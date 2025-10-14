ผวาภัยโสมแดง! เกาหลีใต้เตรียมสร้าง 'บังเกอร์ป้องกันนิวเคลียร์' สำหรับพลเรือนแห่งแรกในกรุงโซล

เจ้าหน้าที่กรุงโซลเผยเมื่อวันจันทร์ (13 ต.ค.) ว่า ทางการมีแผนจะสร้าง "บังเกอร์" ที่สามารถต้านทานการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์สำหรับพลเรือนแห่งแรกในเมืองหลวงเกาหลีใต้ โดยจะสร้างเอาไว้ใต้อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งภายในปี 2028 เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ
เจ้าหน้าที่กรุงโซลและบริษัท Seoul Housing and Communities Corp วางแผนสร้างที่หลบภัยสำหรับประชาชน 999 ครัวเรือน โดยออกแบบให้ทนทานต่อการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ ชีวภาพ หรือเคมี
บังเกอร์ในชั้นใต้ดินของอาคารชุดพักอาศัยนี้จะมีพื้นที่ 2,147 ตารางเมตร รองรับผู้คนได้สูงสุดครั้งละ 1,020 คน และมีอุปกรณ์สำหรับการเอาชีวิตรอดได้ 14 วัน
หนังสือพิมพ์ Seoul Shinmun ซึ่งเป็นสื่อเจ้าแรกที่ตีแผ่แผนดังกล่าวระบุว่า นี่คือความเคลื่อนไหวครั้งแรกของรัฐบาลท้องถิ่น หลังจากที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีเหนือ
ในพิธีสวนสนามทางทหารครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (10) เกาหลีเหนือได้จัดแสดงขีปนาวุธพิสัยไกลรุ่นล่าสุดที่สามารถส่งหัวรบนิวเคลียร์ไปถล่มเป้าหมายได้ทุกจุดในเกาหลีใต้ หรือแม้กระทั่งแผ่นดินของสหรัฐอเมริกา
ประธานาธิบดี อี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้ระบุว่า แนวทางที่สมเหตุสมผลที่สุดในการลดความเสี่ยงจากเกาหลีเหนือก็คือต้องทำให้พวกเขาระงับการผลิตระเบิดและขีปนาวุธนิวเคลียร์ ทว่าเปียงยางยังคงปฏิเสธการเจรจาในตอนนี้
เกาหลีใต้มีหลุมหลบภัยเกือบ 19,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมากกว่า 3,200 แห่งอยู่ในกรุงโซล แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ เคมี หรือชีวภาพ
หลุมหลบภัยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟใต้ดินหรือไม่ก็ชั้นใต้ดินและอาคารจอดรถในอพาร์ตเมนต์ส่วนตัวหรืออาคารพาณิชย์ที่เจ้าของยินยอมให้ใช้เป็นหลุมหลบภัย
ที่มา: รอยเตอร์