆได้อีกด้วย
ฟินิกซ์ได้กลายเป็นหลายเมืองในสหรัฐฯที่มีบริการรถโรโบแท็กซี่ขับอัตโนมัติของกูเกิลให้บริการ
เอเอฟพีรายงานว่า หลังการสั่งอาหารผ่านแอป DoorDash แล้ว ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะให้รถไร้คนขับ Waymo ส่งให้หรือไม่
และเมื่อสินค้ามาถึงโดยจะมีการแจ้งเตือนว่ารถ Waymo ได้เดินทางมาถึงแล้ว ลูกค้าเดินไปเพื่อรับสินค้าโดยใช้แอป DoorDash บนโทรศัพท์มือถือเพื่อปลดล็อกเปิดประตูรถและรับอาหารไป
ทั้งนี้แถลงการณ์จาก DoorDash เปิดเผยว่า การใช้ช่องทางการส่งสินค้าด้วยรถโรโบแท็กซีไร้คนขับเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์สำหรับการใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติแบบปราศจากมนุษย์ในอนาคต
การเริ่มใช้รถแท็กซีไร้คนขับส่งอาหารนี้แก้ปัญหาความผิดพลาโดยมนุษย์และอีกทั้งลูกค้าไม่จำเป็นต้องปวดหัวกับไรเดอร์หรือต้องทิปไรเดอร์อีกต่อไป แต่ทว่าการใช้เทคโนโลยีไร้คนขับในการส่งอาหารยังเสี่ยงทำให้มนุษย์ตกงาน
การประกาศข่าวเป็นพันธมิตรร่วมกันระหว่างแอปส่งอาหาร DoorDash และรถโรโบแท็กซี Waymo ชื่อดังตามหลังคู่แข่ง Uber Eats เมื่อเมษายนต้นปี อ้างอิงจากการรายงานของ NBC News Bay Area ของสหรัฐฯระบุว่า แอปสั่งอาหาร Uber Eats เริ่มต้นใช้รถโรโบแท็กซี Waymo ส่งอาหารตามบ้านในเมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา