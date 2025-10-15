โดนแล้วกัมพูชา!สหรัฐฯ-อังกฤษจัดการ'เศรษฐีเขมร'เครือข่ายสแกมเมอร์ เคยถ่ายรูปหราคู่'ฮุนเซน'

รัฐบาลสหรัฐฯและอังกฤษเมื่อวันอังคาร(14ต.ค.) แถลงปราบปรามครั้งใหญ่เครือข่ายสแกมทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่พวกเขากล่าวหาว่าล่อลวงคนงานด้วยโฆษณาจ้างงานแบบหลอกๆหรือหลอกให้รัก บีบบังคับให้คนเหล่านั้นหลอกล่อเอาเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากทั่วโลก ผ่านการต้มตุ๋นต่างๆนานา จากนั้นก็นำไปเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เปิดเผยว่าพวกเขาเล็งเป้าเล่นงานบุคคล 146 รายใน Prince Group กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ในนั้นรวมถึงนายเฉิน จื้อ วัย 38 ปี ทั้งนี้รายงานข่าวดังกล่าวของเรดิโอฟรีเอเชีย ได้ใช้ภาพประกอบที่นายฉิน ถ่ายรูปคู่กับนายฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีผู้ทรงอิทธิพลของกัมพูชาและประธานวุฒิสภาในปัจจุบัน ครั้งเข้ารับบรรดาศักดิ์ออกญาเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2020
"การฉ้อโกงข้ามชาติที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ก่อความเสียหายแก่พลเมืองชาวอเมริกาหลายพันล้านดอลลาร์ เงินเก็บทั้งชีวิตต้องมลายหายไปในพริบตา" สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯระบุในถ้อยแถลง ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าแค่ปี 2024 ปีเดียว พลเมืองสหรัฐฯสูญเสียเงินให้พวกสแกมเมอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์
เฉิน ถูกกล่าวหาสมคบคิดกับเครือข่ายฉ้อโกงและฟอกเงิน ในคำฟ้องเปิดผนึกที่ยื่นต่อศาลกลางแห่งหนึ่งในบรูคลินเมื่อวันอังคาร(14ต.ค.) สหรัฐฯยึดเหรียญบิสคอยน์มูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์ ที่ว่ากันว่าใช้ในปฏิบัติการฟอกเงิน และทางกระทรวงยุติธรรมอเมริการะบุในถ้อยแถลง เรียกความเคลื่อนไหวนี้ว่ามีการดำเนินคดีเพื่อริบทรัพย์สิน ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
อีกด้านหนึ่งทางเจ้าหน้าที่สหราชอาณาจักร เปิดเผยว่าพวกเขาได้อายัดทรัพย์ต่างๆของ Prince Group ในนั้นรวมถึงแมนชั่นแห่งหนึ่งและอสังหาริมทรัพย์อื่นๆในลอนดอน โดยมีเป้าหมายตัดนายเฉินและเครือข่ายของเขาออกจากระบบการเงินของสหราชอาณาจักร ถ้อยแถลงของกระทรวงการต่างประเทศระบุ
"พวกผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังศูนย์สแกมที่น่าสยดสยองเหล่านี้ กำลังทำลายชีวิตประชาชนผู้อ่อนแอและซื้อบ้านหรูในลอนดอน เพื่อใช้จัดเก็บเงินของพวกเขา" อีเวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศสหราชอาณาจักรกล่าว
การสืบสวนของสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียเมื่อปีที่แล้ว ให้รายละเอียดเกี่ยวกับคำกล่าวหาการปฏิบัติอย่างป่าเถื่อนทารุณต่อคนงานของ Golden Fortune Science and Technology Park เขตล้อมรั้วที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group ในเมืองจะเรยธม เมืองตามแนวชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา
คงานและอดีตคนงานเล่าว่าพวกเขาถูกล่อลวงให้เข้าไปในทำงานในสถานที่ดังกล่าว จากคำสัญญาให้ค่าจ้างที่สูง แต่สุดท้ายกลับถูกกังขังและทุบตีทำร้าย ถ้าทำงานไม่ได้ตามเป้าหรือพยายามหลบหนี
รายงานของเรดิโอฟรีเอเชีย ระบุ เฉิน เป็นนักธุรกิจที่อพยพจากจีนมายังกัมพูชา เขาก่อตั้ง Prince Groupในปี 2015 บริษัทแห่งนี้มีบทบาทในการเปลี่ยนสีหนุวิลล์ เมืองริ่มชายฝั่ง ให้กลายเป็นสวรรค์แห่งคาสิโนของชาวจีน และว่ากันว่า Prince Group มีคอนเนกชันทางการเมืองที่ลึกซึ้ง
การสืบสวนยังพบ Prince Group ได้เคลื่อนย้ายเงินหลายล้านดอลลาร์ไปทั่วโลก ในวิธีการหนึ่งๆที่พวกผู้เชี่ยวชาญชี้ว่ามีลักษณะของการฟอกเงิน
Golden Fortune Resorts World เป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรในวันอังคาร(14ต.ค.) นอกจากนี้แล้วมันยังครอบคลุมถึง Jin Bei Group ธุรกิจบันเทิงและบริการ ที่เป็นเจ้าของคาสิโนแห่งหนึ่งในสีหนุวิลล์ และว่ากันว่ายังปฏิบัติการศูนย์สแกมเมอร์อีกหลายแห่ง และ Byex Exchange แพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซี
(ที่มา:ริดิโอฟรีเอเชีย)