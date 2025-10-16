ยอมศิโรราบ!ทรัมป์โวนายกฯโมดีรับปาก อินเดียจะหยุดซื้อน้ำมันรัสเซีย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ(15ต.ค.) เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ของอินเดีย รับปากว่าจะหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย และบอกจะพยายามโน้มน้าวจีนให้ทำแบบเดียวกัน ความเคลื่อนไหวเพิ่มความเข้มข้นในความพยายามตัดขาดรายได้ทางพลังงานของมอสโก บีบให้ยุติสงครามในยูเครน
อินเดียและจีนเป็น 2 ชาติผู้ซื้อรายใหญ่ น้ำมันดิบส่งออกของรัสเซียที่ขนส่งทางทะเล พวกเขาอาศัยความได้เปรียบจากการที่มอสโกจำใจต้องหั่นราคาน้ำมันดิบลง หลังถูกหมางเมินจากพวกผู้ซื้อยุโรป ขณะที่สหรัฐฯและสหภาพยุโรป(อียู) กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซีย ต่อกรณีเปิดฉากรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
เมื่อเร็วๆนี้ ทรัมป์ เล็งเป้าเล่นงานอินเดีย ต่อกรณีซื้อน้ำมันของรัสเซีย กำหนดมาตรการรีดภาษีกับสินค้าของอินเดียที่ส่งออกมายังสหรัฐฯ เพื่อกระตุ้นให้ประเทศแห่งนี้หยุดซื้อน้ำมันจากมอสโก ส่วนหนึ่งในความพยายามบีบรัดรายได้ทางพลังงานของรัสเซีย และถาโถมแรงกดดันให้มอสโกยอมเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับยูเครน
"ผมไม่พอใจที่อินเดียซื้อน้ำมัน และเขารับประกันกับผมในวันนี้ว่า พวกเขาจะไม่ซื้อน้ำมันจากรัสเซีย" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวระหว่างร่วมกิจกรรมหนึ่งในทำเนียบขาว "มันเป็นก้าวย่างครั้งใหญ่ เวลานี้เรากำลังมีจีนที่จะดำเนินการแบบเดียวกัน"
สถานทูตอินเดียในกรุงวอชิงตัน ยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็น หลังสำนักข่าวรอยเตอร์ส่งอีเมลไปสอบถามว่า โมดี ให้รับปากดังกล่าวกับ ทรัมป์ จริงหรือไม่
รัสเซีย คือผู้จัดหาน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย มอสโกส่งออกน้ำมันไปยังอินเดีย 1.62 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายน คิดเป็นสัดส่วนราวๆ 1 ใน 3 ของน้ำมันนำเข้าของประเทศ หลายเดือนที่ผ่านมา โมดี ขัดขืนแรงกดดันของสหรัฐฯ และพวกเจ้าหน้าที่อินเดียปกป้องการซื้อดังกล่าว ว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
ความเคลื่อนไหวของอินเดียในการหยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซีย จะเป็นการส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของหนึ่งในผู้บริโภคพลังงานรายใหญ่ที่สุดของมอสโก และอาจปรับเปลี่ยนแนวคิดสำหรับประเทศอื่นๆที่ยังคงนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซีย
ทรัมป์ ต้องการใช้ความสัมพันธ์ทวิภาคี งัดข้อบีบบังคับโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจรัสเซีย แทนที่จะพึ่งพิงมาตรการคว่ำบาตรพหุภาคี
ระหว่างความเห็นของเขาที่มีต่อพวกผู้สื่อข่าว ทรัมป์ระบุต่อว่า อินเดีย จะไม่ระงับการจัดซื้อในทันทีทันใด เรียกมันว่าเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา แต่เน้นย้ำว่ากระบวนการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้
แม้ถาโถมแรงกดดันใส่อินเดีย แต่ขณะเดียวกัน ทรัมป์ หลีกเลี่ยงดำเนินการแบบเดียวกันกับจีน สงครามการค้าของสหรัฐฯกับปักกิ่งก่อความซับซ้อนในความพยายามทางการทูต ในขณะที่ ทรัมป์ ลังเลที่จะเสี่ยงโหมกระพือสถานการณ์ให้ลุกลามบานปลายกว่าเดิม ด้วยการเรียกร้องให้จีนระงับนำเข้าพลังงานจากรัสเซีย
(ที่มา:รอยเตอร์)