สายการบินจีนแห่คัดค้านสหรัฐฯ ‘ห้ามใช้น่านฟ้ารัสเซีย’ ชี้ทำต้นทุนพุ่ง-กระทบผู้โดยสาร

สายการบินชั้นนำของจีนออกมาคัดค้านแผนของสหรัฐฯ ที่จะห้ามไม่ให้เที่ยวบินจีนที่มุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาบินผ่านน่านฟ้ารัสเซีย โดยระบุว่าจะทำให้ระยะเวลาการบินเพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และอาจก่อปัญหาติดขัดต่อบางเส้นทางบินด้วย
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ ได้เสนอให้มีการห้ามไม่ให้สายการบินจีนใช้น่านฟ้ารัสเซียเพื่อไป-กลับสหรัฐอเมริกา โดยมองว่าระยะเวลาการบินที่สั้นลงนั้นทำให้สายการบินอเมริกัน “เสียเปรียบ”
ไชน่าอีสเทิร์น (China Eastern) ซึ่งเป็น 1 ใน 6 สายการบินจีนที่ยื่นจดหมายถึงทางการสหรัฐฯ ระบุในเอกสารที่ส่งถึงกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ (USDOT) ว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้เส้นทางบินสำคัญๆ ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางเพิ่มขึ้น 2-3 ชั่วโมง เพิ่มความเสี่ยงที่ผู้โดยสารจะพลาดการต่อเครื่อง รวมถึงต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากขึ้นด้วย
ด้านแอร์ไชน่า (Air China) และ ไชน่าเซาเทิร์น (China Southern) ระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้โดยสารจำนวนมากทั้งในฝั่งสหรัฐฯ และจีน
ไชน่าเซาเทิร์นคาดการณ์ว่า จะมีผู้โดยสารอย่างน้อย 2,800 คนที่เตรียมตัวเดินทางในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ระหว่าง 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน “ซึ่งกระทบต่อแผนการเดินทางของพวกเขา”
ด้านสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส (United Airlines) ของสหรัฐฯ เรียกร้องให้รัฐบาล ทรัมป์ ขยายมาตรการการนี้ให้ครอบคลุมถึงคาเธ่ย์แปซิฟิก (Cathay Pacific) ซึ่งบินผ่านน่านฟ้ารัสเซียจากฮ่องกงมายังสหรัฐฯ รวมไปถึงสายการบินอื่นๆ ที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงด้วย
ยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส ระบุว่า คำสั่งห้ามสายการบินอเมริกันผ่านน่านฟ้ารัสเซีย “ทำให้บริษัทไม่สามารถเปิดเที่ยวบินตรงสู่จีนในเส้นทางที่เคยให้บริการ เช่น นวร์ก/นิวยอร์ก, วอชิงตัน ดี.ซี, และชิคาโก”
รัสเซียนั้นห้ามไม่ให้สายการบินของสหรัฐฯ และสายการบินต่างชาติอีกหลายเจ้าผ่านเข้าน่านฟ้าของตนเอง เพื่อเป็นการตอบโต้ที่วอชิงตันห้ามไม่ให้เที่ยวบินของรัสเซียผ่านเข้าน่านฟ้าอเมริกาตั้งแต่เดือน มี.ค. ปี 2022 หรือหลังจากที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครน
อย่างไรก็ตาม การที่สายการบินจีนไม่ได้ถูกรัสเซียแบนด้วยทำให้พวกเขาได้เปรียบในการแย่งส่วนแบ่งตลาด เมื่อเทียบกับสายการบินที่ไม่ใช่ของจีนในเส้นทางระหว่างประเทศ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว (10) ว่า ข้อจำกัดของสหรัฐฯ จะไม่เป็นส่งผลดีต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคลต่อบุคคล
Airlines for America ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทนสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ส, เดลตาแอร์ไลน์ส และยูไนเต็ดแอร์ไลน์ส ออกมาแสดงความชื่นชมต่อความพยายามของสหรัฐฯ แต่ก็เรียกร้องให้ USDOT ยังคง “รักษาความเท่าเทียมในจำนวนเที่ยวบินที่มีให้บริการสำหรับสายการบินของสหรัฐฯ และจีน โดยทำให้แน่ใจว่าระดับความจุผู้โดยสารยังคงสอดคล้องความต้องการของตลาดอย่างสมเหตุสมผล”
ที่มา: รอยเตอร์