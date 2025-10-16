ย่อยยับแน่เขมร!สมาชิกสภาสหรัฐฯเสนอขึ้นบัญชีดำ'กัมพูชา'อาชญากรรมข้ามชาติ เล็งเป้าเล่นงานเครือข่าย'ฮุนเซน'

สมาชิกสภาคองเกรส 3 รายจากรีพับลิกัน เสนอญัตติร่างกฎหมาย H.R. 5490 เรียกร้องให้ขึ้นบัญชีดำ "กัมพูชา ตามคำกล่าวหาอาชญากรรมข้ามชาติข้อเสนอนี้หาทางคว่ำบาตรเล่นงานอย่างเจาะจงพวกเจ้าหน้าที่รัฐบาลและพวกผู้นำทางธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาทั้งหลาย ในนั้นหลายคนเป็นแวดวงคนใกล้ชิดของฮุนเซน ซึ่งรวมถึง เบน สมิธ ที่มีข่าวเชื่อมโยงกับ ทักษิณ ชินวัตร
สำนักข่าวแคมโบเดียเดลี สื่อมวลชนกัมพูชาภาคภาษาอังกฤษ รายงานเมื่อวันอังคาร(14ต.ค.) เจฟเฟอร์สัน ชเรฟ จากอินดีแอนา, จอห์น มูเลนาร์ จากมิชิแกน และ ไมเคล รูลิ จากโอไฮโอ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากพรรครีพับลิกัน ได้ยื่นญัตติหนึ่งไปยังคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อ "Promoting International Fraudsters Accountability Act."(ร่างกฎหมายส่งเสริมการตรวจสอบความรับผิดชอบของผู้ฉ้อโกงข้ามชาติ)
ญัตตินี้เรียกร้องให้ขึ้นบัญชีดำกัมพูชาและเสนอคว่ำบาตรกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเศรษฐีกัมพูชาที่คอรัปชันบางส่วน หลายคนในั้นมีสายสัมพันธ์ทางครอบครัวหรือภักดีทางการเมืองต่อนายฮุนเซน ผู้นำพรรครัฐบาล เช่นเดียวกับหลายบริษัทกัมพูชาที่สมคบคิดกับบริษัทจีน แคมโบเดียเดลีรายงาน
รายงานข่าวระบุว่าญัตติที่ยื่นต่อคณะกรรมาธิการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฏร มีเป้าหมายจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน ในความพยายามขุดรากถอนโคนเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ปฏิบัติการทางออนไลน์ในกัมพูชา เครือข่ายเหล่านี้มีรายงานว่าเล็งเป้าเล่นงานพลเมืองสหรัฐฯผ่านสแกมและอุบายผิดกฎหมายอื่นๆ
แคมโบเดียเดลีอ้างอิงข้อเสนอนี้ ระบุว่ามีบุคคล 43 ราย ในนั้นรวมถึงสมาชิกแวดวงใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนและญาติๆของพวกเขา มีรายชื่อสำหรับถูกคว่ำบาตร ขณะที่ในบรรดานักธุรกิจนั้น มีทั้ง เนตร สะเวือน ญาติของฮุนเซน, ฮุน โต สมาชิกในครอบครัว ที่เกี่ยวข้องในภาคพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ, ก๊กอาน คนใกล้ชิดของฮุนเซน, Rithy Raksmei, อิง ดารา, ฮอน โสราชนา, โช บุนเอ็ง รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ (NCCT) และ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ หรือ เบน สมิธ 'ล็อบบี้ยิสต์' นักการเงินผู้ทรงอิทธิพลชาวแอฟริกาใต้ ที่ว่ากันว่าทำงานให้กับฮุนเซน และ ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย
ญัตตินี้ยังรวมไปถึงการคว่ำบาตรบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้ อาทิ White Sands Palace Casino, the Hongmen World Cultural และ Historical Association รวมไปถึง Huione Group ที่บริหารงานโดยฮุนโต เช่นเดียวกับบริษัทกัมพูชาอื่นๆที่สมคบคิดกับบริษัทจีน
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2025 คณะกรรมการตรวจสอบเศรษฐกิจและความมั่นคงสหรัฐฯ-จีน เผยแพรรายงานว่า กัมพูชา เกี่ยวข้องกับศูนย์ฉ้อโกงที่กำดับดูแลโดยจีนเทา ที่ปฏิบัติการในภูมิภาค ในนั้นรวมถึงไทย, ลาว และเวียดนาม มีรายงานข่าวเครือข่ายเหล่านี้เล็งเป้าเล่นงานพลเมืองสหรัฐฯ ก่อความเสียหายแค่ปี 2024 ในปีเดียว 5,000 ล้านดอลลาร์
องค์การนิรโทษกรรมสากล เผยแพร่รายงานในเดือนมิถุนายน 2025 คาดการณ์ว่ามีผู้คนกว่า 120,000 รายในกัมพูชา ที่ถูกกักขังและบังคับทำงานให้กับองค์กรอาชญากรรมที่ดูแลศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์ทั่วโลก
เฮง สิทธี อดีตนักธุรกิจที่ปัจจุบันอยู่ในเรือนจำ เปิดเผยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2025 ว่า Yan Narong ชาวจีนเป็นผู้บริหารจัดการกิจกรรมต่างๆของฮุนโต ที่ปฏิบัติการฉ้อโกงหลอกลวงเล็งเป้าเล่นงานผู้คนในหลายประเทศ ในนั้นรวมถึงสหราชอาณาจักร, สหรัฐฯ และ ออสเตรเลีย โดย เฮง สิทธี เน้นย้ำว่า ฮุนโต เป็นผู้อำนวยการบริษัท ส่วน Yan Narong ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทัวไป ขณะเดียวกันก็มีผู้บริหารชาวจีนคนอื่นๆอีกหลายคนที่ดำรงตำแหน่งด้านบริหารจัดการในระดับสูงภายในบริษัท
(ที่มา:แคมโบเดียเดลี)