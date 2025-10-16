สะเทือนใจทาส! วิกฤตคนรักสัตว์แดนผู้ดีทั่วอังกฤษกระเป๋าฉีกเจอปัญหาสัตว์แพทย์ตั้งราคารักษาแพงหูฉี่ แค่ค่าทำให้หลับตลอดกาลกว่า 43,642 บาท

เอเจนซีส์ – หน่วยงานกำกับการแข่งขันและตลาดของอังกฤษ CMA (Competition and Markets Authority) ตรวจสอบนานร่วม 2 ปีในธุรกิจรักษาสัตว์อังกฤษที่อื้อฉาวเดินหน้าปฎิรูปหลังพบชาวอังวกฤษที่มีสัตว์เลี้ยงต้องจ่ายสูงผิดปกติสำหรับยารักษาโรคผ่านเคาน์เตอร์คลินิก รวมถึงค่ารักษาพยาบาลสัตว์ต่างๆที่แพงหูฉี่ ขนาดค่าบริการทำให้สุนัขจากไปอย่างสงบที่ยังไม่รวมค่ายาฉีดสูงลิ่วกว่า 1,000 ปอนด์ หรือ 43,642 บาท
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันพุธ(15 ต.ค)ว่า หน่วยงานกำกับการแข่งขันและตลาดของอังกฤษ CMA (Competition and Markets Authority) กำลังอยู่ระหว่างเดินหน้าปฎิรูปธุรกิจรักษาสัตว์เลี้ยงในแดนผู้ดีเพื่อแก้ปัญหาบิลค่ารักษาราคามหาโหดหลังพบค่ารักษาโดยเฉลี่ยทั่วประเทศเพิ่ม 63% ระหว่างปี 2016 – ปี 2023 สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
สื่ออังกฤษชี้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ทราบถึงราคาที่ต้องจ่ายในการรักษาล่วงหน้า อ้างอิงจากการแถลงของ CMA หลังการสอบสวน 2 ปีในธุรกิจสัตว์เลี้ยง
เจ้าของสัตว์เลี้ยงตกจ่ายโดยเฉลี่ยราว 200 ปอนด์ (8,728 บาท) to 300 ปอนด์ (13,092 บาท) ในการซื้อยาจากคลินิกสัตวแพทย์แทนที่จะสั่งซื้อทางออนไลน์
ในรายงานได้แสดงข้อแนะนำว่า สัตวแพทย์สมควรแจ้งต่อเจ้าของสัตว์เลี้ยงในวิธีที่จะประหยัดเงินค่ายาด้วยการสั่งซื้อยาทางออนไลน์และจะกำหนดเพดานค่าธรรมเนียมเขียนใบสั่งยาห้ามสูงเกิน 16 ปอนด์ (698 บาท) เพื่อให้สามารถไปซื้อนอกคลินิกได้ตามมาตรการใหม่ 21 ข้อ
แค่เฉพาะปี 2024 พบว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงอังกฤษทั่วประเทศต้องจ่ายถึง 6.3 พันล้านปอนด์สำหรับค่ารักษาสัตว์และบริการอื่นๆ
หนึ่งในเจ้าของสัตว์เลี้ยงอังกฤษ ลิซ ฮ็อกการ์ด (Liz Hoggard) ต้องเจียดหลายร้อยปอนด์จากค่าใช้จ่ายจำเป็นของตัวเองให้กับแมวขาวดำชื่อ เฟรดดี (Freddie) ที่อุปการะรวมถึงค่าประกันสุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงตก 13 ปอนด์/เดือน
เดลีเมลชี้ว่า แต่ที่แย่ไปกว่านั้นคือ แมวอายุ 19 ปีของเพื่อนเธอที่ต้องถูกฉีดยาให้เสียชีวิตด้วยเหตุผล ป่วยโรคมะเร็งปากที่เกิดกะทันหัน แต่ต้องตกใจแทบช็อกเพราะเจอบิลค่ารักษาตก 1,000 ปอนด์ หรือ 43,642 บาท แต่ไม่รวมค่าฉีดยาให้เสียชีวิตแต่ประกันกลับจ่ายให้เพียง 185 ปอนด์ (8,073บาท)
เพื่อนของเธอยังโดนบิลค่ารักษา 2,300 ปอนด์ (100,378 บาท) สำหรับการอยู่ในโรงพยาบาลฉุกเฉิน 3 วันสำหรับแมวเพศผู้อีกตัวที่มีอายุ 6 ปีที่ต้องมีชีวิตด้วยการได้รับอาหารแมวเฉพาะทางและสิ่งจำเป็นอื่นๆเช่น อาหารเสริมวิตามิน
ตามการรายงานของ CMA พบว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงอังกฤษจ่ายเพิ่ม 16.6% สูงกว่าปกติสำหรับสถานบริการขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับคลินิกสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ส่งผลทำให้ผู้กำกับชี้ว่า ควรมีการกำหนดให้คลินิกรักษาสัตว์ต้องแสดงตารางราคาค่ารักษาสัตว์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ทราบเพื่อความโปร่งใสในการตัดสินใจเข้ารับการรักษา
มาตรการการปฎิรูป 21 ข้อนี้มีกำหนดบังคับใช้ตามคำสั่งที่มีผลผูกพันรทางกฎหมายที่อาจได้เห็นบางส่วนภายในสิ้นปี 2026