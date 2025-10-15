ยังไม่เข็ด!พวกส.ส.อินโดฯขึ้นเบี้ยเลี้ยงตนเองอีกเท่าตัว ทั้งที่เพิ่งถูกปชช.ประท้วงเดือดดาล

หลายสัปดาห์หลังมีการประท้วงในวงกว้างทั่วอินโดนีเซีย แสดงความไม่พอใจต่อกรณีการมอบสิทธิประโยชน์อันเลยเถิดของบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ล่าสุดดูเหมือนประชาชนถูกกระตุ้นอารมณ์เดือดดาลอีกรอบ หลังจากพวกส.ส.เห็นพ้องปรับขึ้นเบี้ยเลี้ยงตนเองเกือบเท่าตัว
เวลานี้บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจะได้รับเงิน 702 ล้านรูเปียะห์(ราว 23,000 บาท) สำหรับเงินเบี้ยเลี้ยงในช่วงพักสมัยการประชุม เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากเดิมที่ได้รับ 400 ล้านรูเปียะห์(ราว 13,000 บาท) จากการเปิดเผยของรองประธานสภาอินโดนีเซีย
เงินเบี้ยเลี้ยงในช่วงหยุดพักสมัยการประชุม มีเจตนาเพื่อสนับสนุนบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ อาทิเดินทางเยี่ยมเยือนเขตเลือกตั้งของตนเอง ยามที่ไม่มีการประชุมสภา
เหตุประท้วงก่อนหน้านี้เมื่อเดือนสิงหาคม โหมกระพือขึ้นจากความไม่พอใจหลักๆต่อการจ่ายผลตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงที่อยู่อาศัยอันเลยเถิดแก่บรรดาสมาชิกรัฐสภา เกือบ 10 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำในกรุงจาการ์ตา ก่อนต่อมาพวกเขายอมรับลดข้อเสนอดังกล่าวลง ในความพยายามสยบความขุ่นเคืองของประชาชน
การประท้วงในเดือนสิงหาคม เริ่มต้นจากการที่มีประชาชนหลายพันคนออกมาชุมนุมต่อต้านการจ่ายผลตอบแทนและเบี้ยเลี้ยงที่อยู่อาศัยอันเลยเถิดแก่บรรดาสมาชิกรัฐสภา แต่จากนั้นมันลุกลามเข้าสู่การประท้วงในวงกว้างต่อต้านการคอรัปชันและความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ
ในตอนนี้ ข่าวคราวเกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเบี้ยเลี้ยงในช่วงพักสมัยการประชุม ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 ตุลาคม ได้โหมกระพือประเด็นโต้เถียงขึ้นมาอีกรอบ
ซุฟมี ดาสโก อาห์หมัด สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร อ้างว่าการปรับขึ้นเงินเบี้ยเลี้ยงในช่วงพักสมัยการประชุม มีเจตนาให้สอดรับกับกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มขึ้นของพวกส.ส.ระหว่างพักสมัยการประชุม เขาบอกกับรอยเตอร์ว่าเงินเบี้ยเลี้ยงก่อนหน้านี้ไม่ได้นับรวมค่าอาหารและค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้น
ดาสโก บอกว่าในข้อบังคับใหม่ สภาผู้แทนราษฏรจะเปิดตัวแอปพลิเคชันหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ในขณะที่ส.ส.จะถูกบังคับใช้รายงานการใช้จ่ายเบี้ยเลี้ยงในช่วงพักสมัยการประชุมบนแอปฯดังกล่าว เพื่อเปิดทางให้ชาวอินโดนีเซียตรวจตราการใช้จ่ายของพวกส.ส.
ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความขุ่นเคืองของประชาชนชาวอินโดนีเซีย ที่เริ่มรับรู้และไม่พอใจมากขึ้น ต่อการมอบเอกสิทธิ์ต่างๆนานาแก่พวกชนชั้นสูงทางการเมืองของประเทศ "มันราวกับว่าชาวอินโดนีเซียกำลังถูกเล่นตลก" ลูเซียส คารุส จาก Formappi องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านการตรวจสอบรัฐสภา ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนท้องถิ่น "เราพอใจที่มีการละทิ้งเบี้ยเลี้ยงที่อยู่อาศัย แต่ในข้อเท็จจริงดูเหมือนว่าจะมีเบี้ยเลี้ยงอื่นๆโผล่ขึ้นมาอีก"
(ที่มา:บีบีซี)