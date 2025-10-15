‘ทรัมป์’ ประกาศกร้าว! ฮามาสต้องยอม ‘วางอาวุธ’ หรือไม่ก็จะถูกบังคับให้ ‘ปลดอาวุธ’

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ระบุวานนี้ (14 ต.ค.) ว่าตนได้สื่อสารไปยังกลุ่มฮามาสแล้วว่า พวกเขาจะต้องเลือกระหว่างการยอมวางอาวุธโดยดี หรือจะ “ถูกบังคับ” ให้ต้องปลดอาวุธ
เมื่อวันจันทร์ (13) ฮามาสได้ยอมปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดออกจากกาซา ขณะที่อิสราเอลก็ส่งคืนนักโทษปาเลสไตน์ด้วยรถบัสหลายคันตามข้อตกลงหยุดยิงที่ ทรัมป์ เป็นคนกลาง
อย่างไรก็ตาม กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ประกาศต่อสาธารณชนว่าพวกเขาจะยอมวางอาวุธ
“ถ้าพวกเขาไม่ยอมวางอาวุธ เราก็จะปลดอาวุธพวกเขา มันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และอาจจะรุนแรงด้วย” ทรัมป์ กล่าวระหว่างการประชุมที่ทำเนียบขาวร่วมกับประธานาธิบดี ฮาเวียร์ มิเลอี แห่งอาร์เจนตินา
ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวด้วยว่า ตนได้สื่อสารไปยังกลุ่มฮามาสแล้ว และพวกเขาก็ตกลงว่าจะยอมวางอาวุธตามแผน 20 ประการของ ทรัมป์ ที่ได้ระบุเอาไว้
“ผมพูดกับฮามาส โดยถามว่าพวกคุณจะยอมวางอาวุธใช่ไหม? ใช่ครับท่าน พวกเราจะวางอาวุธ นั่นคือสิ่งที่พวกเขาบอกผม” ทรัมป์ กล่าว ก่อนจะขยายความว่าตนได้ส่งสารดังกล่าวผ่าน “คนกลาง” อีกทีหนึ่ง
ภาพรวมของแผนสันติภาพที่ ทรัมป์ เสนอเริ่มมีแนวโน้มมืดมนลงเรื่อยๆ หลังจากที่ ทรัมป์ เดินทางกลับจากการเยือนอิสราเอลและอียิปต์เมื่อวันจันทร์ (13)
อิสราเอลจำกัดปริมาณความช่วยเหลือที่ส่งเข้ากาซา และยังคงปิดพรมแดนกาซาในวันอังคาร (14) ขณะที่กลุ่มนักรบฮามาสก็เริ่มปรากฏตัวขึ้นครั้ง และสำแดงอำนาจด้วยส่งกองกำลังความมั่นคงหลายร้อยนายลงพื้นที่ตามท้องถนน และยังมีการ “ประหารชีวิต” คนจำนวนหนึ่งที่พวกเขาอ้างว่าสมคบคิดกับอิสราเอล
ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ฮามาสได้ยอมส่งร่างตัวประกันที่เสียชีวิตแล้วกลับอิสราเอลเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ (14) หลังจากที่อิสราเอลขู่ว่าจะลดจำนวนรถบรรทุกขนความช่วยเหลือเข้ากาซาลงครึ่งหนึ่ง โดยอ้างว่าเป็นการลงโทษที่ฮามาสละเมิดข้อตกลงไม่ยอมส่งคืนร่างตัวประกันที่เสียชีวิต
ที่มา: รอยเตอร์