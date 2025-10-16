61 วันในนรก! เหยื่อเกาหลีเล่าวิบากกรรมในกัมพูชา ขอความช่วยเหลือแต่กลับถูกตำรวจเขมรจับขังคุก

เหยื่อชายชาวเกาหลีใต้รายหนึ่ง ที่ถูกกักขังในกัมพูชา เล่าย้อนถึงช่วงเวลา 61 วันในขุมนรก ถูกทุบตีทำร้ายและขายให้แก๊งค้ามนุษย์ พอขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ กลับถูกตำรวจเขมรจับขังคุก แฉให้เห็นถึงความเป็นจริงอันน่าเศร้าที่เหยื่อของอาชญากรรมข้ามชายแดนต้องเผชิญ และแทบไม่ได้รับการปกป้องใดๆ จากสถานทูต ตามรายงานของ koreajoongangdaily สื่อมวลชนเกาหลีใต้
ฮอ มิน-จอง ชายวัย 40 ปีเศษๆ เดินทางไปยังสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เพียงลำพังเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม ในโปรแกรมพักผ่อนระยะสั้นๆ หลังจากไปเข้าบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งพร้อมกับคนรู้จักเพื่อนร่วมชาติเกาหลี เขาได้พบกับคนจีนกลุ่มหนึ่งผ่านการแนะนำของเพื่อน พวกเขาดื่มด้วยกัน ก่อนสถานการณ์จะแปรเปลี่ยนเข้าสู่สิ่งที่ ฮอ เรียกในเวลาต่อมาว่าเป็น "61 วันในขุมนรก"
ตอนที่เพื่อนร่วมชาติเดินลุกออกไปจากโต๊ะช่วงสั้นๆ กลุ่มชายชาวจีนรุดเดินทางล็อคประตู ล้อมกรอบนายฮอ และขู่กรรโชกเอาเงิน "พวกเขาบอกกับผมว่าให้โทรศัพท์หาเพื่อน และบอกว่าพวกเขาจะปล่อยผม ถ้าผมยอมจ่ายเงิน 5,000 ดอลลาร์ ถึง 10,000 ดอลลาร์" ฮอเล่า
คนกลุ่มนี้เอาเข้าของของฮอไปหมด เหลือไว้เพียงโทรศัพท์ เปิดทางให้เขาติดต่อสถานทูตเกาหลีใต้ผ่านทางเทเลแกรม
อย่างไรก็ตามสถานทูตขอให้เขากรอกแบบฟอร์มหลายอย่างและส่งรูปถ่ายของสถานที่ที่ถูกกักขัง คำร้องขอที่ฮอบอกว่าแทบไปไม่ได้ เนื่องจากเขาอยู่ภายใต้การจับตาของกลุ่มคนเหล่านั้น ท้ายที่สุดแล้วเขาตัดสินใจส่งข้อความสั้นๆเล่าถึงสถานการณ์ แต่ความช่วยเหลือก็มาไม่ถึงเสียที
"สถานทูตบอกเพียงว่าคงใช้เวลา 2 ถึง 3 วัน" ฮอเล่า "อาคารหลังนี้ดูเหมือนตึกธรรมดาทั่วไป แต่ตั้งแต่ชั้น 5 จนถึงชั้น 20 มันเต็มไปด้วยสำนักงานคอลเซ็นเตอร์"
ฮอบอกว่าเขาถูกทำร้ายเป็นเวลา 3 วัน บีบคับให้ทำงานในสภาพที่ยังมีอาการเจ็บปวด รวมถึงโดนทุบตีด้วยขวดและจี้ด้วยบุหรี่ หากว่าเขาโยกโย้
ในวันที่ 3 พวกที่ลักพาตัวเขาได้ขายเขาให้กับชายอีกคน ที่ใช้ชื่อผ่านเทเลแกรม ว่า "Hedgehog" นายหน้าชาวจีนเชื้อสายเกาหลี ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเพื่อปฏิบัติการสแกม "Hedgehog บอกกับผมว่า ผมอาจมีรายได้ ถ้าผมเข้าร่วมกลุ่มสแกมเมอร์" ฮอเผย
ต่อมาในวันที่ 8 กรกฏาคม ตำรวจกัมพูชาจู่โจมอาคารดังกล่าว แต่แทนที่จะจับกุมพวกผู้กระทำผิด พวกเขากลับจับกุมฮอ พร้อมกับพวกผู้กระทำผิดเหล่านั้น "ผมจำเป็นต้องปิดปากเงียบ เพื่อไม่ให้พวกเขารู้ว่าผมเป็นคนแจ้งไปยังตำรวจ"
ณ สถานีตำรวจ ฮอถูกคุมขังในห้องขังเล็กๆ มีเศษหญ้าอยู่บนพื้นที่สกปรกและไม่มีที่บังฝนใดๆ "ตอนแรกผมคิดว่าผมจะได้รับการปล่อยตัวอย่างรวดเร็ว เพราะผมเป็นเหยื่อ แต่ผมไม่ไว้ใจตำรวจ" ทั้งนี้เขาแอบลอดผ่านกรงขังหนีออกมา ทว่าสุดท้ายก็ถูกจับกุมตัวได้ในอีก 2 ชั่วโมงให้หลัง และย้ายไปยังห้องขังอีกแห่งภายในสถานีเดียวกัน
"ห้องขังแออัดมาก มันราวกับอยู่ในนรก มีคนกว่า 35 คนแออัดอยู่ในห้องขนาด 4-5 เมตร พื้นเปียกไปด้วยเหงื่อ และอากาศแทบไม่มีหายใจ" เขากล่าว พร้อมเผยว่าผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับน้ำกปรกวันละ 2 ขวดและข้าวสวยพร้อมไข่ครึ่งใบวันละ 2 มื้อ
ฮอ ถูกคุมขังอยู่ในนั้นราว 5 สัปดาห์ ผู้ต้องขังคนอื่นๆเล่าให้เขาฟังว่าพวกที่ลักพาตัวเขาติดสินบนตำรวจหลังถูกขับกุม จ่ายเงินแก่ผู้บัญชาการตำรวจ 100,000 ดอลลาร์ เพื่อให้ได้อยู่ในห้องแอร์ ก่อนได้รับการปล่อยตัว "แม้กระทั่งฆาตกรที่ฆ่าคน 3 คน ก็สามารถจ่ายเงิน 20,000 ดอลลาร์ และเดินออกไปอย่างอิสระภายในเวลา 4 วัน" ฮอเล่า
ในวันที่ 11 สิงหาคม ฮอถูกย้ายไปยังศูนย์กักกันคนเข้าเมืองแห่งหนึ่ง ซึ่งเขาบอกว่ามีขนาดใหญ่กว่าห้องขังเล็กน้อย "พวกเขาเรียกมันว่าเป็นการคุ้มกัน แต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ต่างอะไรกับการคุมขัง"
พวกเจ้าหน้าที่เรียกร้องเงิน 1 ล้านวอน สำหรับการเข้าถึงโทรศัพท์ และจนถึงตอนนั้น เขาก็ยังไม่ได้พบเจอหน้าใครจากสถานทูตเกาหลีใต้
หลังจากนั้นผ่านไป 3 สัปดาห์ ในวันที่ 31 สิงหาคม ท้ายที่สุด ฮอ กลับสู่เกาหลีใต้ ภายใต้ความช่วยเหลือจากสำนักงานของนายปาร์ค ชาน-แด สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรคประชาธิปไตย ซึ่งประสานงานความพยายามช่วยเหลือชาวเกาหลีใต้ที่ติดอยู่ในกัมภูชา
"มันโชคดีมาก" ฮอกล่าว "ทีมงานของส.ส. มาช่วยเหลือเหยื่อคนอื่นๆในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นผมจึงได้กลับบ้านพร้อมพวกเขา แม้ว่าอยู่ในฐานะอยู่ เราถูกขังร่วมกับอาชญากร สถานทูตทิ้งเราไว้อย่างนั้น แม้รู้ดีของสถานการณ์ต่างๆ มันคือ 61 วันแห่งขุมนรก"
(ที่มา:koreajoongangdaily)