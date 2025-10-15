เขมรได้ที!ยกย่อง'เท้ง-กัณวีร์'ที่ออกมาโวยไทยเปิดเสียงผี ชี้เท่ากับยอมรับละเมิดสนธิสัญญายูเอ็น

คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชา(CHRC) ยกย่องพวกผู้นำพรรคการเมืองไทย ที่ออกมาส่งเสียงประณามมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อยุทธการทางจิตวิทยา เปิดเสียงผีข่มขวัญพลเรือนชาวกัมพูชาตามแนวชายแดน โดยบอกว่ามันคือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ตามรายงานของพนมเปญโพสต์เมื่อวันอังคาร(14ต.ค.)
พนมเปญโพสต์ ระบุว่าทาง CHRC อ้างอิงหนังสือพิมพ์ข่าวสดภาคภาษาอังกฤษ ที่รายงานว่านายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรคเป็นธรรมและนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ที่ต่างส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์การคุกคามทางจิตใจ เตือนว่ามันละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และก่อความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ของไทยในระดับนานาชาติ
"การใช้ลำโพงเปิดเสียงผีละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" พนมเปญโพสต์อ้างคำกล่าวของนายกัณวีร์ ที่เรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายกลับสู่ข้อตกลงหยุดยิงและอดทนอดกลั้น
รายงานของพนมเปญโพสต์ ยังได้อ้างคำพูดของนายณัฐพงษ์ ที่กล่าวว่ากระจายเสียงอาจส่งผลกระทบทางจิตใจต่อพลเรือนกัมพูชา และพวกเจ้าหน้าที่ภายใต้กฎอัยการศึก จำเป็นต้องป้องปรามการกระทำต่างๆที่อาจโหมกระพือสถานการณ์ความตึงเครียด
ในเรื่องนี้ทาง คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชา เชื่อว่าถ้อยแถลงของทั้ง 2 คน เท่ากับเป็นการยอมรับมากขึ้นในฝ่ายไทย ว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายล่วงละเมิดภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน(Convention Against Torture) และเรียกร้องให้หยุดการข่มขู่ในทันที ให้ความเคารพต่อความปลอดภัยและความผาสุกของพลเมืองตามแนวชายแดน
(ที่มา:พนมเปญโพสต์)