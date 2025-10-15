เลือกเองเลยเถอะ!ทรัมป์ขู่ตัดเงินช่วยเหลืออาร์เจนตินา ถ้าพันธมิตรของเขาไม่ชนะศึกเลือกตั้ง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร(14ต.ค.) ขู่ตัดความช่วยเหลือทางการเงินที่มอบแก่อาร์เจนตินา หากว่าประธานาธิบดีฮาเวียร์ มิเล พันธมิตรของเขา พ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งสภานิติบัญญัติอันสำคัญยิ่ง ในช่วงปลายเดือนนี้
"ถ้าเขาแพ้ เราจะไม่ใจดีกับอาร์เจนตินา" ประธานาธิบดีสหรัฐฯกล่าว ระหว่างที่ มิเล เดินทางมาเยือนทำเนียบขาว เพื่อขอแรงสนับสนุนทางการเมืองและเศรษฐกิจจากทรัมป์ "ผมอยู่เคียงข้างชายคนนี้ เพราะปรัชญาของเขาเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เขาอาจชนะหรือไม่ชนะ ผมคิดว่าเขาจะชนะ และถ้าเราชนะ เราจะยังอยู่กับเขา แต่ถ้าเขาพ่ายแพ้ เราก็ขออำลา"
รัฐบาลของทรัมป์ รับปากมอบเงิน 20,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อพยุงเศรษฐกิจที่กำลังประสบปัญหาของอาร์เจนตินา แต่แรงสนับสนุนของเขาล้มเหลวในการก่อความสงบในตลาด หรือช่วยเรียกคะแนนนิยมแก่ มิเล ก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่ 26 ตุลาคม
ผลการเลือกตั้ง ที่พรรคการเมืองเสียงข้างน้อยของมิเล หวังเพิ่มเก้าอี้ในสภานิติบัญัติ จะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะสามารถผลักดันร่างปฏิรูปปรับลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมากผ่านความเห็นชอบได้หรือไม่ หรืออาจต้องเผชิญกับกำแพงสูงขั้นในสภานิติบัญญัติ สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งในช่วง 2 ปีข้างหน้า
ทรัมป์ ยกย่อง มิเล เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่ออุดมการณ์ของพันธมิตรรายนี้ในศึกเลือกตั้ง "เขาจะทำให้อาร์เจนตินายิ่งใหญ่อีกครั้ง" ผู้นำสหรัฐฯระบุ
ในขณะที่อาร์เจนตินากำลังดิ้นรนกระเสือกกระสนให้รอดพ้นจากวิกฤตการเงินอีกรอบ คะแนนนิยมของ มิเล ดำดิ่งลงอย่างหนัก ทำให้ประธานาธิบดีรายนี้ต้องรอขอความช่วยเหลือจาก ทรัมป์ พันธมิตรฝ่ายขวาของเขา
ทรัมป์ เน้นย้ำเสียงเสียงสนับสนุนทางการเมืองต่อ มิเล มาตลอด ซึ่งมันมักมาพร้อมกับคำสัญญามอบความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจมหาศาล อย่างไรก็ตามตลาดในอาร์เจนตินายังคงสั่นคอลน เมื่อช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศที่หนี้ท่วมแห่งนี้จำเป็นต้องใช้เงินมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการปกป้องค่าเงินเปโซ ยุทธศาสตร์ที่ทางนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่มีความยั่งยืน
สถานการณ์ดังกล่าวกระตุ้นให้พันธมิตรของมิเลในวอชิงตัน ต้องเข้าแทรกแซงด้วยมอบความช่วยเหลือทางการเงิน "อาร์เจนตินากำลังเผชิญกับช่วงเวลาของภาวะขาดสภาพคล่องเฉียบพลัน" สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ระหว่างแถลงข้อตกลงเงินช่วยเหลือ 20,000 ล้านดอลลาร์
คำแถลงดังกล่าวกระตุ้นให้พันธบัตรรัฐบาลอาร์เจนตินาและตลาดหุ้นฟื้นตัว และช่วยคลายแรงกดดันที่มีต่อสกุลเงินเปโซ นอกจากนี้แล้วมันยังเป็นตัวอย่างที่ไม่พบเห็นบ่อยนัก ต่อการเข้าแทรกแซงโดยตรงของอเมริกาในตลาดเงินละตินอเมริกา ตอกย้ำว่าวอชิงตันมีผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ต่อความสำเร็จใดๆของมิเล
(ที่มา:เดอะการ์เดียน)