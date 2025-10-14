ล่มอีกรัฐบาล! ปธน.มาดากัสการ์ขึ้นเครื่องบินเผ่นหนีออกนอกประเทศ หลังเจอกลุ่ม Gen Z ลุกฮือประท้วง

ประธานาธิบดีแห่งมาดากัสการ์ได้หลบหนีออกนอกประเทศแล้ว ตามคำยืนยันจากหัวหน้าฝ่ายค้านและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ในวันจันทร์ (13 ต.ค.) ซึ่งถือเป็นอีกครั้งที่กลุ่มผู้ประท้วงวัยรุ่นสามารถโค่นล้มรัฐบาล ท่ามกลางการแสดงพลังของกลุ่มคน Gen Z ทั่วโลกที่ดำเนินมาหลายสัปดาห์
ซิเตนี รันเดรียนาโซโลเนียโก (Siteny Randrianasoloniaiko) ผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภามาดากัสการ์ บอกกับรอยเตอร์ว่า ประธานาธิบดี อันดรี ราโจเอลินา (Andry Rajoelina) ได้เดินทางออกจากมาดากัสการ์เมื่อวันอาทิตย์ (12) หลังจากหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพแปรพักตร์และประกาศเข้าร่วมกับผู้ประท้วง
“เราได้โทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้าที่ของทำเนียบประธานาธิบดี และพวกเขายืนยันว่า ท่านได้เดินทางออกนอกประเทศแล้ว” เขากล่าว พร้อมเสริมว่ายังไม่ทราบว่าขณะนี้ ราโจเอลินา อยู่ที่ไหน
ทำเนียบประธานาธิบดีมาดากัสการ์ซึ่งก่อนหน้านี้ระบุว่า ราโจเอลินาจะกล่าวปราศรัยต่อประชาชนในเวลา 16.00 GMT ของวันจันทร์ (13) ยังไม่ตอบข้อซักถามในประเด็นดังกล่าว
แหล่งข่าวทางทหารบอกกับรอยเตอร์ว่า ราโจเอลินา เดินทางออกนอกประเทศด้วยเครื่องบินทหารฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ (12) ขณะที่สถานีวิทยุ RFI ของฝรั่งเศสรายงานว่า เขาได้บรรลุข้อตกลงกับประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง
แหล่งข่าวระบุว่า เครื่องบิน Casa ของกองทัพฝรั่งเศสลงจอดที่สนามบิน แซงต์ มารี ของมาดากัสการ์เมื่อวันอาทิตย์ (12) "อีก 5 นาทีต่อมา เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งก็มาถึง และส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่อง"
แหล่งข่าวยืนยันว่า ผู้โดยสารคนดังกล่าวก็คือ ราโจเอลินา
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. ได้เกิดเหตุประท้วงขึ้นที่อดีตอาณานิคมของฝรั่งเศส เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำและไฟฟ้า ก่อนที่สถานการณ์จะลุกลามบานปลายอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นการลุกฮือต่อต้านปัญหาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริตคอรัปชัน การบริหารปกครองที่ย่ำแย่ และการขาดแคลนบริการขั้นพื้นฐาน
ความโกรธแค้นของคนหนุ่มสาวมาดากัสการ์เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนการประท้วงต่อต้านชนชั้นนำในประเทศต่างๆ ตลอดช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นที่เนปาลซึ่งนายกรัฐมนตรีถูกบังคับให้ลาออกเมื่อเดือน ก.ย. รวมถึงที่โมร็อกโก
รัฐบาล ราโจเอลินา ถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ หลังสูญเสียการสนับสนุนจาก CAPSAT ซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่เคยช่วยให้เขายึดอำนาจในการรัฐประหารเมื่อปี 2009
CAPSAT ตัดสินใจเข้าร่วมกับผู้ประท้วงในช่วงสุดสัปดาห์ โดยประกาศว่าทหารจะไม่ยิงประชาชน และยังช่วยคุ้มกันผู้ประท้วงหลายพันคนภายในจัตุรัสกลางกรุงอันตานานาริโว
ที่มา: รอยเตอร์