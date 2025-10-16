ส.สอังกฤษคึกคักแห่ดูซากโดรนรัสเซีย Shahed-136 ตัวใหญ่กว่าคนตั้งโชว์กลางรัฐสภา ส่วน “สหรัฐฯ” ส่งสัญญาณดุเตือน กล่องดวงใจปูติน “คาลินินกราด” มีสิทธิ์แหลกแค่ไม่กี่ชั่วโมง “มอสโก” สวนเจอนุ๊ก WW3

เอเจนซีส์ – สมาชิกรัฐสภาอังกฤษวันอังคาร(14 ต.ค) เป็นครั้งแรกได้เห็นโดรนสังหารรัสเซีย Shahed-136 ที่โดนสอยจนร่วงในยูเครนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์รัสเซียส่งโดรนเข้ามาป่วนน่านฟ้าหลังน่านฟ้าทั่วยุโรปป่วนตั้งแต่โปแลนด์ลามมาถึงสนามบินสคิปโฮ (Schiphol Airport)ในเนเธอร์แลนด์ ด้านสหรัฐฯส่งสัญญาณแรงเตือนปูตินมีสิทธิ์ได้เห็นคาลินินกราดย่อยยับแค่ไม่กี่ชั่วโมงถ้าเปิดศึกรุกรานโปแลนด์ มอสโกสวนเตรียมรับสงครามโลกครั้งที่ 3 พร้อมจะใช้นิวเคลียร์เปลี่ยน “อังกฤษ” ให้กลายเป็นทะเล Strait of Comrade Stalin
เดอะซันของอังกฤษรายงานวันอังคาร(14 ต.ค)ว่า รัฐมนตรีต่างประเทศโปแลนด์ ราเดค ซีกอร์สกี (Radek Sikorski) ปรากฎตัวถ่ายคู่ซากโดรน Shahed-136 ที่โดนยูเครนร่วมกับเอดูอาร์ด เฟสโก (Eduard Fesko) ผู้ช่วยหัวหน้าด้านกิจการประจำสถานทูตยูเครนในกรุงลอนดอน อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำสหประชาชาติ มาร์ค วอลเลซ (Mark Wallace) และปัจจุบันซีอีโอองค์กร United Against Nuclear Iran (UANI) และส.สอังกฤษ ทอม ทูเกนด์แฮต (Tom Tugendhat)ในรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ของอังกฤษวานนี้(14) ยืนยันว่า สิ่งนี้เปิดโปงช่องโหว่ของการป้องกันประเทศของยุโรป
โดรนกามิกาเซ่อิหร่าน Shahed-136 ที่รัสเซียนำมาปรับปรุงและเปลี่ยนสีใหม่เป็นสีดำให้ดูน่าเกรงขามส่งมายังรัฐสภาเพื่อเตือนให้บรรดาส.สแดนผู้ดีและเจ้าหน้าที่อังกฤษอื่นๆตื่นตัวและเตรียมความพร้อมหากมอสโกส่งฝูงโดรนเข้ามารุกล้ำน่านฟ้าเหมือนที่เคยเกิดขึ้นที่โปแลนด์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าที่ทั้งสัปดาห์น่านฟ้าทั่วยุโรปโดนป่วนด้วยโดรนลึกลับต้องสงสัยเป็นฝีมือรัสเซีย
สื่ออังกฤษรายงานว่า โดรน Shahed-136 ที่มีขนาดใหญ่กว่าคนโดยมีความสูง 3.35 เมตร หนัก 199.581 กิโลกรัม ความเร็ว 180 ก.ม/ช.ม ซึ่งประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เลือกใช้โดรนเป็นอาวุธในการทำสงครามกับยูเครนเนื่องมาจากมีราคาค่อนข้างถูก ร้ายแรง และสามารถแพร่กระจายเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้พบว่าโดรน Shahed-136 มีราคาตกอยู่ที่ 38,000 ปอนด์/ลำ แตกต่างจากมิสไซล์ร่อน 9M728 Iskander ที่สูงถึง 1.5 ล้านปอนด์
พบว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีนี้มอสโกยิงโดรน Shahed-136 ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 38,000 เพื่อโจมตียูเครน โดยโดรนจะเกิดระเบิดเมื่อตกกระทบเป้าหมาย
เดอะซันรายงานต่อว่า แต่เจ้าหน้าที่ในวันนี้เตือนว่า โดรนประเภทนี้สามารถมุ่งหน้าสู่น่านฟ้าอังกฤษได้
ทูเกนด์แฮตแถลงในตอนหนึ่งว่า “โมฮัมหมัด-จาวัด ลารีจานี (Mohammad-Javad Larijani) ที่เป็นหนึ่งในโฆษกของผู้นำจิตวิญญาณสูงสุดแห่งอิหร่าน อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ได้แสดงความชัดเจนว่า หนึ่งในความตั้งใจในการพัฒนาระบบอาวุธเหล่านี้คือเพื่อคุกคามยุโรป”
และเสริมต่อว่า “พวกเราต้องทำให้มั่นใจว่าประเทศของเรามีความมั่นคงและประเทศของเรานั้นปลอดภัย”
เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทั้งสหรัฐฯและรัสเซียต่างส่งวาทะเปิดศึกเตือนโลกกำลังเข้าใกล้สงครามล้างโลกอาร์มาเก็ดดอนในความเป็นจริงที่มีเป็นจำนวนมากวิตกว่าสงครามโลกครั้งที่ 3 อาจเกิดขึ้นจริง
เดอะมิร์เรอของอังกฤษรายงานวานนี้(15)ว่า อดีตผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐฯในยุโรป นายพล เบน ฮ็อดเจส (Ben Hodges)ให้สัมภาษณ์กับสื่อโปแลนด์ Vot Tak เตือนไปถึงประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ว่า
“หากรัสเซียเปิดฉากโจมตี(โปแลนด์)วันนี้เหมือนที่ได้โจมตียูเครน มันจะโดนทำลายโดยกองทัพอากาศนาโตและกองกำลังภาคพื้นของพันธทมิตร”
เขากล่าวต่อว่าฐานที่มั่นทางทะเลที่สำคัญของมอสโกทั้งคาลินินกราดและเซวาสโตโปล(Sevastopo)จะเป็นที่แรกที่โดนทำลายก่อน
ฮ็อดเจสกล่าวว่า “คุณมั่นใจได้เลยว่าคาลินินกราดจะโดนลบออกไปภายในไม่กี่ชั่วโมงแรกในชั่วโมงเปิดศึก”
ด้านรัสเซียได้ออกมาตอบโต้อดีตนายพลอเมริกันคุมกำลังเช่นกัน โดยอดีตนายพลรัสเซียที่เกษียณและปัจจุบันมีตำแหน่งนั่งสภาดูมารัสเซีย ส.ส อันเดร กูรูเลฟ (Andrey Gurulev) กล่าวโต้ว่า “พวกเราต้องเตรียมสำหรับสงครามใหญ่
และเสริมต่อว่า “อดีตผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐในยุโรปประกาศอย่างลิงโลดว่า พวกเขาจะทำลายคาลินินกราดและเซวาสโตโปลอย่างรวดเร็ว นี่เป็นแผนของนาโต และพวกเขานั้นค่อนข้างสมจริง คนเหล่านี้ออกซ้อมรบรวมถึงใกล้พรมแดนของพวกเรา เพื่อต้องการลบคาลินินกราดและเซวาสโตโปลของพวกเรา และซึ่งภารกิจจของพวกเราคือต้องป้องกันการทำลายคาลินินกราด , เซวาสโตโปล หรือพื้นที่ชุมชนหนาแน่นใดๆในดินแดนรัสเซีย”
อดีตนายพลรัสเซียเสริมว่า “การแสดงความเห็นของฮ็อดเจสไม่ใช่เป็นแค่แถลงการณ์แต่เป็นภัยคุกคามที่มีอยู่จริงจากนาโต ต้องมีแผนการที่ชัดเจนที่ว่าคาลินินกราดจะเป็นเช่นไร(ในการเข้าร่วมกับแผ่นดินใหญ่รัสเซีย)โดยปราศจากตัวกลางขวางเช่น ลิทัวเนีย”
ขณะที่สมุนปากกล้าของปูติน วลาดิมีร์ โซลอฟยอฟ (Vladimir Solovyov) ชี้ว่า การใช้มิสไซล์โทมาฮ็อว์กของสหรัฐฯที่ประธานาธิบดีอเมริกัน โดนัลด์ ทรัมป์ ที่สัญญาว่าจะให้ยูเครนสามารถโจมตีลึกเข้าไปในรัสเซียนั้นจะเป็น “การเริ่มต้นของสงครามนิวเคลียร์” พร้อมกันนี้จะใช้นิวเคลียร์เปลี่ยนอังกฤษให้กลายเป็นทะเล Strait of Comrade Stalin