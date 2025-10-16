ชายอิตาลี 'แกล้งตาบอด' นานกว่า 50 ปี หลอกกิน 'เงินช่วยเหลือผู้พิการ' ไป 38 ล้านบาท

ชายอิตาลีวัย70 ปี ถูกดำเนินคดีฐานแกล้งทำเป็นพิการตาบอดมานานกว่า 50 ปี และหลอกรับเงินสงเคราะห์ผู้พิการไปมากกว่า 1 ล้านยูโร หรือประมาณ 38 ล้านบาท
กรณีของชายจากเมืองวีเชนซา (Vincenza) ที่รับเงินช่วยเหลือผู้พิการอย่างไม่สมควรไปกว่า 1 ล้านยูโรเป็นระยะเวลา 53 ปี ทำให้ระบบการตรวจสอบเงินอุดหนุนและเงินสงเคราะห์ผู้พิการของอิตาลีถูกสังคมตั้งคำถามอีกครั้ง
ชายแก่คนนี้ซึ่งรายงานข่าวไม่ได้ระบุชื่อถูกประกาศว่าเป็นผู้พิการตาบอด 100 เปอร์เซ็นต์เมื่อกว่า 50 ปีมาแล้ว หลังจากประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงาน
นับตั้งแต่นั้นมาเขาก็รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐไปกว่า 1 ล้านยูโร ทว่าเมื่อตำรวจฝ่ายการเงินของเมืองวีเชนซาได้สั่งให้มีการสอบทานข้อมูลกลับพบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล และตัดสินใจสะกดรอยตามชายคนนี้ พร้อมกับแอบบันทึกคลิปวิดีโอเอาไว้ด้วย
จากคลิปที่บันทึกเอาไว้ทำให้ตำรวจพบว่า ชายคนนี้สามารถใช้เครื่องมือทำสวนที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตราย และมองสำรวจคุณภาพของสินค้าในตลาดก่อนที่จะซื้อ
ตำรวจวีเชนซาได้ตรวจสอบพฤติกรรมและติดตามชายแก่คนนี้นานกว่า 2 เดือนเพื่อรวบรวมหลักฐานว่าเขาไม่ได้ตาบอดจริง ซึ่งระหว่างนั้นก็ทำให้เห็นว่าเขาสามารถไปไหนมาไหนในเมืองได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินค้า ตรวจสอบคุณภาพสินค้าต่างๆ ด้วยสายตา และจ่ายเงินสดได้โดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากใคร
ล่าสุด ชายคนนี้ได้ถูกอัยการสั่งฟ้องในข้อหาฉ้อโกงแคว้นเวเนโต-วีเชนซา
ภายหลังการสอบสวน ตำรวจการเงินได้แจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระงับการจ่ายเงินสวัสดิการทั้งหมดแก่ชายคนนี้ และขอให้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วย ซึ่งปรากฏว่าชายคนนี้ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังมากกว่า 200,000 ยูโร หรือเทียบเท่ากับเงินรายได้ที่เขาได้รับอย่างไม่เป็นธรรมตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
ที่มา: odditycentral