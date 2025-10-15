ให้โอกาสแก้ตัว!เกาหลีใต้ยังไม่คิดใช้กำลัง หลังถูกเรียกร้องยกทัพจัดการเหตุลักพาตัวในกัมพูชา

ความกังวลที่มากขึ้นเรื่อยๆ ต่อรายงานข่าวชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัวในกัมพูชาคนแล้วคนเล่า กระตุ้นให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจากทั้ง 2 ฟากฝั่งเรียกร้องรัฐบาลใช้มาตรการแข็งกร้าวขึ้น โดยเฉพาะใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าช่วยเหลือพวกผู้ถูกกักขัง อย่างไรก็ตามโคเรียเฮรัลด์ ระบุว่าพวกผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่รัฐบาลมีแนวโน้มอยากใช้ช่องทางด้านการทูตและการสืบสวนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง 2 ชาติ มากกว่าใช้กำลังคลี่คลายปัญหานี้
ซอง ออน ซอก แกนนำพรรคพลังประชาชน พรรคฝ่ายค้านหลักของเกาหลีใต้ เมื่อวันอังคาร(14ต.ค.) เรียกร้องระหว่างการประชุมภายในพรรค ให้ประธานาธิบดีอี แจ มยอง เข้าแทรกแซงโดยตรงในประเด็นนี้ อ้างถึงภารกิจทางทหารช่วยเหลือตัวประกันในปี 2011 "ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลของเราเคยปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบ ภารกิจรุ่งอรุณแห่งอ่าวเอเดน เพื่อช่วยเหลือพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกจับเป็นตัวประกัน" ซองระบุ
ภารกิจรุ่งอรุณแห่งอ่าวเอเดน ซึ่งดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2011 เป็นภารกิจช่วยเหลือตัวประกันทางทะเลในอ่าวอาหรับ ที่ปฏิบัติการโดยหน่วยคอมมานโดกองทัพเรือเกาหลีใต้ หลังจากพวกโจรสลัดโซมาเซีย เข้าจี้เรือบรรทุกสารเคมีที่ปฏิบัติการโดย Samho Jewelry บริษัทสัญชาติเกาหลีใต้
กองกำลังพิเศษบุกจู่โจมเรือลำดังกล่าวตอนรุ่งสาง สังหารโจรสกัดไปหลายคนและช่วยเหลือลูกเรือได้ทั้งหมด 21 คน ความสำเร็จของปฏิบัติการดังกล่าว กลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของเกาหลีใต้ ในการปกป้องชาวเกาหลีใต้ในต่างแดน ผ่านการกระทำที่หนักแน่น ในยามที่ความพยายามทางการทูตประสบความล้มเหลว
ซอง ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีอี แจ มยอง ระดมทุกช่องทางด้านการทูต ในนั้นรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจฉุกเฉินระหว่างหน่วยงาน, ส่งทูตพิเศษไปยังกัมพูชา และโทรศัพท์พูดคุยโดยตรงระหว่างผู้นำทั้ง 2 ชาติ เพื่อกระตุ้นความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมจากฝ่ายกัมพูชา
ความเห็นของ ซอง ใกล้เคียงกับข้อเสนอของ ลี วอน-จู สมาชิกสภาผู้แทรราษฏรจากพรรคประชาธิปไตยเกาหลี พรรครัฐบาล ซึ่งเป็นสมาชิกสภาสูงสุดของพรค โดย ลี เชื่อว่ารัฐบาลไม่ควรตัดความเป็นไปได้ของมาตรการทางทหาร หากรัฐบาลกัมพูชาล้มเหลวในการดำเนินการอย่างจริงจัง
"เราต้องโชว์ให้โลกเห็นว่าทุกคนที่ก่ออาชญากรรมหรือก่อการร้ายกับชาวเกาหลี จะถูกลงโทษในท้ายที่สุด ถ้ากัมพูชานิ่งเฉยไม่ตอบสนองใดๆ เราก็ควรพิจารณามาตรการช่วยเหลือตนเอง ในนั้นรวมถึงปฏิบัติการทางทหาร เพื่อปกป้องพลเมืองของเรา" เธอเขียนบนเฟซบุ๊กเมื่อวันอาทิตย์(12ต.ค.)
เธอให้คำจำกัดความเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ปฏิบัติการอยู่ในกัมพูชา ว่า "เสมือนเป็นมาเฟียข้ามชาติหรือกลุ่มก่อการร้าย" และร้องขอ "ปฏิบัติการปราบปรามร่วม ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งหลายและบรรดารัฐบาลชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับจีนและญี่ปุ่น"
อย่างไรก็ตามแม้มีเสียงเรียกร้องหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆให้ทบทวนทางเลือกสำหรับปฏิบัติการทางทหาร แต่ทำเนียบประธานาธิบดีและเจ้าหน้าที่รัฐบาล ดูเหมือนจะให้ความสำคัญกับการร่วมมือสืบสวนมากกว่า
ระหว่างการประชุมเพื่อตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐของรัฐสภา เมื่อวันจันทร์(13ต.ค.) ยุน ชาง-ยุล รัฐมนตรีสำนักงานประสานงานนโยบายรัฐบาล แสดงความหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยปราศจากความเป็นไปได้ของปฏิบัติการทางทหารใดๆ "มันจะดีกว่า ถ้าเราสามารถคลี่คลายปัญหานี้โดยไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้ แต่รัฐบาลจะพิจารณาทุกมาตรการที่มีความเป็นไปได้" เขาตอบ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหาร
ลี ชิน-วฮา ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยเกาหลี ให้สัมภาษณ์กับโคเรีย เฮรัลด์ ว่าปฏิบัติการทางทหาร "แทบเป็นไปไม่ได้และมันจะก่อความเสียหายมากกว่าที่จะเป็นเรื่องดี" พร้อมระบุมันเสี่ยงเป็นก้าวย่างที่ผิดพลาดทางการทูต และเน้นย้ำความสำคัญของมาตรการที่มีความเป็นไปได้ในความเป็นจริงมากกว่า อย่างเช่นจัดตั้งศูนย์ควบคุมถาวรเพื่อปกป้องชาวเกาหลีใต้ในต่างแดน
ประเด็นถกเถียงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวมีชาวเกาหลีใต้มากขึ้นเรื่อยๆที่ถูกลักพาตัวหรือกักขังในกัมพูชา หลังถูกล่อลวงด้วยข้อเสนอจ้างงานแบบหลอกๆ ความขุ่นเคืองของประชาชนโหมกระพือหนักหน่วงขึ้นในเดือนสิงหาคม ครั้งที่นักศึกษามหาวิยาลัยชาวเกาหลีใต้รายหนึ่ง หายตัวไปหลังเดินทางไปยังกัมพูชาเพื่อทำลาย สุดท้ายเขาถูกพบเป็นศพใกล้ภูเขาโบกอร์ ในจังหวัดกำปอด ในสภาพที่ถูกทรมานและกักขังหน่วงเหนี่ยว
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โซล พบว่ามีรายงานคดีเกี่ยวกับการที่ชาวเกาหลีใต้ถูกลักพาตัว กักขังและสูญหายในกัมพูชา 330 คดี ที่แจ้งมายังกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างเดือนมกราคมถึงสิงหาคมในปีนี้ ในนั้น 70 คดียังไม่คลี่คลาย ขณะที่ 10 คดีจากทั้งหมด 220 คดีของปีที่แล้ว ยังคงอยู่ระหว่างการสืบสวน ส่งผลให้จนถึงตอนนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 80 คดีที่ยังไม่คลี่คลาย
(ที่มา:โคเรียเฮรัลด์)