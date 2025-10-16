ขุนคลังสหรัฐฯ ชี้รัฐบาลทรัมป์คาดหวังให้ 'ญี่ปุ่น' เลิกซื้อพลังงานจาก 'รัสเซีย'

สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แถลงในวันพุธ (15 ต.ค.) ว่า เขาได้แจ้งต่อ คัตสึโนบุ คาโตะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นว่า รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ คาดหวังว่าญี่ปุ่นจะยุติการนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย
“รัฐมนตรี คาโตะ และผมได้หารือกันถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐฯ-ญี่ปุ่น และการที่สหรัฐฯ คาดหวังจะให้ญี่ปุ่นยุติการนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย” เบสเซนต์ โพสต์ข้อความบน X
เบสเซนต์ และ คาโตะ ได้พบกันนอกรอบการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และการประชุมผู้นำทางการเงินของกลุ่ม G7 และ G20 ที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
“ญี่ปุ่นจะทำทุกวิถีทางโดยยึดหลักการพื้นฐานในการประสานงานกับประเทศในกลุ่ม G7 เพื่อให้บรรลุสันติภาพในยูเครนอย่างเป็นธรรม” คาโตะกล่าวกับผู้สื่อข่าว เมื่อถูกถามว่า เบสเซนต์ ได้กระตุ้นให้ญี่ปุ่นยุติการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียหรือไม่
โตเกียวได้ตกลงกับประเทศกลุ่ม G7 อื่นๆ ที่จะยุติการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย เพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี 2022
อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นยังคงซื้อน้ำมันดิบ Sakhalin Blend ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวที่โครงการ Sakhalin-2 ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางพลังงานของญี่ปุ่น เนื่องจากคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9% ของการนำเข้าก๊าซ LNG ทั้งหมด
กลุ่มประเทศ G7 ซึ่งได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี ได้ตกลงกันเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าจะประสานงานและเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรมอสโกจากกรณีสงครามในยูเครน โดยพุ่งเป้าไปยังกลุ่มประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซีย และเป็นตัวช่วยให้มอสโกสามารถหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรได้
เดือนที่แล้ว ญี่ปุ่นได้ลดเพดานราคาสูงสุดสำหรับน้ำมันดิบรัสเซียลงจาก 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 47.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล สอดคล้องกับเพดานราคาใหม่ที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ในเดือน ก.ค. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ 18 ต่อรัสเซีย
ญี่ปุ่นซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียจำนวน 95,299 กิโลลิตร หรือ 599,413 บาร์เรล ระหว่างเดือน ม.ค. ถึง ก.ค. คิดเป็นเพียง 0.1% ของปริมาณการนำเข้าทั้งหมด ตามข้อมูลการค้าของกระทรวงการคลังแดนอาทิตย์อุทัย
สหรัฐฯ พยายามผลักดันให้ชาติพันธมิตรรับซื้อ LNG จากตนเองเพิ่มขึ้น รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในโครงการ Alaska LNG ที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาญี่ปุ่นได้ลงนามข้อตกลงซื้อ LNG ใหม่หลายฉบับกับผู้ผลิตในสหรัฐฯ ทว่ายังไม่ได้ทำข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมใดๆ กับโครงการ Alaska LNG มูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์
