ภูเขาไฟ 'เลโวโตบี ลากี-ลากี' ของอินโดนีเซียปะทุพ่นเถ้าถ่านลอยสูง 10 กิโลเมตร-เตือนภัยขั้นสูงสุด

ภูเขาไฟเลโวโตบี ลากี-ลากี บนเกาะฟลอเรสของอินโดนีเซียเกิดการปะทุในวันพุธ (15 ต.ค.) โดยพ่นเถ้าถ่านร้อนลอยสูงขึ้นไปบนฟ้าหลายกิโลเมตร ขณะที่ทางการประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุด
สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียระบุว่า ภูเขาไฟเลโวโตบี ลากี-ลากี ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของวันอังคาร (14) และปะทุซ้ำอีกครั้งในเวลา 1.35 น. วันนี้ (15) ตามเวลาท้องถิ่น ส่งผลให้มีเถ้าถ่านลอยสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นระยะทางถึง 10 กิโลเมตรจากปากปล่องซึ่งมีความสูงราว 1,584 เมตร
ล่าสุด ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต รวมถึงความเสียหายจากการปะทุครั้งนี้ ทว่าทางการได้เตือนชาวบ้านและนักท่องเที่ยวบนเกาะฟลอเรสทางตะวันออกของอินโดนีเซียให้ออกห่างจากพื้นที่เสี่ยง และเตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพ
มูฮัมหมัด วาฟิด หัวหน้าสำนักงานธรณีวิทยา ได้ประกาศยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟสู่ขั้นสูงสุดเมื่อค่ำวานนี้ (14) หลังจากตรวจพบแผ่นดินไหวระดับลึกที่มักจะเป็นสัญญาณเตือนก่อนการระเบิดของภูเขาไฟ
วาฟิด ระบุด้วยว่า กลุ่มควันเถ้าถ่านจากการปะทุของภูเขาไฟ "อาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการของสนามบินและเที่ยวบิน หากแพร่กระจายออกไปมากกว่านี้"
ล่าสุด ทางการได้สั่งระงับปฏิบัติการของสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเร (Maumere) ซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโตบี ลากี-ลากี ไปทางตะวันตกราว 60 กิโลเมตร
สำนักงานธรณีวิทยายังได้เตือนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำให้ระวังอันตรายจากโคลนภูเขาไฟหรือ lahar ที่อาจไหลหลากลงมาหากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่
เมื่อเดือน ก.ค. ภูเขาไฟลูกนี้เคยปะทุรุนแรงจนมีเถ้าถ่านลอยสูงถึง 18 กิโลเมตร และทำให้สนามบินบาหลีจำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบินถึง 24 เที่ยว
