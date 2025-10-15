'ทรัมป์' ขู่ขวาง 'บอสตัน' จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 อ้างพวก 'ฝ่ายซ้าย' ก่อความวุ่นวาย

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ขู่เมื่อวันอังคาร (14 ต.ค.) ว่าอาจพิจารณาย้ายสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ซึ่งกำหนดไว้ในเมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยอ้างความกังวลด้านความปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงวิพากษ์วิจารณ์ มิเชลล์ อู๋ (Michelle Wu) ที่เป็นนายกเทศมนตรีด้วย
“เราสามารถยกเลิกการแข่งขันได้” ทรัมป์ กล่าวเมื่อถูกถามถึงความพร้อมของบอสตันในการเป็นเจ้าภาพ
“ผมรักชาวบอสตัน และผมรู้ว่าตั๋วเข้าชมการแข่งขันเต็มแล้ว แต่นายกเทศมนตรีของพวกคุณไม่ดี”
“เธอฉลาด แต่เธอเป็นพวกฝ่ายซ้ายสุดโต่ง และพวกนั้นกำลังยึดครองบางส่วนของบอสตัน” ทรัมป์ กล่าว “เราสามารถนำพวกเขากลับคืนมาได้ภายใน 2 วินาที สิ่งที่เธอต้องทำคือโทรหาเรา เราจะเข้าไปรวบตัวพวกเขากลับคืน แต่เธอกลัว เพราะเธอคิดว่ามันไม่เป็นผลดีทางการเมือง”
มีกำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรวม 7 นัดที่สนามกีฬา จิลเลตต์ สเตเดียม ในเมืองฟ็อกซ์โบโร ซึ่งอยู่ห่างจากบอสตันไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 30 ไมล์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 ที่สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ได้สรุปรายชื่อเมืองเจ้าภาพ 16 เมือง และจัดสรรแมตช์การแข่งขันตั้งแต่ปี 2022
ทรัมป์ เสนอว่า ตนอาจยื่นอุทธรณ์ต่อ จานนี อินฟานติโน ประธาน FIFA โดยตรงเพื่อขอให้ย้ายสถานที่จัดการแข่งขัน
“ถ้ามีใครทำงานได้ไม่ดี และถ้าผมรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย ผมจะโทรหา จานนี หัวหน้า FIFA ที่เก่งมาก และผมจะบอกว่า ‘ย้ายไปจัดที่อื่นเถอะ’ แล้วพวกเขาก็จะทำตามนั้น” ทรัมป์ กล่าว
“เขาคงไม่อยากทำหรอก แต่เขาจะทำได้ง่ายๆ เลย”
ท้ายที่สุดแล้ว การควบคุมการแข่งขันขึ้นอยู่กับ FIFA และเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา วิกเตอร์ มอนตาญานี รองประธาน FIFA ได้ย้ำถึงอำนาจของ FIFA ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่จัดการแข่งขันว่า "นี่คือการแข่งขันของ FIFA เป็นอำนาจของ FIFA ซึ่ง FIFA เป็นผู้ตัดสินใจ"
คำกล่าวของ ทรัมป์ มีขึ้นระหว่างการปรากฏตัวที่ทำเนียบขาวพร้อมกับประธานาธิบดี ฮาเวียร์ มิเลอี ของอาร์เจนตินา เพียงไม่กี่วันหลังจากที่ตำรวจบอสตันรายงานการจับกุมหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมบนท้องถนนในช่วงกลางดึกที่กลายเป็นความรุนแรง
สำนักงานของ มิเชลล์ อู๋ ยังไม่ได้ออกมาให้ความคิดเห็นในประเด็นนี้
ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกต่างคาดการณ์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สำคัญต่อตลาดเจ้าภาพ โดยมีรายงานความต้องการตั๋วเข้าชมสูงนับตั้งแต่เปิดขาย การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันอย่างกะทันหันจะก่ออุปสรรคทั้งด้านโลจิสติกและสัญญาอย่างมาก เนื่องจากการแข่งขันนัดเปิดสนามในวันที่ 11 มิ.ย. เหลือเวลาอีกเพียง 8 เดือน
การแข่งขันนัดแรกที่บอสตันมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 มิ.ย. โดยทีมจากกลุ่ม C จะลงแข่งขันในวันที่ 3 ของการแข่งขัน
ที่มา: รอยเตอร์