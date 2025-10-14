สะดุ้งเป็นแถว!รัสเซียขู่ตอบโต้ด้วย'อาวุธนิวเคลียร์' ถ้าสหรัฐฯจัดขีปนาวุธโทมาฮอว์กให้ยูเครน

ดมิทรี เมดเวเดฟ อดีตประธานาธิบดีรัสเซีย เมื่อวันจันทร์(13ต.ค.) เตือนว่าการที่สหรัฐฯจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอว์กแก่ยูเครน อาจลงเอยด้วยสถานการณ์เลวร้ายสำหรับทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แย้มถึงความเป็นไปได้ที่มอสโกอาจตอบโต้ด้วย "อาวุธนิวเคลียร์'
เมดเวเดฟ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาความมั่นคงแห่งรัสเซีย และมักพูดยุแหย่ ทรัมป์ บ่อยครั้งบนสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกแยะระหว่างขีปนาวุธโทมาฮอว์กติดหัวรบนิวเคลียร์กับติดหัวรบทั่วไป หลังจากมันถูกยิงออกมาแล้ว "แล้วรัสเซียควรตอบโต้อย่างไรล่ะ? ชัดเจนอยู่แล้ว!" เมดเวเดฟกล่าวในเทเลแกรม ดูเหมือนเป็นการแย้มว่าการตอบโต้ของมอสโก อาจเป็นนิวเคลียร์
ก่อนหน้านี้เมื่อวันอาทิตย์(12ต.ค.) เป็นอีกครั้งที่ ทรัมป์ พูดเป็นนัยว่าเขาอาจมอบขีปนาวุธพิสัยไกลโทมาฮอว์กแก่เคียฟ ถ้าปูตินไม่ยอมยุติสงครามในยูเครน "ใช่ ผมอาจบอกกับเขา ถ้าสงครามไม่ยุติ เป็นไปได้อย่างมากที่เราจะทำมัน" ทรัมป์กล่าว "เราอาจไม่ทำ หรือเราอาจทำ พวกเขาอยากเห็นโทมาฮอว์กพุ่งไปในทิศทางที่พวกเขาอยู่หรือเปล่า? ผมคิดว่า คงไม่"
เมดเวเดฟ เขียนตอบโต้ว่า "ความหวังเดียวในเรื่องนี้คือ หวังว่ามันจะเป็นแค่คำขู่หลอกๆอีกครั้ง อย่างเช่นครั้งที่ส่งกองเรือดำน้ำนิวเคลียร์เข้าใกล้รัสเซีย"
เขาอ้างถึงถ้อยแถลงของ ทรัมป์ เมื่อเดือนสิงหาคม ที่บอกว่าได้สั่งการให้เรือดำน้ำนิวเคลียร์ 2 ลำของสหรัฐฯ เคลื่อนเข้าไปใกล้รัสเซีย ตอบโต้ในสิ่งที่เขาเรียกว่าความเห็นยั่วยุอย่างมากจาก เมดเวเดฟ เกี่ยวกับความเสี่ยงของสงคราม
ปูติน เตือนว่าการจัดหาขีปนาวุธโทมาฮอว์กแก่ยูเครน จะทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯกับรัสเซีย ในขณะที่ขีปนาวุธชนิดนี้มีพิสัยทำการ 2,500 กิโลเมตร ดังนั้นมันจึงสามารถโจมตีได้ทุกหนทุกแห่งภายในผืนแผ่นดินรัสเซียในยุโรป ในนั้นรวมถึงกรุงมอสโก
ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน อ้างว่าเคียฟจะใช้ขีปนาวุธโทมาฮอว์ก เพื่อจุดประสงค์ทางทหารเท่านั้น และไม่ใช้โจมตีพลเมืองในรัสเซีย ถ้าได้รับมอบมันจากสหรัฐฯ
(ที่มา:รอยเตอร์)