นี่ก็ไม่ดูข่าวเลย! ตำรวจเกาหลีใต้สกัดชายวัย 30 ปีจ่อบินไป 'กัมพูชา' หวั่นเป็นเหยื่อสแกมเมอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตำรวจเกาหลีใต้สกัดชายวัย 30 ปี ซึ่งพยายามเดินทางไปยังกัมพูชา ท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมซึ่งพุ่งเป้าไปยังชาวเกาหลีที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชายคนดังกล่าวยอมเดินทางกลับบ้านตามคำขอของตำรวจก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน

สำนักงานตำรวจเมืองอินชอนแถลงวันนี้ (16 ต.ค.) ว่า หน่วยตำรวจประจำท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนได้ควบคุมตัวนาย เอ วัย 30 ปี ที่กำลังพยายามขึ้นเครื่องบินเพื่อมุ่งหน้าไปยังกัมพูชา บริเวณหน้าประตูขึ้นเครื่องที่อาคารผู้โดยสาร 1 ของสนามบินอินชอน เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันก่อนหน้า

ระหว่างการตรวจค้น นาย เอ อธิบายว่า ตนลาออกจากงานประจำและอยู่ระหว่างการพักผ่อน ก่อนที่น้องชายที่เคยรู้จักกันผ่านเทเลแกรมจะส่งบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (boarding pass) มาให้

รายงานระบุว่า นาย เอ ไม่ยอมเปิดเผยบทสนทนาในเทเลแกรม และไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนแก่ตำรวจเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางหรือสถานที่ที่เขาตั้งใจจะไป

ตำรวจได้อธิบายถึงความเป็นไปได้ที่นาย เอ อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรม โดยระบุว่า “มีอาชญากรรมจำนวนมากที่พุ่งเป้าไปยังชาวเกาหลีในกัมพูชา” พร้อมทั้งชักชวนให้เขาระงับการเดินทาง

ทั้งนี้ ตำรวจสนามบินได้ส่งเจ้าหน้าที่ 4 นายประจำการที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่กัมพูชา ณ สนามบินอินชอนตั้งแต่วันก่อนหน้า เพื่อตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม

ตำรวจเกาหลีใต้ยังเตรียมที่จะสอบสวนนาย เอ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใดๆ หรือไม่

แหล่งข่าวตำรวจระบุว่า “เราจะดำเนินการตรวจสอบที่ประตูขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่กัมพูชาอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันอาชญากรรม”

ที่มา : The Chosun Daily
