มีแต่คนรังเกียจ!แรงงานเขมรในเกาหลีใต้โอดโดนเลือกปฏิบัติ ผลกระทบจากเหตุการณ์ลักพาตัว

แนวทางตอบโต้แข็งกร้าวของเกาหลีใต้ ในคดีอาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เกิดขึ้นกับพลเมืองของประเทศในกัมพูชา โหมกระพือความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่ชาวเขมร ว่ามันอาจบั่นทอนความสัมพันธ์ทางการทูตกับ 2 ประเทศ ขณะเดียวกันแรงงานกัมพูชาบางส่วนเริ่มโอดครวญต่อการถูกเลือกปฏิบัติ ผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แม้มีความกังวลในหมู่ประชาชนชาวกัมพูชา แต่ดูเหมือนว่าในระดับรัฐและนักวิชาการแล้ว พวกเขายังคงหมางเมินต่อแรงกดดันของฝ่ายเกาหลีใต้
"แรงกดดันทางการทูตของผู้นำเกาหลีใต้ไม่ได้ช่วยอะไร ในทางกลับกัน มันยังทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ สั่นคลอน" กิน เพีย ผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์นานาชาติ ของราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับพนมเปญโพสต์ ตามรายงานของโคเรียเฮรัลด์ หนังสือพิมพ์เกาหลีใต้ "มีเพียงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาชาติเท่านั้นที่จะป้องกันสิ่งนี้ มันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแค่ในกัมพูชา" เขากล่าว
ความเห็นนี้มีขึ้นหลังจาก อี แจ มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ออกคำสั่งให้กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง ใช้ "ทุกทรัพยากรที่มี" ช่วยเหลือพลเมืองที่ถูกลักพาตัวในกัมพูชา เชื่อมโยงกับการหลอกลวงจ้างงานทางออนไลน์ คำสั่งนี้มีขึ้นตามหลังเหตุนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย 22 ปี ถูกทรมานจนตายในกัมพูชา คดีที่สร้างความรู้สึกช็อคและโหมกระพือความเดือดดาลของประชาชน
ท่ามกลางโกรธแค้นที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆในเกาหลีใต้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรบางคนถึงขั้นเรียกร้องให้ใช้มาตรการทางทหารตอบโต้ อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐบาลกัมพูชา จนถึงตอนนี้ยังตอบสนองอย่างระมัดระวัง โดย ทัช สุขะ โฆษกกระทรวงมหาดไทย อ้างว่า กัมพูชา ก็เป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเช่นกัน
"ถ้าอาชญากรรมนี้ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของเรา เมื่อนั้นมันก็จะกลายเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเฟื่องฟู" สุขะ ให้สัมภาษณ์กับพนมเปญโพสต์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ "สิ่งที่เราต้องการคือ ขอให้เกาหลีใต้เข้าใจว่า กัมพูชา ก็เป็นเหยื่ออาชญากรรมนี้เช่นกัน"
เคเรียเฮรัลด์ รายงานว่าชาวกัมพูชาบางส่วนก็แสดงความผิดหวังไปในทิศทางเดียวกับรัฐบาล "เรารู้สึกเสียใจที่ผู้นำเกาหลีไม่แยกแยะระหว่างปฏิบัติการสแกมเมอร์กับการท่องเที่ยว" เสียม สกเขง นายกสมาคมมัคคุเทศก์ภาษาเกาหลีในกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่น
เขาบอกว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ควรดำเนินการมากกว่านี้ ในการให้ความรู้แก่ชาวเกาหลีใต้ให้รู้จักและรู้เท่าทันสแกมเมอร์มากกว่าเดิม "มันน่าเศร้าที่พวกเขาพูดเหวี่ยงแหเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชา"
อย่างไรก็ตาม โคเรียเฮรัลด์รายงานว่าเริ่มพบเห็นความผิดหวังเพิ่มมากขึ้นภายในกัมพูชาเช่นกัน ในสิ่งที่พวกเขามองว่าท่าทีเพิกเฉยของหน่วยงานรัฐต่อองค์กรอาชญากรรม "ดูเหมือนว่ากระทรวงมหาดไทยจะไม่มีความพยายามใดๆเลย ต่อการเล็งเป้าจัดการอาชญากรรมทางออนไลน์" ความเห็นหนึ่งบนเฟซบุ๊กของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุ "กระทรวงมหาดไทยเพิ่งออกถ้อยแถลง หลังจากมีชาวเกาหลีรายหนึ่งเสียชีวิต"
ผู้ใช้อีกคนเขียนเล่าว่า "แรงงานกัมพูชาถูกดูหมิ่นและโดนเลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ นายจ้างจำนวนมากปฏิเสธรับแรงงานกัมพูชา เราหวังว่ารัฐบาลจะคลี่คลายปัญหานี้ เพื่อปกป้องไม่ให้ผู้คนในเกาหลี โกรธแค้นเราไปมากกว่านี้อีก"
ในความพยายามตอบโต้มุมมองในแง่ลบ โคเรียเฮรัลด์รายงานว่ากระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเมื่อวันพุธ(15ต.ค.) โพสต์วิดีโอเป็นชุดๆ ภาพผู้อยู่อาศัยชาวเกาหลีใต้ บอกว่ามีเป้าหมายเพื่อโชว์ให้คนเกาหลีและโลก ได้เห็นถึงประสบการณ์ที่แท้จริงของการใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชา
"ชีวิตที่ฉันเห็นและพักอาศัยอยู่ที่นี่ในทุกๆวัน รู้สึกว่ามันแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่เห็นในข่าว" ฮวาง ฮู-อิน เจ้าของคาเฟ่ชาวเกาหลี ซึ่งพำนักอยู่ในกัมพูชานานก่า 13 ปี กล่าวในวิดีโอ
อ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา มีเคสต้องสงสัยชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา ถูกลักพาตัว กักขังหน่วงเหนี่ยงและสูญหาย อย่างน้อยๆ 330 ราย ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ ความโกรธเคืองของประชาชนพุ่งสูงในเดือนสิงหาคม ครั้งที่นักศึกษามหาวิทยาลัยชาวเกาหลีใต้รายหนึ่ง ถูกะบเสียชีวิตใกล้ภูเขาโบกอร์ ในจังหวัดกำปอต หลังโดนลักพาตัวและทรมาน นับตั้งแต่นั้นตำรวจกัมพูชาจับกุมผู้ต้องสงสัย 3 ราย ในความเกี่ยวข้องกับคดีนี้
