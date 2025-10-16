เอาจริง! “ทรัมป์” สั่ง CIA ลงมือปฎิบัติการลับใน “เวเนซุเอลา” มีสิทธิ์โจมตีลึกในดินแดน ไม่ชัดสั่งลอบสังหาร "มาดูโร" หรือไม่ ล่าสุดเครื่องบินทิ้งระเบิดอเมริกัน B-52 ปรากฏ

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ วันพุธ(15 ต.ค) ยืนยันออกคำสั่งให้หน่วย CIA ออกปฎิบัติการในเวเนซุเอลา อาจมีสิทธิ์โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนเวเนซุเอลา แต่ไม่ยอมตอบว่าออกคำสั่ง CIA ให้ลอบสังหารผู้นำคาราคัส นิโคลัส มาดูโร ด้วยหรือไม่ ล่าสุดเครื่องบินทิ้งระเบิดอเมริกัน B-52 จำนวน 3 ลำปรากฎตัวใกล้น่านน้ำเวเนซุเอลาแล้ว
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานพฤหัสบดี(16 ต.ค)ว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เปิดเผยวันพุธ(15)ว่า กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาเป้าหมายแก๊งค้ายาเสพติดในดินแดนหลังจากได้ทำลายเรือลักลอบขนยาเสพติดราว 6 ลำ
“พวกเราแน่นอนกำลังมองไปที่ดินแดนเวลานี้เพราะพวกเราสามารถควบคุมทางทะเลได้แล้ว” ผู้นำสหรัฐฯตอบคำถามนักข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาว
และเสริมว่า “มียาเสพติดเวเนซุเอลามากมายทะละกเข้ามาผ่านทางทะเล ดังนั้นคุณต้องพิจารณาแต่พวกเรากำลังหยุดพวกเขาในแผ่นดินเช่นกัน”
ประธานาธิบดีทรัมป์ในวันพุธ(15)ยังยืนยันว่า เขาได้สั่งให้หน่วย CIA ออกปฎิบัติการลับในเวเนซุเอลา
และเขายังยืนยันเช่นกันว่าได้ไฟเขียวให้ CIA เกี่ยวข้องกับปฎิบัติการลับต่อต้านรัฐบาลคาราคัสภายในเวเนซุเอลา
นิวยอร์กโพสต์ชี้ว่า แต่ผู้นำสหรัฐฯปฎิเสธที่จะเปิดเผบว่า เขาสั่งให้ CIA ลอบสังหารประธานาธิบดี นิโคลัส มาดูโรหรือไม่หลังก่อนหน้าสหรัฐฯออกมากล่าวหาว่ามาดูโรเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติด
“มันจะไม่ดูเป็นคำถามที่ตลกไปหน่อยหรือที่จะให้ผมตอบ?” เขากล่าว และเสริมต่อว่า “แต่ผมคิดว่าเวเนซุเอลาคงกำลังรู้สึกร้อน”
ทั้งนี้มีการพบเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 จำนวน 3 ลำถูกพบบินเหนือน่านน้ำนอกชายฝั่งเวเนซุเอลาในวันพุธ(15)ที่เป็นเหมือนการโชว?แสนยานุภาพทางการทหาร
เดลีเมลของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า เว็บไซต์ตรวจจับการเดินทางของเครื่องบินแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดอเมริกัน 3 ลำออกเดินทางจากฐานทัพอากาศ Barksdale ในรัฐลุยเซียนาเมื่อเวลา 02.50 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ
Flightradar24 พร้อมไปกับการโพสต์จำนวนมากของ OSINT ซึ่งเป็นโอเพ่นซอร์สด้านข่าวกรอง ได้ระบุเครื่องบินทิ้งระเบิด 3 ลำนี้อยู่ภายใต้ภารกิจ BUNNY01/02/03