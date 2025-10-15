เจออย่างไว!กัมพูชาพบแล้ว80พลเมืองเกาหลีใต้ หลังโดนขู่ใช้กำลังทหาร

กัมพูชาเมื่อวันอังคาร(14ต.ค.) ระบุพบตัวชาวเกาหลีใต้ราว 80 คนอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของกรมการตรวจคนเข้าเมืองแห่งกัมพูชา และอ้างว่าคนเหล่านี้ปฏิเสธเดินทางกลับประเทศ
โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชา ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัว ว่าพลเมืองเกาหลีใต้ 80 คน ปฏิเสธเดินทางกลับประเทศ แม้พวกเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ติดต่อทาบทามคนเหล่านั้น
"นี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้รับ" เขากล่าว "ผมไม่รู้ว่าบุคคลสูญหาย 80 ราย ตามที่รายงานโดยสื่อมวลชนเกาหลีใต้ เป็น 80 คนเดียวกันที่ถูกควบคุมตัวโดยกรมการตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่"
ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจากสื่อมวลชนเกาหลีใต้ รายงานอ้างกระทรวงการต่างประเทศในกรุงโซล ยังไม่สามารถระบุความปลอดภัยของชาวเกาหลีใต้ 80 คน ที่เดินทางเข้าไปในกัมพูชาได้ ท่ามกลางความกังวลว่าอาจเป็นเหยื่องานปลอมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์
ขณะเดียวกันความคืบหน้าล่าสุดนี้ ยังมีขึ้นหลังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ เรียกร้องให้รัฐบาลตอบสนองแข็งกร้าวกว่าเดิมต่อเหตุลักพาตัวและกักขังพลเมืองชาวเกาหลีใต้ในกัมพูชา บางรายถึงขั้นแนะนำให้พิจารณาทางเลือกด้านการทหาร ถ้ามีความจำเป็น
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)