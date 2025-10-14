ฮือฮามาก! สื่อสหรัฐฯชี้ชัดสถาบันรางวัลโนเบลแจงเองอาจมีจารกรรมลับเจาะข้อมูล “โนเบลสาขาสันติภาพ” ฝ่ายค้านม้ามืดเวเนฯชนะถล่มทะลายแค่ชั่วข้ามคืน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – สถาบันรางวัลโนเบลเปิดเผยเป็นครั้งแรกวันเสาร์(11 ต.ค)เรียกเสียงฮือฮาไปทั่วเมื่อยอมรับว่า การเปิดเผยชื่อผู้นำฝ่ายค้านม้ามืดเวเนซุเอลา มาเรีย คอรินา มาชาโด (Maria Corina Machado) ที่ชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ทรงเกียรติประจำปีนี้ก่อนเวลาอาจเป็นผลมาจากการแฮกจารกรรมลับรั่วข้อมูล
CBS News ของสหรัฐฯรายงานวันจันทร์(13 ต.ค)ว่า ความเป็นไปได้ของผู้นำฝ่ายค้านเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา มาเรีย กอรินา มาชาโด (Maria Corina Machado) ที่จะชนะรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ที่ผู้นำสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามสร้างผลงานเป็นตัวเต็งในบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหลายนั้นพุ่งพรวดจาก 3.75% ไปอยู่ที่ 73% จากวันพฤหัสบดี(9)ไปวันศุกร์(10) ซึ่งเป็นวันประกาศผล อ้างอิงจากแพลตฟอร์มการพนัน Polymarket
โดยออสโลยืนยันจะเร่งการสอบสวน กรณีชื่ออาจรั่วไหล หลังแพลตฟอร์มพนันแห่เดิมพันชื่อของมาชาโด คาดอาจมีเอี่ยวจารกรรมเพื่อล้วงข้อมูล
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า ทั้งนี้เป็นที่น่าฉงนจากการที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญคนใดหรือสื่อเอ่ยถึง 'มาชาโด' ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มตัวเต็งที่คาดหมายจะคว้ารางวัลที่เป็นการประกาศออกมาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นในกรุงออสโล นอร์เวย์
“มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นการลอบจารกรรมลับ” ผู้อำนวยการสถาบันโนเบลและเลขาธิการคณะกรรมการรางวัลโนเบล คริสเตียน แบร์ก ฮาร์ปวีเกน (Kristian Berg Harpviken) เปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์นอร์เวย์ TV2
แต่ทว่าในวันศุกร์(10) หัวหน้าคณะกรรมการโนเบลกล่าวว่า เขาไม่เชื่อว่าชื่อของมาชาโดจะรั่วออกไป
ส่วนประธานคณะกรรมการ ยอร์เกน วัตเนอ ฟริดเนส (Jorgen Watne Frydnes) ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าว NTB ว่า “ผมไม่คิดว่าจะมีการรั่วไหลใดๆในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของรางวัล ผมไม่สามารถจินตนาการถึงกรณีนี้ได้”
ฮาร์ปวีเกนกล่าวอย่างขึงขังต่อว่า ทางสถาบันอย่างไรก็ตามจะทำการสอบสวนและในที่จำเป็นพวกเราจะเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มในอนาคต”.
พร้อมอธิบายว่า "การจารกรรมลับอาจทำให้ดูเหมือนว่ามีบางคนที่อยู่ด้านในตั้งใจรั่วข้อมูลออกมา แต่นี่มันไม่ใช่” เขากล่าว
พร้อมเสริมต่อว่า “มันดูแน่นอนเกินไปที่จะพูดได้อย่างแน่นอนแต่ไม่เป็นความลับที่ว่าสถาบันโนเบลตกเป็นเป้าการจารกรรมลับ” และกล่าวต่ออีกว่า “มันดูชัดเจนที่สถาบันนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เล่นที่ต้องการรวบรวมข้อมูล ทั้งรัฐและองค์กรอื่นๆ”
ฮาร์ปวีเกนกล่าวอีกว่า “แรงจูงใจสามารถเป็นไปได้ทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ” และชี้ว่า “นี่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายสิบปี”
มีคนจำนวนน้อยมากที่จะรู้ล่วงหน้าถึงชื่อของผู้ชนะที่ถูกเลือกโดยคณะกรรมการ 5 คนของคณะกรรมการรางวัลโนเบล สื่อสหรัฐฯชี้
และในอดีตพบว่ามีชื่อที่ไม่คาดหมายว่าจะถูกเสนอให้เข้ารับรางวัลโนเบลปรากฏต่อสื่อนอร์เวย์ ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานาถึงความเป็นไปได้ที่ข้อมูลอาจรั่วแต่ทว่าไม่กี่ปีมานี้เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้น
อ้างอิงจากวีกีพีเดียพบว่า คณะกรรมการรางวัลโนเบลเมื่อวันที่ 5 มี.ค ต้นปีได้ประกาศว่ามีชื่อที่ถูกส่งเข้ารับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ถึง 338 ชื่อโดยแบ่งเป็นบุคคล 244 คนและองค์กรอีก 94 แห่ง
โดยวีกีพีเดียได้อ้างบางรายชื่อที่เปิดเผยและเป็นข้อมูลที่รั่วออกมาพบว่าได้แก่ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลีของฮ่องกง จิมมี ไล อดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถาน อิมรอน ข่าน มหาเศรษฐีอเมริกัน อีลอน มัสก์ ศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย อันวาร์ อิบราฮิม สำหรับบทบาทแก้ไขความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ชื่อผู้ชนะปีนี้ มาเรีย กอรินา มาชาโด ปรากฏอยู่เช่นกัน และรวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ตามวีกีพีเดียมีความสำเร็จมากที่สุดกว่าคนอื่นๆจากการที่มีผู้เสนอชื่อเขาถึง 6 คนให้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพรวมจาก รัฐบาลกัมพูชา