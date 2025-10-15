น้ำมันลงราว$1-หุ้นสหรัฐฯปิดผสม ทองคำพุ่งอีก$30ทุบสถิติไม่หยุด

ราคาน้ำมันขยับลงในวันอังคาร(14ต.ค.) หลังทบวงพลังงานสากลเตือนอุปทานล้นตลาดในปี 2026 ท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ส่วนวอลล์สตรีทผสมผสาน แม้รายงานผลประกอบการหลายธนาคารออกมาในแง่บวก ขณะที่ทองคำยังคงเดินหน้าทุบสถิติสูงสุดตลอดกาลไม่หยุด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน ลดลง 79 เซนต์ ปิดที่ 58.70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้านเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนธันวาคม ลดลง 93 เซนต์ ปิดที่ 62.39 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
"ความตึงเครียดล่าสุดระหว่างสหรัฐฯและจีนเป็นตัวกดดันราคาน้ำมันดิบ ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนอาจถูกตั้งคำถาม ถ้าความตึงเครียดยังคงอยู่ในระดับสูง" เดนิส คิสเลอร์ รองประธานอาวุโสของบริษัทเทรดดิ้ง บีโอเค ไฟแนนเชียล
ขณะเดียวกัน ทบวงพลังงานสากลคาดการณ์ว่าตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญกับภาวะอุปทานส่วนเกินสูงสุดถึง 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน เนื่องจากบรรดาผู้ผลิตอย่างโอเปกพลัสและคู่แข่งต่างปรับเพิ่มกำลังผลิต สวนทางกับอุปสงค์ที่ยังซบเซา
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันอังคาร(14 ต.ค.) นักลงทุนทบทวนรายงานผลประกอบการรายไตรมาสจากบรรดาสถาบันการเงินรายใหญ่ และสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีน
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 202.88 จุด (0.44 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 46,270.46 เอสแอนด์พี ลดลง 10.41 จุด (0.16 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 6,644.31 จุด แนสแดค ลดลง 172.91 จุด (0.76 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 22,521.70 จุด
เอสแอนด์พี แกว่งตัวสู่แดนลบ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เผยว่าวอชิงตันกำลังพิจารณาตัดความสัมพันธ์ทางการค้าบางอย่างกับจีน ในนั้นรวมถึงเกี่ยวกับน้ำมันประกอบอาหาร
รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของธนาคารหลายแห่ง บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่สดใสในภาคสถาบันการเงิน และมันช่วยดันดัชนีธนาคารของเอสแอนด์พี 500 ดีดตัวขึ้น
เวลลส์ ฟาร์โก ปิดบวก 7.15% ขยับขึ้นคิดเป็นเปอร์เซนต์ในวันเดียว มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 และ ซีตีกรุ๊ป ปิดบวกเกือบ 4% หลังทั้ง 2 สถาบันการเงินมีกำไรไตรมาส 3 ดีเกินคาด
อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยทั้ง 2 ปนะเทศ เริ่มชาร์จค่าธรรมเนียมท่าเรือเพิ่มเติมกับบรรดาบริษัทขนส่งทางทะเล ในความเคลื่อนไหวที่ส่งผลกระทบกับทุกๆอย่างไล่ตั้งแต่ของเล่นในวันหยุดไปจนถึงน้ำมันดิบ
ก่อนหน้านี้ตลาดหวาดผวาอย่างหนักเมื่อวันศุกร์(10ต.ค.) หลัง ทรัมป์ ขู่รีดภาษี 100% สินค้านำเข้าจากจีน ตอบโต้กรณีปักกิ่งควบคุมการส่งออกแร่แรร์เอิร์ธ แม้ต่อมาในช่วงสุดสัปดาห์เขาใช้สุ้มเสียงที่โอนอ่อนกว่าเดิม
ส่วนราคาทองคำทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์รอบใหม่ในวันอังคาร(14ต.ค.) จากความคาดหมายว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยอีกรอบในเดือนนี้ และนักลงทุนแห่ถือครองสินทรัพย์เสี่ยงต่ำจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่ง โดยราคาทองคำโคเม็กซ์ งวดส่งมอบเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น 30.40 ดอลลาร์ หรือ 0.70 % ปิดที่ 4,163.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์)